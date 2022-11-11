日本德仁天皇患前列腺肥大 常見病徵尿頻、夜尿、小便感覺灼痛

日本現年62歲的德仁天皇在位4年，早前健康檢查中發現血液中前列腺特異抗原（PSA）高過正常數值，日本宮內廳發表確認德仁天皇有前列腺肥大症狀，需要進行詳細組織檢查。良性前列腺肥大症的常見徵狀有尿急、小便時感到灼痛或刺痛，病情嚴重，膀胱會無法排尿，導致下腹腫脹和疼痛。



日本現年52歲的德仁天皇在位4年，早前健康檢查中發現血液中前列腺特異抗原（PSA）高過正常數值，然後進一步接受磁力共振檢查。日本宮內廳發表確認德仁天皇有「前列腺肥大」症狀。日本《時事通信社》報導指出，目前德仁天皇沒有特殊症狀，但以防萬一，預計11月內進行詳細組織檢查。

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前列腺肥大常見症狀

根據聯合新聞網列出以往病例，一名60歲郭姓男子發現自己排尿不順、小便遲緩，站了許久都尿不出來，經醫生診斷後，原來是患有前列腺肥大。

台灣東元綜合醫院泌尿中心劉兆漢主任就該病例解釋，良性前列腺肥大症是50歲以上的男人常見的泌尿道疾病。「前列腺」是男性生殖系統的腺體，猶如乒乓球大小，功能與維持精子的活動力有關。因為它位在膀胱排尿的出口並且包圍著尿道，當尿道周圍腺體增生逐漸變大，而朝向纖維囊增生，並阻塞尿道及膀胱出口，使尿流受阻，造成排尿困難，進而誘發輸尿管水腫、水腎及尿瀦留，容易導致尿路感染和結石。

若男性有以下症狀，須留意可能有前列腺肥大問題：

1. 解尿遲疑

小便必須等一會才能解出來，有時甚至1至2分鐘還解不出來。

2. 頻尿及夜尿

排尿的次數增加，晚上必須起來小便好幾次。

根據衞生署資料*，60歲以上男性當中，逾半患有良性前列腺肥大症，而80歲以上男士，則有九成是病患者。良性前列腺肥大症的常見徵狀包括：

-尿急：難以忍尿



-等尿：等一會才能小便



-尿頻：小便的次數增多



-夜尿：晚上醒來小便



-小便流量微弱



-小便時感到灼痛或刺痛



-如病情嚴重，膀胱會無法排尿，導致下腹腫脹和疼痛。



如何自救

如你證實患有良性前列腺肥大症，你可參考以下方法積極面對：

-避免一次過或睡前飲用大量流質飲品

-限制飲用酒精或咖啡因等飲品的份量

-正確服用處方藥物。部份咳嗽、感冒或通鼻塞成藥會令病徵惡化

-如泌尿器官受感染應及早治療

-保持健康的體重

了解良性前列腺增生和它的治療方法，能助你作出更佳的準備。若有任何懷疑，你應徵詢醫生的專業意見。

資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/static/80028.html

小解時若遇到以下狀況，留意是否前列腺出了狀況：（按圖了解）

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