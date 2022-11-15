25款魚油補充劑全部檢出有害污染物 1款致癌物來出量超歐盟上限

不少人都會吃營養補充品，希望可以令身體更健康。消委會測試25款魚油補充劑樣本，發現全部樣本都檢出不同種類的污染物。有24款樣本檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），當中3款的檢出量超出歐盟上限。另有14款樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，當中1款樣本的環氧丙醇和3-MCPD的檢出量，同時超出歐盟上限，而該樣本的抗氧化劑經丁化作用的羥基甲苯（BHT）的檢出量亦超出本港法例規定。此外，有6款樣本檢出多環芳香烴（PAHs），其中1款樣本的檢出量超出歐盟規定上限。



逾9成半樣本均檢出氯丙二醇3款樣本超出上限

人類進食受3- MCPDE污染的油脂，會在腸胃道內水解3-MCPDE，釋出有毒的氯丙二醇（3-MCPD ）。 動物實驗顯示，長期每日過量攝入會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖參考歐盟規定，魚油的氯丙二醇含量上限為每公斤2,500微克。

24款樣本均檢出氯丙二醇，檢出量由每公斤44微克至15,000微克，當中3款的檢出量超出歐盟的上限，分別為「GNC」（每公斤6,800微克）、「楓之寶」（每公斤15,000微克）及「美然康」（每公斤2,800微克）。

3款氯丙二醇（3-MCPDE）的檢出量超出上限

6 款樣本檢出基因致癌物PAH

6 款樣本檢出基因致癌物多環芳香烴（PAHs）包括產品「 L & F 」、「 日本命力 」、「美然康」、「澳至尊」、「日本阪聖」及「Nutronic」檢出PAH，其中2款「美然康」和「Nutronic」檢出苯並[a]芘，含量分別為每公斤1.4微克和12.7微克；而該6款樣本檢出的4種PAH總和則由每公斤0.6微克至54.0微克。當中檢出PAH總量最高的為「Nutronic」，檢出的4種PAH總和為每公斤54.0微克，而該款樣本檢出的苯並[a]芘含量為每公斤12.7微克。消委會已將該樣本的資料轉交食物安全中心跟進。

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逾半樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，1款的檢出量超出上限

油脂於200°C以上高溫脫臭加工過程中，有機會產生縮水甘油脂肪酸酯（glycidylesters，GE）。人類吃進受GE污染的油脂，會在腸胃道內水解GE，釋出基因致癌物環氧丙醇（glycidol）。JECFA建議應盡量避免攝入基因致癌物，並沒有訂立可接受的攝入量。參考歐盟的規定，魚油的環氧丙醇含量上限為每公斤1,000微克。14款樣本檢出環氧丙醇，檢出量由每公斤37微克至1,100微克，當中「楓之寶」的檢出量超出歐盟上限。

基因致癌物環氧丙醇 1款檢出量超出上限

添加劑：1款樣本檢出的抗氧化劑BHT含量超標

油類常出現氧化問題，特別是不飽和脂肪酸含量高的油類。當脂肪與氧氣產生化學反應及分解，會產 生不良味道和氣 味，令食物出現酸敗。酸敗食物未必會引致食物中毒，但卻會發出異味和變得難吃。因此，有些食物生產商會在脂肪和油含量高的食物中加入抗氧化劑，以減慢氧化作用引起的酸敗過程。是次測試有不少樣本都標示添加了維他命E作為抗氧化劑。然而，除了維他命E，還有不同種類的抗氧化劑，相關的法例有列出上限。

是次共測試了9種抗氧化劑，其中1款樣本「楓之寶」檢出每公斤430.6毫克的經丁化作用的羥基甲苯（butylated hydroxytoluene，簡稱BHT），根據《食物內防腐劑規例》附表1，魚油准許添加B H T的最高含量為每公 斤200毫克。消委會已將該樣本的資料轉交食物安全中心跟進。

廠商意見

「維柏健」的代理商向消委會會提交相關資料及測試報告支持其產品的健康聲稱。

「Holland & Barrett」的代理商表示，在與該品牌負責的公司核實後，確認標籤上的內容經過測試驗證及污染物測試結果符合歐盟法規。

「醫之選」的代理商表示不同意消委會會的EPA測試結果，該公司稱根據製造商的測試報告，每粒膠囊應含有超過180毫克的EPA，該公司表示會自行安排第三方實驗室對該產品進行測試，以確認EPA含量。

「 L&F 」的代理商表示會與其供應商跟進有關事項，改良品質。該公司又指產品上的聲稱一般都是供應商提供，從醫學或其他產品的宣傳而得來的資料。

「 G N C 」的代理商表 示其超級魚油可供安全食用，並向本會提交相關資料支持其產品的健康和品質聲稱。

「萬寧」表示其美國深海魚油符合香港法例及要求。

「Jamieson」的生產商表示其產品的品質符合生產標準，而污染物比例亦符合加拿大衞生部限制。該公司亦向本會交來相關資料支持其產品聲稱。

「楓之寶」的代理商向消委會提交相關資料支持其產品的健康聲稱。

「日本命力」的代理商向消委會會提交相關測試報告，表示每年均會委託獨立化驗所對該產品進行多項測試，包括輻射測試、重金屬、農藥、微生物等污染物的含量，以確保產品符合國際及本地法規要求。

「Swisse」的代理商表示，其所有產品均符合本地、原產地及該公司的出廠要求，測試結果或會隨著檢測方法不同而略有差異，惟每批產品均經過嚴謹監控，符合標準，消費者可繼續安心使用。

「家得路」表示，其魚油產品的DHA和EPA等營養數值均達內部出廠的產品規格，而最受關注的二噁英、重金屬等含量亦達致安全水平。該公司又稱，其魚油因含有不飽和脂肪酸，在其產品沒有添加防腐劑以及天氣潮濕炎熱的環境下，過氧化值上升屬正常現象，建議顧客於產品開封後盡快食用，以確保最佳的功效及品質。該公司又表示，目前已供應更新鮮的批次，亦考慮將每批產品上架的年期縮短，令顧客可享受最新鮮及更優質的產品。

「康寶庫」認為，消委會會的EPA及DHA測試結果與其在產品標籤的含量沒有顯著差異；而重金屬、污染物和致癌物的測試結果均符合魚類或魚油的安全標準；該公司又表示其產品的3-MCPD含量遠比按JECFA的暫定最高每口可容忍攝入量計算的低；而PCB亦比歐盟標準限量低。該公司又向本會交來相關資料支持其產品聲稱。

「Bioisland」的生產商稱，其產品EPA、DHA、維他命A和維他命D等營養素都是天然存在於魚油和魚肝油中的活性成分，有別於化學生成的物質，因此澳洲TGA對於這些成分有著不同的標準和可接受上限，例如，DHA和EPA的膳食攝入量並沒有上限，而維他命A和維他命D則必須符合英國藥典標準的上限，按其產品的分類，維他命A的上限為每克750微克，而維他命D的上限則是每克6.25微克。該公司又指，TGA並無要求產品測試反式脂肪酸及要求其含量為零，而氯丙二醇及環氧丙醇亦非TGA的強制性測試的項目，但該2種物質的含量符合歐盟安全食用標準。此外，廠方指過氧化物值是產品氧化程度指標，而其產品原材料均符合澳洲政府安全要求。

「司各脫」的代理商稱，根據鰵魚油和鰵魚肝油這兩種原材料供應商的資料和代理商在香港認可實驗室對該產品所做的定期測試結果，其標籤中的反式脂肪含量聲稱符合香港營養標籤的要求。該公司又稱，每批產品出廠前均須符合EPA含量的出廠規格，所以每批合格出廠產品的EPA含量均不低於其標籤聲稱（1,500毫克/100毫升)，而對於消委會測試的批次，廠家的出廠EPA含量為1,840毫克/100毫升。