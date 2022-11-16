90歲婆婆沖熱水涼燙傷小腿 出水泡引發敗血症2天後逝世

一名台灣女網友在社交平台哭訴，自己90多歲的婆婆因照顧人員疏忽，用過熱的水幫婆婆洗澡。之後婆婆小腿生水泡，送院治療後醫生告知婆婆因傷口感染造成「蜂窩性組織炎」，並引發敗血症。婆婆在短短的2天，最終不敵病菌逝世。



燙傷感染敗血症 不敵病菌2日逝世

綜合台灣媒體報道，有女網友在Facebook《爆料公社》發文，指出一位照顧人員上門協助90歲的婆婆洗澡，期間照顧人員用過熱的洗澡水淋到婆婆小腿，但照顧人員並沒有即刻告訴家屬，便將高齡90多歲、行動不便的婆婆留在家中，就自己離開。

當女網友和家人發現婆婆脚莫名起水泡，於是即刻送婆婆入院。醫生指出傷口感染已造成「蜂窩性組織炎」，但婆婆情況持續惡化，他們將婆婆轉送大醫求助時，醫院告知婆婆因傷口感染已引發敗血症。阿嬤時而清醒時而昏睡，清醒時還說：「我會堅強快點好起來！」但短短2天，最終她仍不敵病菌逝世。

女網友也呼籲大家，「家裡長輩不管是自己照顧，還是看護照顧，都一定要小心，任何細小傷口都可能引起不可挽回的遺憾。」

▼處理傷口前，先了解燙傷／燒傷一般分三級（按圖了解👇👇👇）：



相關文章：【鯁喉】3日3宗鯁喉亡！鯁親拍背燙傷敷冰？家居急救一定要識

▼燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）

+ 2

遭到一般高溫液體（如熱湯、沸水等）燙傷時，請採取5步驟：沖、脫、泡、蓋、送。

1. 沖：儘快用冷水小力地沖傷口20～30分鐘，同時打緊急求助電話叫救護車。

2. 脫：輕輕脫掉覆蓋到傷口的衣物，若脫不下來請剪開衣物，不可硬扯。

3. 泡：冷水泡20～30分鐘就好，若碰到化學藥劑則不可以泡水。

4. 蓋：用乾淨的紗布、衣服或毛巾，蓋在傷口上。

5. 送：儘快到醫院進行治療。



▼同場加映：燙傷／燒傷時有六大不能做的事（按圖了解👇👇👇）