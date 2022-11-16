英國研究｜聼雀仔聲原來有助改善抑鬱情緒 效果可持續8小時

放假去郊野地區行山、呼吸新鮮的空氣，令人心曠神怡。英國有一項研究發現，看到鳥類和聽到鳥聲可以改善抑鬱情緒，效果甚至可以長達8小時。



鳥聲可以改善抑鬱情緒

一項發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊指出，超過1,200 名參與者使用 Urban Mind 手機應用程式。此應有程式蒐集人們當看到鳥類或聽到鳥聲的心理健康狀態。結果發現，鳥叫聲能讓人愉悅，而且能將好心情維持8個小時。

研究人員發現聽見鳥叫聲或看到小鳥，無論是對於健康或是患有抑鬱症的參加者而言，心理健康都有不同程度的改善，並且與其它環境因素，例如周邊樹木、花草或溪水等沒有關聯。

該研究的作者、倫敦國王學院精神病學、心理學和神經科學研究所的研究助理Ryan Hammoud表示鳥類應該有助於提升我們的情緒,「越來越多的證據表明，多與大自然相處對人的心理健康有好處。」

抑鬱症6大致病因素、穩定情緒方法（按圖了解👇👇👇）

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