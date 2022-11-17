皮膚病| 8旬婆婆全身癢 全家染疥瘡 孫仔下體中招 生殖器官有疥蟲

皮膚痕癢難耐最好及早看醫生。台灣一名80多歲的婆婆全身痕癢數個月，最後醫生發現她四肢有疥蟲，而同住的兒子、媳婦、孫子、孫女身上也因爲被婆婆傳染而有疥瘡症狀。



一家五口有疥瘡症狀

台灣一名80多歲的婆婆曾診斷患有疥瘡與濕疹，但情況一直沒有改善，再進一步診斷發現婆婆其實四肢有疥蟲。她的兒子四肢也有痕癢，但幸好未發現有疥蟲。但她媳婦手部、孫子生殖器官卻找到有疥蟲，而她孫女就有皮疹。

高雄市立民生醫院皮膚科醫師史守正指出疥瘡是一種由人類疥蟲引起的皮膚傳染病，疥蟲靠皮膚表面的角質與滲出的組織液存活，它的唾液、排泄物以及在皮膚表面挖洞時的刺激，都會引起皮膚過敏、搔癢。

疥瘡病徵和治理方法：清洗衣服水温須達至60°C或以上

根據衞生署資料，疥瘡的主要病徵是患者會感到非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重。皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水疱。通常會受影響的部位包括手指隙的皮膚，和手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。除嬰兒、幼童及免疫功能較弱的人士外，患者的面部及頭皮一般不受影響。

挪威型疥瘡或結痂型疥瘡為一種病情較嚴重的疥瘡，可發生於長者、免疫力較弱的人士或殘疾人士。患者的皮膚會有顯著的鱗片及痂皮，內含大量的疥蟎及卵，指甲亦可能變厚及在指甲下出現碎屑。

潛伏期

對於從未患過疥瘡的人，潛伏期約為2至6星期。至於曾感染過疥瘡的人，病徵則會早在感染後1 至4天內出現。受感染的患者即使沒有出現病徵仍有機會傳播疥瘡。



治理方法

-如懷疑患上疥瘡，應立即向醫生求診。



-按照醫生的處方，塗上殺滅疥瘡乳劑及服食止癢藥物。



-疥瘡患者的家人、性伴侶及親密接觸者亦應諮詢醫生，以確定是否患上疥瘡，及按需要接受治療。



-若要照顧或接觸患者時，須穿戴適當的個人保護裝備，如手套及保護衣等。



-每次接觸疥瘡患者前後，均須徹底清潔雙手。洗手時應以梘液及清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。



-必須將患者的衣物、毛巾和被服分開清洗。清洗時，水温須達至60°C或以上，時間不少於10分鐘，才可把疥蟎蟲及其卵子消滅。難以清洗的物品，則可放入密封膠袋最少7天，方可繼續使用。



-建議提供個人專用的設備給受感染的患者使用。



-共同使用的設備應使用清潔劑清洗，才可再次使用。



-丟棄曾共用或疑似被污染的面霜和乳液。



資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/39.html