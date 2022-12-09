聖誕計劃外遊　一家大小齊接種肺炎球菌疫苗

過去兩年的聖誕節，新冠疫情令大部分港人都留在香港「過聖誕」，但近期由於政府將回港檢疫安排改為「0+3」，不少人計劃在外地歡度聖誕。在外地遊玩時，市民除了小心感染新冠病毒外，肺炎球菌亦不容忽視。家庭醫生陳囿全醫生提醒：「如前往一些發展中地區，例如部分東南亞國家，肺炎球菌疫苗接種率並不高，所以感染風險或會較高。」

肺炎球菌能透過飛沫傳播 長者及幼童屬高危人士

肺炎球菌透過飛沫傳播，除了可引致較輕微的症狀，例如：鼻竇炎和中耳炎，更可能引發更為嚴重的併發症包括肺炎、敗血症、腦膜炎等等，而65歲或以上長者及2歲以下小朋友屬高風險人士。在過去抗疫的日子，由於市民配合防疫措施及衞生意識較高，減低了肺炎球菌的感染數字。但陳醫生提醒：「千萬別因此忽視了肺炎球菌的威脅，因為外國部分地區已無需市民配戴口罩，如外遊期間市民沒有接種疫苗，感染的風險將會增加。」而且部分地區的新冠病毒感染人數仍然高企，面對傳播力高的新冠病毒，一旦同時受到肺炎球菌夾擊，併發症及死亡風險也會隨之增加。

十三價疫苗產生免疫記憶 為接種者提供長效保護

現時主要有兩種肺炎球菌疫苗，分別是「二十三價肺炎球菌多醣疫苗」（二十三價疫苗）和「十三價肺炎球菌結合疫苗」（十三價疫苗）。至於兩者有甚麼分別？二十三價疫苗包含更多種血清型，保護範圍較大。但在疫苗的持續保護力方面，由於十三價疫苗能夠產生免疫記憶，故能夠提供較長的抗體保護力，一般市民只需接種一劑十三價疫苗，便能夠獲十年或以上的保護力。而65歲以上的高風險人士，包括：缺乏免疫功能、患慢性疾病、曾患侵入性肺炎球菌病等等，香港衞生防護中心建議先接種十三價疫苗，一年後再接種二十三價疫苗。而即使曾經接種新冠疫苗，市民也能夠同時接種肺炎球菌疫苗。

2022/23疫苗資助計劃已經展開，陳醫生提醒市民，合資格市民能夠免費或獲資助接種肺炎球菌疫苗，至於計劃詳情，可到香港衞生防護中心網站查詢或向你的家庭醫生了解。

（以上資訊由陳囿全醫生提供）