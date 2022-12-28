女生必看！| 冬季星「CUP」豐胸大全—飲食運動保養方法喺齊度！

女性面對年齡增長，內分泌系統漸變弱，皮膚亦開始鬆弛，胸部難免會有下垂傾向，甚至縮小。所以擁有一對飽滿又堅挺的咪咪是每位愛美女生的願望，大家都說「沒有醜女人，只有懶女人」，想在這個冬季養成星級美乳，不妨在飲食、運動、保養３方面着手，星「CUP」豐胸不再只是憧憬，找回少女般迷人的胸部曲線！



胸部小知識

過了青春期胸部還可以發育嗎？



乳房主耍由皮膚、乳腺、脂肪以及纖維組織組成，而整個胸部則包含胸肌的組成。一般來說成年後胸部已成型，而停止發育的位置在乳腺部份。胸部豐滿可分為脂肪堆積型以及乳腺札實型，想改善胸型，可以嘗試在攝取適量的營養維持雌激素分泌以及進行針對性運動讓胸肌更好地支撐胸部，以及借助按摩再度刺激乳腺改善胸部大小及曲線。

你胸部有下垂嗎？



胸部下垂是很多女生胸部會出現的情況，如果有出現以下２種現象，就很大機會是有胸部下垂的問題：

．如穿着胸圍胸部的最高點未達上臂的中間點，亦有下垂的機會

．脫去胸圍後，查看乳頭的高度位置，如果乳頭位置於在胸部下緣線大約2-3cm位置，就已是胸部下垂了。

胸部下垂原因與皮膚鬆弛以及胸部脂肪變化有關，常見於減肥過度導致皮膚鬆弛、年齡增長胸部組織萎縮、尤其長期配戴不合身的內衣，過緊以及過鬆的內衣都會影響胸部的型態，因此要留意平日在穿着的胸圍是否仍然維持其支撐機能。

內衣的壽命是多少？



內衣是保護胸部的衣物，所以內衣的壽命一般到半年就有機會要更換了，而內衣要更換的徵兆，分別要看肩帶，胸圈以及背帶方面的狀況。首先如果肩帶經常會因為鬆脫而滑落，就代表而失去支撐的效果；而在胸圈方面，要查看鋼圈是否已出現變形抑或外露的狀況，另外出現綱圈過份壓迫胸部引致不適的話，也代表胭鋼圈失去應有彈性。最後如果有出現空杯，內衣物料呈現泛黃磨損，以及背帶上的鐵鉤鬆脫情況，需要好好再挑選新內衣了。

日常胸部縮胸下垂5大壞習慣

日常5大壞習慣使胸部縮胸下垂

．錯誤睡眠姿勢：如果長期趴睡以及側睡會令乳房不當受壓，阻礙胸部發育同時亦會使胸部變形甚至外擴或下垂。另外如果過於晚睡，睡眠作息不定亦會影響內分泌系統，不利胸部發育。

．減肥不當：很多女性為了短期內減肥取得成功，索性長期保持饑餓，除了令身體營養不足之外，自然亦會消耗胸部脂肪，胸部亦有機會因此縮小。另外如果減肥時服用來歷不明的減肥藥物，更有機會影響體內激素分泌。

．蛋白蛋過度流失：如果運動以及減肥過程沒有攝取適量的蛋白質，胸部的敗大肌以及乳房內的乳腺組織就會因蛋白質流失而容易萎縮。

．內衣挑選不當：如果胸圍過小會擠壓胸部，如果胭圍過鬆又失去支撐的效用，使胸部容易下垂，不同階段的胸型以及大小都有機會有所變化，所以挑選內衣時最好的方法就是親身試穿，避免購買不合身的內衣。

．運動沒穿運動內衣：當進行劇烈運動特別是跑步、跳繩等會使胸部用力搖晃的運動，卻沒有穿着適當的運動內衣，就很容易傷害乳房的健康，造成乳房疼痛，而穿着運動內衣其實可以減少乳房的晃動，保護胸部免受運動的傷害。

飲食豐胸法

飲食豐胸法

由於月經期間女性苛爾蒙會對乳腺有所影響，而在中醫角度每月經期中的排卵期，即月經第13-16天，是豐胸好時機，此時適量吃有助豐胸的食物可以增強豐胸的效果。而豐胸的常見食物分別有蔬果類，豆及堅果類，海產類，肉類，及雞蛋奶類。

蔬果類



青木瓜：含木瓜酵素、木瓜酚以及維他命Ａ可以促進乳腺發育並剌激女性荷爾蒙分泌

牛油果：含不飽和脂肪酸可改善胸部組織的彈性

奇異果：含豐富維仔命Ｃ有助膠原蛋白吸收，以及預防胸部下垂

番茄：含豐富維他命Ｃ以及維他命Ｅ，而維他命Ｅ可促進乳腺發育，並有利雌激素分泌

甜酒釀：含一種醣化酵素可以促進雌激素分泌以及乳腺組織發育

豆及堅果類



黃豆／豆漿／豆奶：含豐富大豆異黃酮以及植物雌激素，可以刺激女性荷爾蒙分泌，以及胸部發育

核桃：含豐富維他命Ｅ以及鋅，可以刺激荷爾蒙分泌以及促進雌激素分泌

海產及肉類



蜆／生蠔：含豐富鋅，鋅可以協助製造女性荷爾蒙，並幫助胸部發育

雞肉：含豐富蛋白質，為胸大肌提供營養，改善胸型

雞蛋奶類

雞蛋／芝士／牛奶：含豐富蛋白質為胸大肌提供營養，幫助胸部堅挺度提升

運動豐胸法

坊間有不少人分享一些簡單的運動可以有助改善胸型甚至有豐胸效果。例如一位來自日本的健身教練分享了一組豐胸運動，她在100天間由A CUP 激升至E cup，效果驚人。這組運動據說大約只需兩星期左右就會出現效果，大家可以按自己體能嘗試看看。

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．第一步：按摩鎖骨以及腋下周圍的淋巴位置以促進對荷爾蒙的剌激

．第二步：做出平板支撐的姿勢，同時背部需稍為抬起使乳房保持靠近

．第三步：手做出鑽石形狀並進行俯卧撐

．第四步：手臂從前向段後大範圍轉動，用肩膀骨轉動手臂，旋動結束時肘部要合在一起

．第五步：向後拉動手臂，將肩膀骨合在一起，雙臂交叉在身體前方

．第六步：重覆打開並合上雙臂，上臂舉起時與地板保持平行

．第七步：合上雙掌並往上舉高

．第八步：左右手掌抓住手肘位置並抬高再放下

．第九步：手臂拉向背部並雙手合十然後拉直後背

．第十步：雙手合十並朝對方推擠

資料來源：YouTube@Popo / ぽぽ 《5分鐘豐胸操

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