紅酒、咖啡有助降低患心臟病風險？心臟科專科醫生拆解迷思

坊間有不少關於心臟病的「都市傳說」，有指喝咖啡可降低患心臟病或中風的風險，又有人說紅酒有助降血壓，到底孰真孰假？立即交由心臟科專科梁永雄醫生為大家拆解迷思，並解釋這些飲食習慣與心血管病症的關係。

攝影：鄭子峰



研究指咖啡可降心臟病發或中風機率 醫生：要留意攝取量及飲用方法

去年一項大型研究於歐洲心臟病學會年會上發布，有團隊沿用英國生物銀行的數據庫，花逾12年時間追蹤超過45萬人，發現每日喝兩至三杯咖啡的人，長遠而言可減低心律不正、心臟病發、中風，甚至糖尿病的風險。除此之外，其他研究亦指喝咖啡對減低老人痴呆、柏金遜症，甚至大腸癌的風險均有幫助。

縱使喝咖啡看似好處多多，但攝取量、飲用方法均須注意，梁醫生提醒三大飲用貼士：「一天別超過兩至三杯，不要過量。第二，避免添加全脂奶，若要加奶可選擇低脂、脫脂，或以近年流行的豆奶、杏仁奶等代替。第三，盡量不要加糖，因攝取過多糖分對身體不好，如若有需要可選擇代糖。」

心臟科專科梁永雄醫生引述研究指，咖啡可降心臟病發或中風機率，但攝取量、飲用方法均須注意。

「酒精降心臟病風險」說法未經證實 地中海飲食海有助保障心臟健康

除了咖啡，網上亦流傳一天喝3至4杯紅酒有助降血壓，又有指洋葱浸紅酒具抗氧化功效……梁醫生解釋，這些說法的來源要追溯至約30年前，當時有一項研究指法國人的飽和脂肪攝取量與其他西方國家一樣，但心臟病患者的比率卻低約20%。團隊繼而研究法國人的飲食習慣，發現他們每餐均飲約兩至三杯紅酒或白酒，因而推測酒精或具有保護心臟健康的作用。其後陸續亦有針對酒精與心臟病關係的研究，卻均未能證實有此功效。

梁醫生續指，其實葡萄皮及其果核含有大量抗氧化物，如多酚類及白藜蘆醇，可減低游離基對身體造成的影響，亦有人估計這些物質具有保護心臟血管的作用。梁醫生則解釋，其實需大量攝取這類抗氧化物質，方能發揮以上功效，「當你需要大量吸收這類物質，變相可能會飲用過量酒精，反而對身體有害。其實喝酒本屬一種社交文化或生活態度，應適可而止。」

網上有指紅或白酒有效保護心臟健康，梁醫生（左）澄清未有研究證實酒精具備此功效。

飲食習慣與心臟健康息息相關，梁醫生建議大眾可參與「地中海飲食文化」，少攝取飽和脂肪，多吃含非飽和脂肪的食物，油類可考慮使用橄欖油，這些均對保持心臟健康有益處：「多吃堅果、豆類及禽肉，少吃紅肉，或含飽和脂肪的芝士、牛油等食物。」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。