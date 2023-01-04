肺癌｜陳百強母親因癌逝世 5種高危人士不吸煙都中招(附預防貼士)

已故藝人陳百強（Danny）媽媽姚玉梅於廣州逝世，享年85歲。陳百強歌迷會於上月29日於Facebook透露，陳媽媽早前因突發性肺積水需入院治療，因年紀太大難以為她做手術，一星期後被告知確診肺癌，以保守治療為主，最終不敵癌魔逝世。



歌迷會於社文平台發帖指，陳媽媽病逝當天胃好很好，「早上還能吃很多飯也喝了湯，只是到了晚上就轉差了」，最終於晚上離世。目前她的乾女兒 Daisy 會按陳家人及姚家人的委托在廣州代行安排一切，並通過內地常委官員恊助，安排一切事宜。最後，亦寫道「就讓我們為陳媽媽送上祝禱」。

肺癌是香港五大的常見癌症之一，在二零一九年的患癌人數當中，有15.9%的病人是患有肺癌，同時肺癌亦是香港頭號致命的癌症，根據衛生防護中心的數據顯示，二零二零年多達3910人死於肺癌，並癌症死亡人數達26.4%。

肺癌成因

除了吸煙或吸入二手煙外，長期吸入廚房油煙、香燭煙也是高危，若有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的風險。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

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肺癌若能夠提早發現，治癒率當然能夠提高，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，結果令治療難度增加。因此高危人士，包括煙民與經常吸食二手煙的人，要對呼吸道疾病保持警覺，以便及早發現肺癌，增加治癒率。

你是肺癌高危人群之一嗎？

吸煙是公認危害肺部的一種不良習慣，因為煙草內有達數千種化學物質，當中有不少致癌物會從吸煙進入肺部，而煙草的煙霧會引致肺部產生炎症反應，損害肺部組織以及肺的修復能力，並大大提高患肺癌的機會。那麼是否只有吸煙人士才會有機會患上肺癌呢？雖然吸煙是患上肺癌的其中一種主要因素，不過亦有病例指出即使沒有吸煙的習慣的人士，也會有機會患上肺癌，而增加患上肺癌的風險因素分別如下：

年齡增長：根據癌症基金會指出，65歲以上長者患上肺癌的比例高於年青人



吸入二手煙：二手煙就是被動地吸煙，風險只比吸煙低，不過對人體產生危害不能忽視。而曾有報道指河南曾有一名女子因長期入丈夫的二手煙，最後與丈夫一同患上肺癌



職業空氣污染：長期吸入工業用的化學物質抑或油煙例如廚房烹煮、消毒劑、清潔劑、天拿水、油漆等等



居家空氣污染：一些老舊建築材料如石棉便是一級致癌物，如果日久失氛而暴露於空氣中就會產生空氣污染。另外平日燒香、煮食油煙等也是造成空內空氣污染的因素



環境空氣污染：汽車排放的廢氣、工廠排出的污染物等等



▼肺癌有什麼徵狀？（按圖了解 👇👇👇）

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▼內臟癌症展過程中，皮膚可能出現病變，有些更會在癌症發生前表現出來。皮膚不同顏色代表什麼癌症？（按圖了解 👇👇👇）

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預防肺癌建議

最佳的預防肺癌方法是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

▼肺癌可以如何預防？（按圖了解 👇👇👇）

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（資料來源：衛生署衛生防護中心、醫管局智友站）

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