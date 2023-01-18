更年期女性易患心臟病?荷爾蒙補充療法有用嗎?心臟科醫生拆解迷思

隨年紀漸長，不少女性或憂慮更年期將面臨的身體轉變，亦未必了解更年期有機會引起的健康症狀。而網上更流傳更年期女性較易患上心臟病，到底孰真孰假，原因又是甚麼？心臟科專科何國棟醫生將詳細解釋女性更年期將面對的身心症狀，同時拆解更年期與心臟健康的關係，以釋除大家的猜測與憂慮。

攝影：蘇煒然



女性踏入更年期會出現一系列身心症狀 或影響心臟健康

更年期為女性必經的階段，當女性踏入45至55歲時，其卵巢所製造的雌激素會開始減少，因而影響子宮內膜的周期變化。何醫生解釋：「經期可能會變得不穩定，而且相隔的時間會愈來愈長。這過程或持續數年，直至女性一年以上均無經期，即代表進入了停經，或絕期的階段。」

除了經期產生變化，更年期亦會影響女性的生心理狀況。如出現潮熱，臉部或身體突然出現發熱、出汗的情況，甚至可能導致心跳加速，令她們的生活備受困擾。而身體機能亦會受影響，骨頭鈣質流失的速度亦會加快，容易患上骨質疏鬆，甚至會對心臟造成影響。何醫生補充：「（更年期女性）於心情上亦可能有變化，如容易抑鬱及暴躁，記憶力或集中力都可能會下降。」

心臟科專科何國棟醫生（左）指，更年期女性會出現潮熱、情緒不穩的情，同時較易患上骨質疏鬆，甚至連心臟健康亦會受影響。

荷爾蒙補充療法可致副作用 保障身心健康應從生活飲食著手

有指正值更年期的女性較易患上心臟病，何醫生指從部分系統性統計可發現，相較同年齡的男性，更年期前女性患有心血管疾病人數較少，甚至發病年齡比男性晚十年以上，這源於女性體內具備雌激素：「我們發現（女性）體內的雌激素對身體具保護作用。從許多動物研發可發現，雌激素能導致心臟血管擴張，亦能抗氧化，同時可減少心臟血管纖維化的情況。」

既然雌激素有助保護心臟，即使更年期後雌激素減少，荷爾蒙補充療法有助保障女性健康嗎？何醫生澄清，針對更年期的荷爾蒙補充治療一般用於減少女性出現潮熱或情緒變化的徵狀，暫時並不建議用於保護心臟，或減少心血管疾病風險上。「觀察之前所作的統計，的確更年期後女性的心血管疾病發病率比更年期前高，但相比同年齡男性，女性患有心血管毛病的機會仍然相當低。而且部分研究顯示，荷爾蒙補充療法會輕微增加女性患上子宮內膜癌症病變，以及增加靜脈出現血塊，因而導致栓塞的情況。」何醫生提醒，不論任何年紀的女性若想維持身心健康，保持均衡、三低一高（低脂、低糖、低鹽、高纖維）的飲食方式，做適量運動，好好控制體重更為有效。

何醫生提醒，荷爾蒙補充療法會輕微增加女性患上子宮內膜癌症病變，以及增加靜脈出現血塊，因而導致栓塞的情況。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。