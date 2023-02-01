心臟會患癌嗎？化療、標靶治療會否影響心臟？專科醫生拆解迷思

肺癌、乳癌就聽得多，心臟癌症則像從未聽過，到底心臟會否患上癌症？而若不幸患上癌症，化療、電療或標靶治療會帶來不同副作用，這些療法又會否損害心臟，影響其運作及功能？面對以上種種疑惑，心臟科專科醫生吳基恩將逐一拆解。

攝影：鄭子峰



心臟不會患癌 惟其他器官癌症有機會轉移 或致心包膜積水

吳醫生解釋，癌症成因為細胞不受控地生長，而心臟細胞並不會增長，故並不會演變成癌症，「我們自出生起有多少心臟細胞，一輩子就只有這麼多心臟細胞。反過來說，若心臟受到破壞，其細胞亦不會復原或生長，只能依靠剩下來的細胞處理同樣工作，故我們須好好保養心臟。」

縱使心臟不會患上癌症，部分癌症亦會影響心臟，如肺癌及乳癌。「因（器官）位置與心臟距離較近，癌細胞有機會發生入侵或轉移。轉移至心臟後，通常會於心臟外膜製造積水，造成心包膜積水。」而若出現心包膜積水，當心臟與被水壓著，不能放鬆及收縮，有機會導致血壓低，令心臟有危險，嚴重可導致心臟衰竭。

心臟科專科醫生吳基恩解釋，縱使心臟不會患上癌症，但肺癌、乳癌等因位置與心臟較近，有機會轉移至心臟，造成心包膜積水。

化療藥或減弱心臟功能 病人須留意身體症狀 有異樣應立即通知醫生

除此之外，其他癌症治療好多時都會影響心臟。如化療藥或減弱心臟功能，導致心臟收縮無力，而標靶治療亦有機會會影響心臟。「乳癌標靶治療有機會影響患者的心臟功能，令患者患上心臟衰竭。故須進行癌症治療的病人，緊記要問醫生治療方案會否影響心臟。若會的話，應該要找心臟科醫生監察心臟及治療情況。」

由於化療、標靶治療有機會影響身體，故病人更須加強警覺，留意自己的身體狀況。吳醫生提醒：「病人首先要注意心臟衰竭的症狀，包括氣促、乏力、頭暈及腳腫。若有這些情況出現，須通知醫生。醫生會隨之判斷是否為心臟衰竭，並決定是否需要調查心臟有否受損害。」而進行化療及標靶治療期間，病人需要限制飲水量，亦要減少鹽分吸收，別吃太鹹。」

吳醫生提醒正進行化療或標靶治療的病人，要注意心臟衰竭的症狀如氣促、乏力、頭暈及腳腫。一旦出現這些情況，應立即通知醫生。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。