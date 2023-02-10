慢性腎衰竭｜蛋白尿是腎衰竭徵兆？即睇檢查方法＆九招預防大法

近年腎衰竭成為本港重要的公共衛生議題，現時香港單是末期的腎衰竭患者已有大約一萬名，而上年「腎友聯」於七至八月期間曾為大約一千七百名市民進行過腎病的檢驗，結果高達約兩成市民出現蛋白尿的徵狀，而年輕年齡群組佔驗出蛋白尿的比例亦屬偏高。腎衰竭在早期病徵亦不明顯，往往在腎功能跌至不足於正常機能的25%才會有較嚴重症狀，所以定期進行體檢是預防身體衰老而出現的任何疾病的第一道防線。



腎在體內做什麼？

人體共有一對腎臟，位置約在後腰肋骨尾緣下方。腎在身體的整體作用就像是一個過濾器，食物進入體內，當中的蛋白質以及身體內的代謝廢物進入血液中然後由腎臟過濾血液中的廢物以及過量的液體。根據台灣國民健康署的資料指出，腎臟每日過濾的水份高達180公升左右，其中只有大約1公升會排出體外成為尿液。

除此之外，腎臟同時亦會幫助製造荷爾蒙調控血壓、促進紅血球生長以及維持體內的電解質以及礦物質平衝等等，對身體運作起了舉足輕重的作用。

慢性腎衰竭會致命嗎？

慢性腎病會使腎功能慢慢下降,是香港以至全球的公共衛生的議題，在二零一六年全球約有二千萬宗新增個案，高達百萬人因慢性腎病而死亡，而衛生署指出，慢性腎病日益嚴重的原因除了年齡增長關係，最重要是糖尿病以及高血壓個案上升而引致的病發。而慢性腎衰竭的出現由於腎臟功能長期受損而影響功能運動，導致體內的廢物積聚再繼而引發器官功能的問題。

而慢性腎衰竭則分成五個階段：

腎臟功能開始不全：腎臟功能指數開始下降，但仍維持功能至90%左右，

狀況仍屬正常範圍



腎臟功能不足：有機會仍沒有症狀，不過已開始有蛋白尿的情況。腎臟功能過濾率在60-80%左右



腎臟功能衰退：腎功能只在25-50%左右



腎臟功能衰竭：出現初期中尿毒的徵狀，腎功能只剩下15-25%左右



腎臟功能末期衰竭：出現嚴重中尿毒症，腎臟已無法正常運作，腎功能只有10-15%左右



慢性腎衰竭徵狀

慢性腎衰竭的病徵大致可分為初期以及中至末期，而初期的症狀並不明顯，以至到後期當腎功能跌至低於二成左右，更可因中尿毒而引致昏迷。

初期慢性腎衰竭的症狀：

．尿液有泡沫（蛋白尿的表現）

．小便困難

．尿液帶血

．眼皮或足踝位置突然浮腫

．尿量突然改變（例如變多或減少）

．腰腹位置感疼痛

．小便時感疼痛

．小便次數突然增加

．尿液混濁

．血壓升高



中至末期慢性腎衰竭的症狀（可能出現中尿毒）：

．臉色慘白

．眼皮或足踝位置突然浮腫

．皮膚感到不明痕癢

．作嘔、嘔吐

．食慾大減

．高血壓

．喘氣

．抽搐甚至陷入昏迷

．尿量突減

．夜尿



蛋白尿是當小便出現蛋白質過量的狀況

蛋白尿是什麼？ 當小便出現蛋白質過量的狀況，蛋白尿的出現也有不同的原因，而其中一種狷理性的原因是因為腎小管或腎絲球受損令蛋白質沒辦法被好好吸收。而尿液中的蛋白質一般在300mg/dL為嚴重程度，蛋白尿一般亦不會有其他症狀，然至蛋白質超出太嚴重的程度，尿液甚至會有泡沫的症狀。不過尿液有泡不代表一家是蛋白尿的狀況，還需透過專業體檢來確定狀況。

患慢性腎衰竭的高危人士

三高（即高血壓、高血糖、以及高血脂）是患慢性腎衰竭的病因之一，同是也是併發症之一，因為高血壓以及糖尿病等都會傷害腎臟的血管，阻礙腎臟排出身體代謝廢物，從而造成腎功能受損。

除此之外還有以下數類人士是患慢性腎衰竭的高危的族群：

． 患三高人士

．糖尿病病患

．直系家屬曾患腎臟方面的疾病

．有先天性腎病



預防第一道防線 定期體檢防疾病

由於慢性腎衰竭由初期並沒有很明顯的症狀，醫管局的資料指出慢性腎衰竭並不能治癒，只能透過治療來拖慢腎衰竭的時間，而到末期的慢性腎衰竭病，便需要一直洗腎來續命。所以定期進行體檢可以了解自身的健康狀況，如發現在任何潛在疾病可以及時對症下藥，並加減低惡化的機會。

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日常還可以從以下的方式預防慢性腎衰竭

九招預防慢性腎衰竭

除了定期檢查是作為預防的第一道防線之外，日常還可以從以下的方式預防慢性腎衰竭：

．實行少油少糖少鹽的飲食習慣，因為三高是造成慢性腎衰竭的其中一種原因

．透過適量運動以維持正常體重

．避免日夜顛倒的作息習慣

．留意飲食中鉀的攝取量，因為人體內幾近九成的鉀是經由腎臟排出

．不要憋尿，因為忍尿太久會有機會引致泌尿道感染，繼而提高患腎病的機會

．避免飲／服用標示可補腎但來不明中草藥或西藥

．每天要喝足夠的水幫助腎臟排出體內廢物

．留意蛋白質的攝取量，特別是已有蛋白尿的人士



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