選擇配方奶粉3大注意事項！應配合嬰幼兒成長階段 有機認證更安全

雖然母乳是最好的天然營養來源，對寶寶的健康發育甚有益處，自然成為不少媽媽的首選。然而，這條「母乳之路」一點都不輕鬆；比如說每個媽媽的奶量不同，有些可能因產後缺乏乳汁分泌，或是受到工作場所和公共空間支援配套不足等因素影響，未能順利餵哺。但事實上，優質的配方奶粉同樣可給予寶寶充足的營養，營養成份比例亦非常接近母乳。不過市面上的配方奶粉種類令人眼花繚亂，到底爸媽們應該如何入手？以下會整合選擇奶粉時的三大注意事項。

市面上的配方奶粉種類令人眼花繚亂，到底爸媽們應該如何入手？（圖片：Shutterstock）

留意奶粉營養成分 選擇貼近母乳配方HMO、GOS更有益

不少新手爸媽經常為選購奶粉而苦惱，往往誤以為越貴越好，但價錢與品質並無必然關係；產品的成分反而才是需要特別留意的重點，最理想當然是選擇營養元素與母乳較為貼近的配方奶粉，如：母乳低聚糖（3’GL HMO）、低聚半乳糖（GOS）等。而全脂奶保留了天然牛奶「精華」—牛乳脂肪，不單是初生寶寶首12個月的主要能量來源，更含豐富礦物質和微量元素，可促進生長發育。

在生產後首三天，媽媽會分泌出「黃金初乳」，質地濃稠而份量稀少；當中含有豐富的蛋白質和大量抗體，更包括天然關鍵元素 — 母乳低聚糖（3’GL HMO）。它除了有助初生寶寶打造貼近母乳餵哺的腸道菌群，提升吸收、消化能力，促進腸道蠕動之外；亦支持嬰兒的免疫系統發展，大大減低呼吸道受感染的機會。

當寶寶逐漸成長，體內免疫球蛋白濃度會慢慢轉淡，免疫力也會接著下降，而6個月至1歲期間更為嬰幼兒的「免疫力空窗期」；所以必須從小打好免疫力根基，才能有效抵抗病菌入侵。低聚半乳糖（GOS），是一種天然存在於母乳中的益生纖維，不單可抑制腸道壞菌數量，保持腸道健康；同時有助增強寶寶的免疫系統和抗敏體質。

爸媽們選購時，需要特別留意產品成分，最理想當然是選擇營養元素與母乳較為貼近的配方奶粉，例如含有母乳低聚糖（3’GL HMO）及低聚半乳糖（GOS）等。（圖片：Shutterstock）

配合寶寶成長 循序漸進轉換奶粉段數

一般而言，嬰幼兒配方奶粉的罐上都會以特大數字標明號碼，而1、2、3號之間最大的分別是在於營養成分的份量，通常會根據寶寶不同成長時期的需求作出調整，當中以蛋白質比例更為顯著。

1號（嬰兒配方產品）

適合剛出生至6個月大嬰兒作「母乳替代品」食用，其成分可提供人體「必需胺基酸」，即蛋白質的基礎形態，有助身體吸收營養。不過初生寶寶腸胃系統尚未成熟，比較容易消化分子細小的乳清蛋白，所以在配方奶粉的比例中也會更高。



2號（較大嬰兒及幼兒配方產品）

俗稱「大仔奶粉」，適合滿6個月至1歲大的寶寶飲用。嬰幼兒在這段時期的活動量開始增加，身體機能逐漸發展，蛋白質需求亦上升。「大仔奶粉」會含有較多蛋白質、鈣質、鐵質、熱量等營養成分，並可與固體食物互相配合。



3號（成長配方奶）

適合1歲或以上的寶寶。隨住消化系統逐漸成熟，1歲以上的寶寶就可有效吸收到蛋白質中粒子較大的酪蛋白，以促進鈣、礦物質及其他營養的攝取；因此在奶粉中的比例也相對提高。除了豐富熱量、高蛋白質、高鈣外，3號配方亦包含增強免疫力、幫助腦部發展的額外營養素，協助寶寶健康發育。



配方奶粉中的營養成分份量不是愈多愈好，滿足到各個階段的發育所需才是重點。而Kendamil會適當調整乳清蛋白及酪蛋白的比例，配合寶寶在成長時消化系統的吸收效率，以便攝取足夠營養。

Kendamil會適當調整乳清蛋白及酪蛋白的比例，配合寶寶在成長時消化系統的吸收效率，以便攝取足夠營養。（圖片：Kendamil）

隨著寶寶逐漸成長，慢慢適應不同種類的食物作為正餐，脫離對奶品的依賴。Kendamil 3號全脂配方奶粉除了提供均衡的蛋白質、維他命和礦物質外，更包含母乳低聚糖 (HMO-3'GL)及GOS，改善便秘和幫助鈣質吸收。

有機奶源通過國際認證 品質受監控更安全

近年「有機」成為大勢，而奶粉作為寶寶的主要糧食 ，相信每一位媽媽在選購時都會依照這個標準嚴格把關，希望給孩子最安全可靠的保障。普遍來說，一般配方奶粉的營養成分組合，已能滿足寶寶於不同成長階段的基本營養需要；但有機奶粉對奶源品質掌控更加嚴格，會盡量剔走複雜的人工合成程序，除了令營養更易被身體吸收，亦可降低由各種化學物或添加劑引起的敏感，對寶寶的健康和發育更有幫助。

有機奶粉對奶源品質掌控更加嚴格，會盡量剔走複雜的人工合成程序。（圖片：Shutterstock）

要快捷分辨出真正有機配方奶粉，當然要留意產品標籤上是否印有國際認可的認證標誌。獲歐盟認可的有機奶粉必須來自有機農業生產體系，無論是牧場環境以至乳牛健康，也要通過高標準的監察；在生產過程中無添加激素、農藥、化肥，並保證有機成分比例最少達到95%，更要確保不受外來污染、非加工；才可將歐盟有機認證及機構編號印在包裝上。多重嚴格的質量考核和認證程序，代表在質素上的信心保證，才可給予寶寶最天然及全面的營養，令媽媽倍覺安心。

要快捷分辨出真正有機配方奶粉，當然要留意產品標籤上是否印有國際認可的標誌，Kendamil的配方奶粉已獲得嚴格的歐盟有機認證，媽媽們信心之選．（圖片：Kendamil）

想寶寶健康成長，關鍵是從最根本日常飲用的配方奶粉入手。父母在選購時，不單要仔細了解當中營養成分，亦可留意是否天然有機並獲得國際認證。同時在嬰幼兒的不同成長階段，應適當地吸收營養以滿足他們的成長所需。