情人節與愛侶渡過甜蜜的一天同時，其實還有遙遠的未來等着您們好好規劃。沒有健康的身體，再多宏大的承諾都難以實踐。所以在步入人生下一個章節的時候，謹記婚前檢查是非常重要的一環，藉着婚前檢查不只了解自身身體狀況，還能及早揭示遺傳病以及生育方面的風險，為下一代的孕育做足準備。



進行婚前檢查的時機

進行婚前檢查的時機

如果雙方都已確認將步入教堂，就已可以計劃進行婚前檢查，一般來說，婚前檢查大約可以在婚前半年左右進行，因為檢查項目通常較為豐富，進行檢查以及等待結果亦需要時間，而一旦發現有潛在健康問題，更可以有較為足夠的時間尋求醫生的協助以及醫治。

全面性的婚前檢查就能協助發現隱疾

婚前檢查真的需要嗎？

由不少伴侶的結合都有生兒育女的打算，而男女雙方的健康情況會影響下一代的先天身體的健康。而一些與基因有關的遺俯傳性疾病有機會一直潛藏在身體而不自知，這個時候全面性的婚前檢查就能協助發現相關的隱疾，並對家庭的建立在未雨綢繆的準備中，以及將遺憾留給下一代。

婚前檢也有不同的套餐以及項目以供不同需要的人們作選擇

只有婚前才適合檢查嗎？

其實婚前檢也有不同的套餐以及項目以供不同需要的人們作選擇，除了婚前的情侶們， 不論是適婚年齡的人士，以及有生兒育女的打算的夫妻斬可以進行身體檢查，對自身的健康狀況有更全面的了解。

婚前檢查常見檢查項目

【血型及 Rh 因子】



血型常見主要有A、B、AB、Ｏ型，而知悉血型在於懷孕女性需要運送血液時起關鍵作用。而測試Rh因子原因是Rh因子是一種紅血球中的抗原，並有正負之分，如女性體內沒有含有此抗原就是負Rh因子。如負Rh因子的女性懷有正Rh因子寶寶，會因Rh因子不合而導致胎兒患嚴重貧血，甚至胎死腹中。

【德國痳疹抗體】



由於德國痳疹是過濾性病毒導致的疾病之一，故此寶寶會於母體內透過胎盤受感染，胎兒有機會先天健康不全如患先天性風疹綜合症，智力發展障礙等。

【乙型肝炎】



由於乙型肝炎病毒存在於人的體液和血液之中，所以其傳染的途徑之一是在女性分娩時或在分娩間傳給寶寶，而受感染的嬰兒由於成為慢性帶菌者，以致很大機會於日後患上肝炎。

【梅毒血清試驗】



如果懷孕期間患上梅毒，嚴重會流產或令寶寶發展不健全例如眼盲、耳聾等。

【精子常規檢查】



精子檢查用作了解精液和精子的質量，是查看男士生育能力的重要項目，有助及早發現身體健康風險並尋求治療方法。而檢查前需要禁慾及跟從指定的程序收集精液。

【小便常規】



驗尿是檢查病變一個非常重要的其中一個方法，可以於隱疾發展階級及早發現，小便檢查常見檢驗項目有尿比重、尿糖、尿膽紅素、尿血等等。

婚前體檢甜蜜優惠合集

婚前體檢甜蜜優惠合集

尚醫健康 綜合(二人)婚前檢查74項

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，結合中、西方醫學、營養監控、皮膚及體重管理等專業服務，致誠為顧客提供一站式健康管理服務。綜合(二人)婚前檢查除了基本健康評估之外，還有各項精選檢查項目如德國痲疹、鐵 (女) 、乙型肝炎表面抗原、梅毒血清測試、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、糖尿、血脂等等。

➤立即選購 尚醫健康 綜合(二人)婚前檢查74項

Precision Health Care 2人婚前健康檢查

Precision Health Care秉承「保健為本」的宗旨，透過提供專業的知識及意見，使大眾獲得恰當的健康知識。從多關注個人的健康情況，以致凝聚社區關注健康的意識，務求讓大眾能享受健康的身體所帶來幸福美滿的生活。他們提供的 2人婚前健康檢查 ，一對新人一同檢查都只是 HK$1,110。

➤立即選購 Premier MediCare Services Limited 2人婚前健康檢查

新領域體檢 二人同行白金級健康體檢計劃

新領域體檢中心集合預防疾病、慢性病及健康管理理念的一站式健康管理理念中心，致力於為更多客戶提供專業、便捷的健康管理及檢後跟進醫療服務。二人同行白金級健康體檢計劃適用於18歲或以上男士及女士，繁忙的工作為身體帶來負擔，避免患上嚴重疾病，培養定期體檢的良好習慣。檢查包含血液檢驗、血脂組合檢測、肝炎檢測糖尿病評估性病檢查、梅毒血清測試、愛滋病篩檢、德國麻疹測試等等。

➤立即選購 新領域體檢 二人同行白金級健康體檢計劃 (限時優惠)

莊柏醫療-49項-安心婚前檢查(男士)

莊柏醫療分店網絡遍佈港九新界，包括中環、旺角、佐敦、荃灣等9個地點，致力令市民大眾能受惠於便利的一站式醫療綜合管理服務，而達到「病前預防、病後調理」的全面健康目標。49項 (男士) 安心婚前檢查項目，包括血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、精液化驗等。適合婚前檢驗及準備生育的男性,有助清楚了解自己的健康狀況，以保障自已、伴侶及下一代。

➤立即選購 莊柏醫療-49項-安心婚前檢查(男士)

01網購獨家！香港驗身中心【標準健康身體檢查】

香港驗身中心致力提供最優質和專業的服務，客人滿意度接近100%，深得客人信賴。一向以合理的價錢提供可靠、高質素的全面體檢服務。本中心體檢透過先進醫學儀器及檢查設施，以及經驗豐富的專業醫護團隊，致力為客戶提供一站式的優質醫學診斷及化驗服務。以全面健康管理為核心，為每個家庭成員推介及安排專業醫療及健康服務，包括身體檢查、疫苗接種及專科醫療轉介等。

➤立即選購 01網購獨家！香港驗身中心【標準健康身體檢查】

婚前檢查常見注意事項

婚前檢查常見注意事項

婚前檢查進行前需詳細了解各項檢查項目需要提前準備的要求，

以下是一些常見注意事項：

１. 充分睡眠及休息：在各項檢查前需要有充分的睡眠及休息。

２. 空肚及避免飲水的時間： 留意哪些檢查有指定的空肚及避免飲水的時間。

３. 禁慾：如有關男士檢查精液的檢查，一般需要在檢查前3天禁慾以確保結果準確。

４. 經期：女士在經期內不宜進行有關尿液的檢查。

