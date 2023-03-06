都市痛症｜中醫師一次拆解肩周炎、坐骨神經痛、膝蓋痛治療方法

長期工作對著電腦，平常稍有時間就低頭玩電話，長期坐姿不良又缺少運動，相信是大部份的香港人生活寫照，然而伴隨而來的就是常見的就是「周身痛」，其中肩周炎、坐骨神經痛及膝蓋痛亦是常見的都市痛症，如果不及早處理，輕則夜不能寐、身心受累，重則肌肉發炎，更有可能變成長期的痛症，影響生活。坊間醫治這些痛症的方法普遍分為西醫的物理治療及中醫的跌打推拿，其中不少人對中醫的治療方法都不太理解，今次我們找來註冊中醫師賴醫師跟大家對談，以中醫角度解構這3大痛症的成因、治療及預防方法。



註冊中醫師賴醫師指跌打醫治痛症手法作用於經絡腧穴，可以疏通經絡，行氣活血，温經散寒止痛。

問題1：在中醫角度肩周炎、坐骨神經痛及膝蓋痛的成因是什麼？

賴醫師：「除了因平常的生活習慣引起痛症，從中醫內科來看，它們都屬於痺症範疇。其中現代醫學的風濕熱、風濕性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、腰椎間盤突出症、坐骨神經痛及骨質增生等出現肌肉筋骨麻木、疼痛均屬此病範疇。而痹證的發生，主要由風、寒、濕、熱之邪乘虛侵襲人體，引起氣血運行不暢，經絡阻滯；或病久痰濁瘀血，阻於經隧，深入關節筋脈等而引起。而痹證起病一般不明顯，疼痛呈遊走狀態或有定處，有的為刺痛、或麻木、或腫脹。另有部分患者起病會有發熱、汗出、口渴、咽紅痛、全身不適等症，繼而出現關節痛的症状。」

問題2：中醫會如何治療肩周炎、坐骨神經痛及膝蓋痛？

賴醫師：「中醫骨傷對肩周炎，坐骨神經痛及膝蓋痛的治療是以中醫藥理論爲指導，多運用手法、針灸、中藥等多種治療方法來調節治療筋骨、經絡、氣血的失常與損傷，從而預防、治療骨關節及其周圍軟組織損傷疾病，其中『跌打』是廣東南方獨有的說法，即中醫骨傷科，運用理筋手法進行治療，它在處理傷筋、軟組織受傷方面的治療成效顯著。」

問題3：可以解釋更多跌打醫治痛症的原理嗎？

賴醫師：「跌打主要的原理是『理筋整復，滑利關節』，由於筋骨關節受損，必累及氣血致脈絡損傷、氣滯血瘀及以腫為痛，而跌打則運用手法就用於損傷局部，可以促進氣血運行，消腫袪瘀，行氣止痛；同時糾正筋出槽、骨錯縫，達到理筋整復的目的；另外，通過適當的運動手法，可以起到鬆解粘連、滑利關節的作用。而手法作用於人體體表上相應的經絡腧穴，還可以改善臟腑功能，增強抗病能力。就如針灸一般，手法也有補瀉，具有雙向調節作用，只要操作辨證得當，通過對臟腑功能的調整，使機體處於良好的功能狀態，有利於激發機體內的抗病因素，扶正袪邪。」

賴醫師指跌打需要配合外敷內服才可以相得益彰，其中不少人都誤解跌打敷上的外用中藥膏，每次都是一樣，但根據中醫的三期辨證論治，不同痛症不同階段及部位，所用的中藥膏都有所不同，其中傷筋初期及中期，宜消瘀退腫，理氣止痛，可用三色敷藥等。後期和慢性傷筋，疼痛持續不癒，活動功能欠利者，以活血止痛為主，用萬應膏等，亦可用海桐皮湯薰洗。

問題4：經跌打醫療後，病人應如何預防舊患再次復發？

賴醫師：「預防肩周炎，坐骨神經痛及膝關痛的發生多與我們平常運動過量或運動時不慎扭挫傷引起，或長期姿勢不良引發。故要注意勞逸結合，勞作時正確姿勢。也與氣候和生活環境有關，平素應該注意防風、防寒、防潮，避免居潮溼之地。特別是居住在寒冷地區或在氣溫驟變季節，應注意保暖，免受風寒溼邪侵襲。勞作運動汗出肌疏之時，切勿當風貪涼，承熱冷浴。內衣汗溼及時更換，墊子、褥子應勤洗曬。居住和作業地方保持清潔和乾燥。平時應注意生活調攝，保持身心健康，增強體質，有助於提高機體對病邪的抵抗能力。」

中醫治療「治標」「固本」養生解除痛症

總結，大家除了西醫以外，以中醫手法治療肩周炎、坐骨神經痛、膝蓋痛是患者另一個好選擇！然而當然亦要配合一間擁有豐富經驗的診所及中醫。寶運中醫(跌打)骨傷科診所擁有28年經驗，專冶痛症治療、復位跌打，當中包括腰背痛、關節、坐骨神經痛復、脊椎骨傷、改善肩頸、關節、頭痛等痛症，而銅鑼灣中醫寶運中醫更有訓言「博極醫源，精勤不倦，解除痛症，保護健康。」醫師以捍衛患者的健康視為使命，多年來深受街坊及痛症患者歡迎，大家不妨到https://powan.clinic/了解更多！

寶運中醫(跌打)骨傷科診所採用簡約整潔的裝修，洗去舊式跌打醫館的形象。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請直接向醫生查詢。

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