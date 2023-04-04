兒童節優惠｜15款bb出街用品人氣推介！新手媽媽湊ｂ百寶袋清單

今天是兒童節（4月4日），媽媽們最大的心願相信也是讓寶寶平安幸福，而兒童節的意義旨在保護兒童的權利，改善兒童生活，讓孩子們可以享受快樂的人生。今星期的長假期相信不少家長都計劃帶bb四處遊玩，讓他們盡情享受及體驗世界，然而與bb出門卻非一件容易的事，由哭鬧，嘔奶，出汗換衣服到換尿片也要媽媽「一腳踢」包辦，所以出門前做好充足的準備相當重要，適逢兒童節，小編為各位新手媽媽精選01網購人氣15款bb出街用品，使用積分還額外享有高達半價優惠，與寶寶共享購物的禮遇！



新手媽媽湊ｂ百寶袋清單

食具/沖奶用品

．食物剪刀：如果寶寶食固體食物可以用剪刀剪細以免哽塞喉嚨。

．寶寶餐具：一般餐廳不會提供適合寶寶大小的餐具，所以自行帶備更穩妥。

．食物儲存器：隨時準備小食放在身旁可以用作安撫哭鬧的寶寶之用。

Mother-K 嬰兒食物抗菌儲存袋 260ml 25個裝 $53

儲存袋以LLDPE加厚安心材質製成，加厚雙重夾鏈條設計密封不怕漏，更輕便保管分裝外出寶貝副食品，還有清楚的日期記錄欄位，更有條理管理食物儲存的狀況。



．健康零食：選擇零食時要留意避免添加糖的零食，而即使沒有添加糖，一些含有濃縮果汁的小食亦是糖的來源。

．幼兒飲水杯：當寶寶會吃副食之後，也可以開始培養寶寶的飲水習慣，而天氣漸熱出外亦需要適時為寶寶補充水份。

Richell x Miffy 吸管水杯200ML 7m+ $124

適合7個月以上的寶寶，卡扣式吸管蓋，開關簡單，柔軟的吸管不會傷害到寶寶，加上易握把手設計使用方便，便於放入背包攜帶。



餵奶粉寶寶



．奶樽(盛好室溫水)：一般家長都會選用玻璃奶瓶給寶寶使用，因為玻璃可以避免產生有害化學物質，不過外出時亦可以選擇耐熱度較好的矽膠材質或PPSU材質的奶樽。

．保溫瓶(盛好熱水)：保溫瓶內的熱水可用來沖泡奶粉。

．奶粉格/奶粉儲存袋：天氣漸熱奶粉的儲存亦要變得謹慎，因為奶粉並非無菌產品，所以舛開包裝有機會受細菌感染，攜帶奶粉外出使用時需要使用密封容器保存。

Mother-K 奶粉抗菌儲存袋 240ml 30個裝 $53

Mother-K 奶粉抗菌儲存袋通過材質及實驗室安全性評估，四面封口滅菌處理，防靜電處理，奶粉完美倒入不沾黏，媽咪可安心使用。加上高質感設計及輕量素材製成，外出無負擔。



．暖奶袋／暖奶器：當沖好寶寶飲用奶卻未即時飲用的時候，媽媽就需要使用暖奶器調控溫度，以免寶寶吃壞肚子。

美國 Ulmuka Trio 3合1暖奶器 $330

Ulmuka Trio 3合1暖奶器集恆溫，加熱，高溫消毒於一體，操作簡便，可均勻加熱不同型號奶瓶，嬰兒食品，如：奶，粥，米糊等，滿足寶寶不同需求。暖奶器結構設計精巧，便於攜帶，採用先進高效發熱技術，具快速升溫，恆溫準確。



餵人奶寶寶



．母乳保鮮袋：一旦母乳儲藏不當就會容易變質，特別是春夏潮濕悶焗的天氣環境，所以使用密封的母乳保鮮袋可以延長母乳保鮮時間，母乳一旦變質就會變得濃稠，搖晃很久仍是脂肪與水分離的狀態。

六甲村母乳保鮮袋 250ml (20個裝) $98

保鮮袋以雙層加厚袋身以及兩道密封設計，耐高溫、耐凍、耐撞於一身。



．電動吸乳器：電動吸乳器的設計可以協助無法自行餵哺母乳的媽媽而設，坊間亦有推出輕盈便攜裝的吸乳器供媽媽外出時使用。

六甲村 Mini-Milker 輕手感電動吸乳器 $748

吸乳器具擬真智慧促乳功能製造親餵假象，刺激神經激發乳陣促進分泌，並設實用3模式按摩、智慧促乳、吸乳功能，加上5段式吸力，以最舒適的力度釋放乳房壓力。



．哺乳巾：如果四周沒有育嬰室，可以使用哺乳巾來輔助哺乳而不怕走光。

六甲村透隱時尚行動哺乳巾 $446

六甲村行動哺乳巾以獨創梯形設計剪裁，側邊強化防護，寶寶自由揮動也能安心不側露，並首創三段調整釦，依媽咪身形調整，300度環身包覆不怕走光。一巾多用，蓋在手推車上，即可變成遮陽擋風的小蓋巾。



．保溫袋：保溫袋可用來儲藏母乳避免變質。

．保溫瓶 (盛好熱水)：保溫瓶內的熱水可以用來座熱冰母乳。

清潔/消毒/護墊用品

．圍兜一至兩條：進食時圍在寶寶脖子上避免弄髒衣物。

．紗巾：進食後抹嘴，抹汗用，最好配備至少2條左右。

．紙巾：隨時抹寶寶嘴，手用，以及用作清潔。

．寶寶濕紙巾：隨時抹手，抹屁股用。

Baby Swipe BB威寶多用途有機竹纖維濕巾 70片 x3包 (新西蘭製) $113

BB威寶多用途有機竹纖維濕巾含天然抗菌成份:竹醌及大豆氨基酸，添加有機金盞花、蘆薈精華及維他命E,在清潔同時為肌膚提供滋潤保濕．



．膠袋：隨時裝好髒衣服及物品。

．嬰兒消毒搓手泡泡：用作清潔寶寶雙手用，以挑選無酒精、不含有害成份，溫和不刺激的配方為佳。

Baby Swipe BB威寶 嬰兒消毒搓手泡泡 80ml 套裝 $133

搓手泡泡蘊含滋潤保濕成份，通過皮膚敏感測試，歐洲進口醫療級消毒成份除菌達99.99 %，植物性成份亦不含有害成份，温和不刺激。



．棉花棒：用作有需要時作寶寶的鼻孔及耳洞清潔。

韓國Mother-K 100%純棉安全幼兒棉棒 (100pcs) $33

MOTHER-K的安全棉花棒以100%安全的純棉和紙軸製作，無化學成份，並以100%高級純棉及特殊雙層圓厚造型設計，對新生兒柔弱的耳朵減少刺激。



換片用品

．3-4塊紙尿片：寶寶通常大約兩小時換一片，而且一換新片寶寶經常立即排洩，所以外出時多帶備幾片更換為宜。

Pampers 嬰兒紙尿片 (日本直接進口/日本內銷版) $349/3包

日本內銷版/日本直接進口，即日本製造，但只供日本市場出售，基於日本廠商希望將最好留給國民之原因下，所以日本內銷版一直都很受港日兩地家長歡迎，但價錢會比外銷版略貴。Pampers 優質的紙尿片能夠迅速吸收尿濕，且能牢牢鎖水，確保水份遠離寶寶肌膚，有助防止皮膚受刺激、出現紅疹及磨損。



．換片墊：用來幫寶寶換片時墊在寶寶下面防止寶寶亂動及有防漏作用

戶外用品

．帽子：避免陽光直射寶寶身上。

．外套：香港商場的冷氣通常比較低溫，預備小外套可以避免寶寶着涼

．替換衣服：由於寶寶容易在進食，嘔奶，流口水等不同情況弄髒衣服，外出時可帶備一至兩套衣服用作替換

Softtouch 嬰兒純棉內衣(短) $45

Softtouch 嬰兒純棉內衣採用100%優質棉花，質地柔軟舒適且吸汗性好，符合日本藥局方基準，確保全無雜質，達到絕對安全術生的標準。內衣設兩幅布縛繩，儘量使用整片 布料裁剪，滅少駁口。不能避免的駁口則以收邊縫紉技術車縫，熨平了接縫，使棉線不會影響嬰兒皮膚，平滑舒適。



．揹帶：即使推BB車也最好帶備揹帶，因為寶寶有時會不想要坐車而哭鬧。

日本 Cuby 橫抱式初生四季揹帶 $158

橫抱式初生四季揹帶適合0-24個月，體重15公斤內的寶寶，加厚肩帶，減輕新手父母因抱BB時所受壓力，更加保護寶寶。特別設計側口袋方便父母放置手機，純棉布質地，柔軟防勒清洗方便。



．BB車及 BB車掛袋：方便在推行BB車時提取常用物品。

LOOOOK AutoOne 自動收車小巧嬰兒手推車 $1788

嬰兒手推車適合1個月 – 48個月的小寶寶，可以自動收車 以及單手開車收車，設UPF50+防潑水太陽罩，讓小寶寶避免陽光直曬。五點式安全扣的設置可讓家長安全地帶着小寶寶愉快逛街。



．BB 車遮光布：避免陽光直射寶寶身上。

．BB 車防雨罩：避免下雨時淋濕寶寶致病。

．風扇：天氣太焗熱時可為寶寶適度散熱。

．掛鈎：上廁所或出入不同地方需要停下來時手上的袋子就可以掛上去。

．防曬乳：在挑選防曬乳時，要留意塗抹式比噴霧式更好，因為噴霧有機會令防曬乳進入寶寶的呼吸道，而成份避免含有酒精，香精，及防腐劑。

．蚊怕水：到郊外地方容易有蚊蟲叮咬，準備寶寶專用蚊怕水防止寶寶被咬出一個個腫包，然而挑選防蚊液時要留意有些成份寶寶不能接觸，例如DEET 及 Picaridin兩個月下的嬰兒不能使用，有醫師指出如果同時要塗防曬乳及蚊怕水的話，可以先塗防曬乳並乾透才塗蚊怕水。

安撫寶寶用品

．1-2個安撫奶嘴：奶嘴可以在寶寶哭鬧時安撫情緒，不過留意要先確定寶寶哭鬧的原因是否有身體需要或不適。選擇奶嘴的材質以矽膠材質較佳，因為矽膠相對普通塑膠更耐高溫及防腐蝕，滋生細菌程度亦較低。

．玩具：玩具可以用作安撫寶寶情緒及分散注意力的用途，而且玩具可以促進寶寶認知發展，選購益智系列的玩具更可以幫助寶寶智力成長

TAF TOYS 新生嬰兒玩具套裝 $195

新生嬰兒玩具套裝專為新生兒設計，附有幼兒發展小貼士及使用指南，附有6種共12件新生嬰兒啟蒙玩具，送禮或自用皆宜，附有的啟蒙玩具皆為新生嬰兒成長必備的玩具，價格比單獨購買每件產品更具吸引力，適合Tummy-time、視覺刺激、了解因果關係和情緒發展等不同時段使用。



．牙膠：牙膠是為了緩解六個月至兩歲的寶寶出牙期的不適感，不過使用時謹記避免用繩子將牙膠掛在頸上，而且不少牙膠的材質不宜高溫消毒，在清洗時要留意說明書的解釋。