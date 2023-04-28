【肩周炎】膊頭僵硬舉手劇痛　黎芷珊：經治療後極速機能再生

長時間低頭看手機，或坐姿不良、有「寒背」習慣的人士，除了易有肩頸膊痛，患上肩周炎的風險也會隨之增加。俗稱「五十肩」的肩周炎常見於年過50的女士身上，症狀除了肩膊僵硬和劇烈疼痛，還會影響上肢的活動幅度，連穿衣、洗頭、舉手等簡單動作也未必做到，情況可大可小！

女士患有肩周炎的情況十分普遍，連「金牌司儀」黎芷珊同樣深受肩周炎困擾。坊間有眾多療法、運動可選擇，但成效收費各異，到底該怎樣選擇？哪個方法最適合自己？下文將為你一一拆解疑惑；其實除了一般治療方案，現時更有極速去痛治療技術有助紓緩痛症，可大幅減低五十肩帶來的種種影響。

肩周炎患者長期倚賴止痛藥 有機會引起副作用損害身體健康

坊間稱肩周炎為「五十肩」，常見症狀為肩膊疼痛及僵硬，以致靈活度大減，難以郁動。肩膊關節活動受限，無法外旋或「向後拗」，嚴重時前臂連提起、舉高都有難度，令患者生活大受影響。面對五十肩，部分人會先選擇服止痛藥緩解痛楚，但長期而言未能真正解決肩周炎。

按衞生署藥物辦公室的資料顯示，止痛藥一般分為撲熱息痛（Paracetamol）或由醫生處方的非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）如痛博士（Celecoxib）、萘普生（Naproxen）等。

止痛藥未必能夠長效去痛。

3招在家運動拉筋紓緩肩周炎 鬆肌減痛

除了服用止痛藥，不少肩周炎患者也會選擇尋求專業人士協助，如看脊醫或骨科醫生，同時在家多做運動拉筋，即瑜伽、布拉提（Pilates）等，以紓緩痛楚、增加肩膊關節的活動幅度。其實醫管局曾推出《肩周炎（五十肩）運動與護理》小冊子，推介以下3項在家運動紓緩肩周炎，助患者在治療及藥物的輔助下，加快康復進度：

＊啞鈴或水樽鐘擺運動拉筋

站立，手持啞鈴或水樽。雙手垂低，以放鬆痛手的肩關節。再將手向前、後、左、右相繼郁動，姿勢如鐘擺擺動，增加局部血液循環，放鬆肌肉並減輕痛楚，是紓緩五十肩常見運動之一。

＊毛巾背部上拉運動拉筋

站立，雙手各握着毛巾兩端，五十肩痛手放於下方，另一隻手輕輕拉動毛巾，帶動痛手向上，維持十秒後放鬆，其後可交替做。

＊向上舉毛巾運動拉筋：站立，雙手各握着毛巾兩端，伸直手肘，向上舉高。

肩周炎患者可在家做一些運動拉筋，以加快康復進度。（示意圖）

同為肩周炎患者 無法舉高手、拉拉鏈 金牌司儀黎芷珊：每晚痛醒5、6次

肩周炎是常見都市病之一，連著名司儀黎芷珊也曾經患上此症。五十肩的一系列症狀大大影響了她的生活和工作，每晚更會痛醒5、6次，精神好差。「睡覺時一旦碰到痛手，就會立即痛醒，導致每日都精神萎靡，難以集中。」經過一晚折騰後，剛睡醒時肩膊又非常僵硬和疼痛，如同鑲了鋼板般難以郁動，舉高手、拉拉鏈等動作都做不到，非常困擾。「一舉高手便痛，想在吊櫃拿東西，也要用另一隻手扶住痛手才能取物。而若衣服背後有拉鏈，我都拉不到，好不方便。」

曾患肩周炎的黎芷珊憶述病況，她坦言差不多每天都會感到肩膀痛不可耐，而且僵硬得如鑲了鋼板般。

起初她對五十肩並無太大認識，以為是普通痛症。直至一次開工跌倒，不小心以痛手撐地，她指當刻的劇烈痛楚難以形容，被送往急症室後才被告知確診肩周炎。隨後反覆尋覓多種療法，服止痛藥、塗藥膏、熱敷等都未有好轉，只能求醫。然而，她發現坊間治療肩周炎的方法眾多，包括運動伸展治療、中醫針灸、脊醫、骨科醫生等，在選擇痛症治療方法時，擔心光顧黑店，將時間及金錢付諸流水，甚至延誤治療的黃金時間，令痛症加劇。

直至黎芷珊經朋友介紹下，認識了ANKH機能再生，並得知其「RDS＋極速去痛技術」，她坦言有效消除痛楚、治療肩周炎。經過3次療程後，她指情況有明顯改善，肩膊僵硬、疼痛症狀大大減少，而且活動幅度也增加了，效果明顯，收費合理，「肩膊向前、向橫、向後均活動自如，終於可舉高手拿高處的物品，而且也可輕鬆穿衣、梳頭及洗頭，也能一覺睡天光，每天都精神飽滿。」

完成3次療程後，黎芷珊肩膊與上臂的活動幅度已大大提升。

ANKH機能再生獨有「RDS＋極速去痛技術」 跨領域專業醫療團隊 3步治療痛症

「RDS＋極速去痛技術」是ANKH機能再生-痛症健康集團獨創的嶄新去痛技術，過程使用經美國FDA和歐盟認證的儀器進行治療――療程分為「RDS」三個步驟，首先會透過「R-Restore」針對核心痛點修復痛患。其後配合專業儀器、中醫手法及配方，「D-Detox」疏通經絡去瘀排酸。最後「S-Strengthen」強化及鞏固肌肉關節活動能力，透過專利電磁波的頻率和強度，加上ANKH鑽研的手法，加強止痛功效之餘，放鬆繃緊的關節、增加活動幅度、強化肌肉，預防痛症復發。

除了肩周炎（五十肩），其他常見痛症如腰背痛、肩頸痛、膝關節痛（膝頭痛）、坐骨神經痛、網球肘、腕管綜合症、彈弓手、足底筋膜炎、富貴包、烏龜頸、肌肉筋膜或筋腱痛等痛症亦困擾不少人，ANKH機能再生推出的「RDS＋極速去痛技術」亦可提供針對性治療，由中醫、物理治療師、運動科學顧問、西醫、營養師、健康顧問及理療師組成的治療團隊支持，會針對用家情況設計個人化治療組合，對付痛症。

備受痛症困擾多年 五十肩患者：感謝專業團隊及技術支援 有助解決病況

林小姐和胡小姐都曾經受肩周炎困擾，二人坦言ANKH機能再生-的「RDS＋極速去痛技術」有助消除痛症，並感謝團隊細心及專業的服務。

林小姐：「多謝機能再生團隊的幫助，她們以客為本的態度和溫柔美善的服務精神，加上理療師的專業技術，我肩胛骨和頸痛的問題已康復，願貴公司的儀器可以治好更多有痛症的市民！」

胡小姐：「我是肩周炎、腰腳痛患者，上網得知機能再生經治療後不那麼痛苦了。很感謝機能再生團隊，對每位客人的細心服務精神。特別是理療師，她對客人盡職、盡責、盡力，很有耐心，使客人安心治療、早日康復！十分感激，讓我有希望重新出發去旅行享受人生！」

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ANKH機能再生-痛症健康集團擁有15年去痛症經驗，用家逾13萬人，公司更對超過100名真實用家進行問卷調查，並獲超過9成用家表示其治療方案的去痛率達95%*。除此之外，ANKH機能再生是首間獲醫護學會頒發「最受醫護人員信賴痛症治療品牌大獎」及「最受醫護人員信賴最高榮譽去痛技術大獎」的機構，另獲香港最有價值企業大獎頒發「亞太區最可靠痛症治療集團」，更於香港滙豐銀行支持、Business Innovator舉辦的《2022年度創新商業方案大獎》中，成為全港首間去痛症集團獲得「年度創新科技極速去痛技術」的殊榮，擁有豐富經驗、專業技術和跨領域團隊。

今年年初ANKH機能再生亦入選「01企業金勳大獎2022」，頒獎典禮當日由商務及經濟發展局局長丘應樺主禮，評審團隊包括香港貿易發展局副總裁劉會平、香港特別行政區立法會議員林健鋒、香港恒生大學校長何順文、消費者委員會總幹事黃鳳嫺等一眾重量級政界、商界及學術界人士，經過嚴謹的評審過程，ANKH機能再生最終成為第一個獲得肯定的痛症治療品牌，唯一一間取得「傑出痛症治療中心」獎項的企業。

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ANKH機能再生-痛症健康集團擁有全面的專業醫療團隊，包括中醫、物理治療師、運動科學顧問、西醫、營養師、健康顧問及理療師，以中西合壁的治療方案幫助客人解決痛症煩惱，不少客人均指相比針對單一領域的脊醫或骨科醫生，收費較合理。

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地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華商場第1期7樓711-712室及19樓1907室

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

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