嚴重痛經⼜不想內服中藥　中醫建議定期中藥外敷暖宮及針灸

相信不少女性都有過痛經經驗，而且痛經亦有年輕化趨勢，部分女性更是每月都飽受痛經折磨，輕則是輕微腹痛，重則要吃止痛藥止痛，反覆經歷痛楚和服用止痛藥，對心理和生理都有負面影響。



止痛藥服用多了會對身體造成傷害，治標不治本，不少人會從中醫入手調理，可惜要長期服用中藥，對大部分都市人來說，相對難以持之以恆。面對痛經束手無策？陳寶兒醫師為大家解構痛經成因，以及更多舒緩痛經的懶人方法，其中中藥外敷以及針灸對經量過多、痛經的效果尤其顯著。痛經來襲時不用再靠止痛藥了，不妨選用中藥外敷，以針灸調經，從根源改善問題。

中醫分享痛經小知識

要治療痛經，先要了解痛經的成因，痛經大致分為兩類︰原發性痛經和繼發性痛經，後者通常由子宮內膜異位症、子宮腺肌症、盆腔炎或宮頸狹窄等引起。陳醫師表示，在中醫的角度，痛經成因則與氣血「不通則痛」或「不榮則痛」有關。因身體氣滯血瘀、寒凝血瘀、濕熱瘀阻等，導致子宮的氣血運行「不通」，則容易出現掣痛、絞痛、灼痛樣痛經；而因氣血虛弱、腎氣虧損，使子宮失於濡養而「不榮」，產生隱痛、墜痛樣痛經。

內服中藥 VS 中藥外用暖敷

中藥外敷配合針灸，過程安全舒適，輕鬆擺脫痛經困擾。

研究實證針灸、中藥對痛經有治療之效。最普遍的做法是內服中藥，調理冲任氣血以減輕經痛。但生活繁忙的都市人經常忘記準時服藥、或因工作忙碌、不習慣中藥味道，而未能持續服用中藥，事倍功半，未能達至完整治療療效，多番嘗試依然備受痛經困擾。

內服中藥不成，痛經治療無望？寶生堂中醫診所的陳寶兒醫師為不愛吃中藥的大家，提供一個折衷的方法︰中藥外用暖敷。

她表示，將具有溫經通絡、活血化瘀、驅逐寒氣作用的中藥磨粉，調配成藥泥，定期在腹部上暖敷，能達至「暖宮」作用，有效改善經期不適。現代醫學研究證明，肚臍皮下無脂肪組織，屏障功能差且血管極為豐富，對中藥成份的運行、穿透、吸收最快。

外用暖敷的過程安全簡單，只需舒適平躺床上，醫師將藥泥敷上腹部，同時在特定穴位施針，並配合暖敷設備，促進中藥吸收，改善腹腔及盆腔的血液循環及炎症，以調整月經、改善經期不適。暖敷「暖宮」之餘，過程溫暖舒適令人身心放鬆，去除定時服藥的心理壓力，確實很適合繁忙的都市人和年輕一族。

陳醫師更分享，曾有年輕女患者擁有多達30多粒的子宮肌瘤，手術切除後，希望透過服用避孕藥調經，但月經量仍然過多及有嚴重痛經問題，服用4粒止痛藥亦無效。患者進行中藥暖敷腹部及針灸治療持續數月後，月經量多和痛經明顯改善，減輕甚至去除對止痛藥的依賴。

中藥外敷與針灸調經互相配合，從根本改善盆腔、子宮健康。

結合暖敷針灸 徹底調經 增加懷孕機會

中藥暖敷可配合針灸調經，調整身體氣血，改善各種經期不適症狀，尤其月經量多及痛經、子宮肌瘤、子宮內膜異位症、或反復盆腔炎患者。準備懷孕的女士，也可在受孕前使用中藥暖敷，以改善盆腔、子宮內環境，促進排卵、受精卵著床、增加懷孕機會。

陳寶兒註冊中醫師，香港中文大學中醫理學碩士、北京中醫藥大學學士畢業。

寶⽣堂中醫診所專注婦女健康，提供中藥外敷、針灸調經服務。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

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