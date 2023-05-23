2023夏日風扇祭｜強風耐用風扇怎挑選？留意舊風扇起火五大警號！

天時暑熱，在家長開冷氣又怕耗電過高，而且對地球生態不友好的話，不少人寧願使用各種各樣的電風扇來降溫，然而新聞時不時出現家居電器因老化損耗起火的個案，特別是電風扇、拖把、充電寶等等長期使用的物品，所以電器要定期更換以免成為潛在的家居安全隱患。電風扇從室內到室外都有多種款式或功能供大眾挑選，小編在此文會與大家分享不同類型的風扇的特點，讓大家添置新電風扇可以有更清晰的概念，以及留意家中舊風扇起火五大徵兆。



家用電器的壽命

電器雖然是耐用性高的消費品，然而跟人都一樣都有壽命，長期時間使用下它的內部零件如電子底板會自然老化，輕則會增加耗電量，機件固障等問題，嚴重會令電器完全失靈，甚至出現電線短路，線圈過熱引發火災。一些季節性的電器如電風扇會於秋冬天長期閒置，加上缺乏保養也會使馬達運轉因軸承潤滑不足而使轉動不順，如果繼續使用而不理會，有機會令其卡死停轉並使其過熱而起火。不同電器的壽命其實因應質量及使用狀況而有所參差，一般來說大型座地電風扇的安全使用年限大約三至五年，手提迷你風扇大約一年左右，而其他家用電器的安全使用年限相對更長一些：

電視：約7-10年

電熱水器：約10年

冷氣機：約8年

電熨斗：約9年

電飯煲：約10年

洗衣機：約8年

微波爐：約8年

吸塵機：約8年

雪櫃：約5-15年



然而數字上只是一個粗略的估算，實際上電器的質量、使用方式、使用時間、以及使用的環境也時刻影響着電器的壽命，所以要經常留意家用的電器是否有出現不尋常的現象，例如洗衣機出現滲水問題，噪音震動劇烈，冷氣機出現霉味等等，就要盡快為電器進行相關的檢查。

舊風扇起火五大徵兆

電風扇是引發家居火災的常見元兇之一，原因在人們會長時間打電風扇一天達十數小時，於晚上夜半熟睡時出現異常而不自知，日本在過去數年內單是小型風扇的類型已發生超過四十多宗的火災事故，由於電風扇的質素參差不齊，所以為風扇進行保養，於保養期過後更換電風扇是保障家居安全的要點，電風扇如出現以下五個徵兆，就要留意它的安全問題：

．電風扇發出噪音抑或扇葉出現卡頓：電風扇的馬達如果軸承位置缺油就會使運作不暢順而發出怪聲或轉動卡卡的，如果勉強運轉的話容易使機身過熱而引發火警



．開啟電風扇時燈突然變暗甚至熄掉：如果啟動電風扇時雹燈突然暗掉，有機會代表電壓出現問題



．有電線燃燒的異味：如果使用電風扇時出現異味，有機會是電線出現問題



．插頭積滿灰塵：如果插頭堆滿了灰塵污垢，如果遇上潮濕天氣及環境，容易造成電器短路



．有使用延長線電器過多或電源線長期被壓：如果因為電風扇的電源線太短而連接延長線，當電器過多而超過負荷就容易引發火譬，另外電源線長期被重壓內部容易斷裂而引起電線短路



風扇選購要點

如果電風扇使用已有三至五年可以考慮更換新電風扇以免電風扇過度老化而產生家居安全的隱患，然而電風扇種類繁多，如何選擇才能選購到合心意的產品，可以從尺寸、風力、風扇的種類以及功能去了着手：

空間與尺寸



電風扇的尺寸與使用的空間也有關聯，因為風扇扇葉越大，吹出的風力就越強，如果面積大約有300-350呎的空間，可以選擇15吋以上的風扇，而如果空間較小例如個人房間可以選擇12吋左右的電風扇，而如果風力不足，可以加購一些夾式的風扇夾在桌邊或床邊。如果空間可以放置的空間實在已不夠，亦可以考慮掛牆風扇以更有效地節省空間。

風力與噪音



一般來說電風扇有分為3、4、5、7、9片的扇葉，一般人以為扇葉越多風力強勁，其實扇葉級多反而風量越輕柔，但是同時代表葉片震動較平穩而且風切聲亦沒那麼大，而如果扇葉越少就會風力較強，相對葉片震動較大和風切聲亦較大。另外晚上睡覺害怕着涼的話可以選擇有微風功能的電風扇，射風力更為柔和及自然。

風扇種類



雖然電風扇只是吹風的功能，但其實有各種各樣的款式可供選購，小編在以下會為大家詳細介紹2023年最新風扇的推介，不得不提使用01積分更可以扣減低至半價，性價比更高！

迷你風扇— 迷你風扇針對空間狹窄或有攜帶需求的人士，通常有手提款，夾式款以及座桌款，有些更有冷暖風功能，四季使用也十分方便。

TickoLife 2合1迷你風扇暖風機

TickoLife 2合1迷你風扇暖風機一機有齊風扇及暖風機兩個功能，非常適合香港濕凍天氣使用。使用風扇模式有三檔風速調節，吹出舒適自然風，空氣更流通。使用暖風模式，迅速應對寒冷天氣，為空間注入溫暖空氣；採用PTC 陶瓷發熱，風力柔和不乾燥。迷你風扇暖風機尺寸小巧，只有9.5 x 16 x 3.8cm，適合放在辦公桌及書桌上，就算放在地上也不占空間，非常適合公司OL、學生及長者使用，絕對是怕凍人士恩物。

➤TickoLife 2合1迷你風扇暖風機 $399

台灣 KUKU Duck 安全酷涼扇

酷咕鴨安全酷涼扇，讓媽媽與寶寶外出時不必再滿頭大汗，兼具安全與酷炫的輕巧設計，讓媽媽可隨身攜帶使用，隨手一夾即 可享受清涼微風，讓媽媽寶寶都有個涼爽舒適的夏季。隨意固定夾 風扇底座是固定夾，內側有止滑墊片，可隨需要任意夾於手推車上、車上、桌邊等各處。軟式安全葉片扇葉部份為軟質泡棉材質，在轉動時只要觸碰葉片即馬上停止運轉，即使以手觸碰也不會受傷，安全百分百。360度風向調整 主軸部份為可彎式塑膠，使用時可隨需要調整各種方向及高低位置，風向即可360度自由調整。

➤台灣 KUKU Duck 安全酷涼扇 $74

Turbo Italy 摺叠式迷你USB充電風扇 (炭灰色) TMF-F06G

Turbo Italy 摺叠式迷你USB充電風扇以摺叠式設計，座檯及掛牆均可，並可調校不同送風角度，前網可360度旋轉出風，USB充電環保節能，最長可使用15小時，並有四級風力選擇，輕巧寧靜室內或戶外使用皆宜。

➤Turbo Italy 摺叠式迷你USB充電風扇 (炭灰色) TMF-F06G $236

座地風扇— 座地風扇是最熱門的電風扇之一，因為能左右擺動，旋轉送風角度夠廣闊，出風量亦較強，對室內通風也有良好的作用，適合多人家庭使用。

Magic Living 輕便摺疊式伸縮風扇(可遙擺)

Magic Living 以提供健康及高質素的生活給客人為宗旨，並致力於開拓新款健康生活產品，務求將高質素的生活帶給您及您的家人。Magic Living 輕便摺疊式伸縮風扇四檔風力可選，使用高強度鋁合金製成可由從375mm伸縮到930mm，能座地亦能座枱。

➤Magic Living 輕便摺疊式伸縮風扇(可遙擺) $399

Turbo Italy 超聲波遙控冷霧座地扇 THF-322

Turbo Italy 超聲波遙控冷霧座地扇以超聲波冷霧令室內降溫，備多功能遙控器可以輕鬆遙距控制風扇，風力強勁3風速選擇，左右風向擺頭，使送風角度更廣闊。風扇備獨立負離子空氣淨化功能，加強去除空氣的雜質及塵埃，更設驅蚊功夏日能放心熟睡。

➤Turbo Italy 超聲波遙控冷霧座地扇 THF-322

直立風扇— 直立風扇又名為大廈風扇，因為它的外形高高瘦瘦與大廈相似，由於它使用滾軸扇葉轉動使風吹出來較為柔和，而且體積容易收納，不過清洗上比較費神。

Turbo Italy 遙控直立風扇 TTF-46

Turbo Italy 遙控直立風扇設多種送風模式—自然風、睡眠風及正常風，風力強勁並設左右風向擺頭及電子LED顯示，可隨時掌握室內溫度。

➤Turbo Italy 遙控直立風扇 TTF-46 $627

Turbo Italy 雅緻纖巧式直立風扇 TTF-35C

Turbo Italy 雅緻纖巧式直立風扇備易拆式過濾網空氣淨化功能，加強去除空氣的雜質及塵埃，設3種風速選擇及7小時時間掣。

➤Turbo Italy 雅緻纖巧式直立風扇 TTF-35C $585

掛牆風扇— 掛牆風扇最大優點就是不佔地面的空間，配合冷氣機可以令內更涼快，而且跟座地風扇一樣護罩及扇葉可以拆洗。

Turbo Italy 12寸高轉速掛牆扇 TWF-12

Turbo Italy 12寸高轉速掛牆扇安裝簡便穩固，既可左右自動擺頭出風，亦能上下調節送風角度，並設強、中、弱三級風力選擇，易拆式前網及扇葉，方便日常清洗。

➤Turbo Italy 12寸高轉速掛牆扇 TWF-12 $298

循環風扇— 循環風扇最大的優勢是可以加強空間中的空氣循環流動，而且風力較為集中，令空氣產生對流，使冷氣機運用更強力。

Turbo Italy超強力風速循環扇 TDF-M05

Turbo Italy超強力風速循環扇風力強勁，可90度上下調節送風角度及左右自動擺頭功能，兩級風力選擇設計簡約且操作簡單，更有3年原廠保用。

➤Turbo Italy超強力風速循環扇 TDF-M05 $248

Turbo Italy 9寸超強力風速3D循環扇 (寶石藍) TDF-S01B

Turbo Italy 9 3D循環扇設時尚輕觸式操控面板，以電子顯示室內溫度，三種出風模式自然風、智能風、正常風根據不同的消暑需要自由選擇，易拆式前網及扇葉，方便清洗。

➤Turbo Italy 9寸超強力風速3D循環扇 (寶石藍) TDF-S01B $576

無葉風扇— 無葉風扇是透過風扇內的渦輪吸入空氣再經出風口送風，沒有扇葉清潔容易，而且對小孩及寵物來說較為安全，然而風量相對較小。

Magic Living 新升級無葉風扇

Magic Living無葉風扇觸摸屏按鍵、主機版、風力亦大大升級，無葉設計安全，孩子及寵物家庭都適用。無葉風扇具10檔風力可調節，可左右90度轉動增加出風方向，以及上下360度調節角度，大範圍送風，更配備遙控操作方便日常使用。

➤Magic Living 新升級無葉風扇 $880

Magic Living 冷暖無葉風扇 (白）

Magic Living 冷暖無葉風扇有效循環室內空氣，渦輪增壓釋出強勁風力，冷風設10檔可選；熱風設高中低3檔調節，內置PTC陶瓷發熱體快速取暖，風力柔和舒適。

➤Magic Living 冷暖無葉風扇 (白）$880