產後媽媽易生「疣」？點處理最好？醫生為你解答5大問題

由懷孕到產後，所有媽媽的身體猶如進行了一場「戰役」，身體由內而外都會出現不少變化，除了最明顯的體重增加外，更會出現貧血、脫髮、胸部下垂及妊娠紋等問題，其中媽媽可能好易就忽略了身體上、臉頰或頸部皮膚出現類似油脂粒的皮膚傳染病「疣」。原來產後的媽媽身體好易就會患上疣，更有機會越生越多影響外表，以及傳染給家人朋友，相信各位媽媽心中對疣都有好多疑問，今次就找來有多年臨床皮膚學經驗的香港註冊普通科醫生盧麗晶醫生跟大家解答5大問題！



香港註冊普通科醫生盧麗晶

問題1：疣其實是什麼？感染疣之後要注意甚麼？

盧醫生解答：疣是一種常見的皮膚病，通常由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起。疣有不同分類，一般大細幾毫米至1厘米，甚至更大。常見的「疣」包括扁平疣、尋常疣、足底疣和生殖器疣。可以出現在身體的任何部位，但最常見於面部、頸部、胸部、腹部。疣屬於病毒感染，如生長在腳掌位置，走路時，或會感到痛楚；部份疣亦會令人痕癢不適。若證實感染疣之後千萬不要抓受感染的部位，避免感染面積擴大；如果皮膚有傷口，HPV病毒會從傷口部位入侵。

由人類乳頭腫瘤病毒（HPV）引致的疣屬於病毒感染，令皮膚表層出現不正常的表皮細胞增生而形成肉粒。

問題2：為何媽媽在懷孕期間或產後生疣的機率會上升？

盧醫生解答：因為在懷孕期間，媽媽的免疫系統會發生變化，加上荷爾蒙影響，容易增加感染病毒的風險。產後婦女缺乏休息，免疫系統進一步失調，容易被疣毒人乘虛而入。很多婦女在懷孕或產後容易生疣，包括我自己和很多朋友，產後全身生疣的情況都很普遍。

問題3：媽媽患上疣病毒會容易傳染給寶寶嗎？是否要停止餵哺母乳？

盧醫生解答：產後媽媽容易患疣，但扁平疣傳染給寶寶的機會相對不大，如果疣的位置不是在乳房附近，風險會更低。母乳包含媽媽的抗體，可以保護寶寶免受多種感染，所以權衡利害後，建議繼續餵哺母乳，不應停止。但如果疣長在乳頭上面，影響寶寶吸吮，建議尋求醫生意見，盡早處理病患。因為餵哺母乳期間，也有合適方法處理病毒疣。

問題4：疣容易根治嗎？有哪幾種治療方法？哪一種最好？

盧醫生解答：疣的治療一般需要取決於疣的類型、大小、數量和位置等因素，因此最好向醫生尋求建議，以確定最適合的治療方案。而其中最常見的治療方法包括使用含有水楊酸、A酸或免疫系統調節劑等外塗藥物。但這方法需時較長，效果不一，不適合敏感皮膚或大範圍皮膚長疣。另外可以使用冷凍治療，常用於生在手掌腳掌的疣。但治療次數較多，而且痛感較強。最後可以使用電灼或二氧化碳激光。電灼較難控制熱量輸出，容易產生疤痕。而二氧化碳激光，操作前需要使用麻醉藥膏，但能量控制比較準確，而且也能大範圍快速去除病毒組織。至於那一個方法最好，建議因應個人情況，諮詢醫生意見。

問題5：治療後，疣是否會復發？應如何預防再次患上疣？

盧醫生解答：疣是有可能會復發的，主要原因有兩個。第一：疣容易在我們抵抗力差的時候發作，所以免疫力較弱的人士，容易反覆感染。第二，除了疣的患處有病毒，其他皮膚完整的位置也可能藏着病毒，加上疣的潛伏期較長，可長達2至6個月，甚至數年，不同身體位置可能會在不同時間爆發疣。要預防再次患上疣，要注意以下三點：首先要注意個人衛生，在接觸公共場所的物品後，必須要徹底清潔雙手。例如在健身室使用器械前後，要勤洗手。因為疣病毒有時會透過汗液留在皮膚表面。第二，不要與人共用私人物品，包括毛巾、拖鞋、化妝掃或頸鏈。床單被鋪建議 1星期洗1次。第三，在公眾場合，包括游泳池或健身室，建議穿着拖鞋。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。