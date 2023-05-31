延展大腸健康檢查活動　讓合資格人士體驗嶄新的大腸健康檢查技術

華昇診斷中心於2022年11月聯乘「健康惠港」共同推出「COLOTECT大腸健康檢查計劃」，為1977名年齡介乎30歲至94歲的市民提供免費COLOTECT大腸健康檢測服務，共檢測出118例陽性異常結果個案，檢出率高達6%。COLOTECT作為非入侵性、高靈敏度的嶄新科研技術，市民可隨時在家中採集大便樣本，並將樣本交回醫務中心評估患病風險，過程便捷，有助及早發現腸道疾病。



「COLOTECT大腸健康檢查計劃」為1977名年齡介乎30歲至94歲的市民提供免費COLOTECT大腸健康檢測服務，共檢測出118例陽性個案。

COLOTECT突破性創新技術 打破傳統檢查缺點

COLOTECT是一項非入侵性、高靈敏度的多標靶糞便DNA大腸癌篩查技術，通過檢測大便樣本攜帶自腸道自然脫落的細胞中的 3 個腸癌標誌物的 DNA 甲基化水平，從而評估受檢者大腸癌患病風險。相對傳統(FIT)大便隱血檢測只針對檢出有大便出血徵狀的疾病，容易受痔瘡、肛裂等出血情況影響導致假陽性，COLOTECT大便核酸病變檢測精確特異性高達93%，能發現88%的大腸癌和42%的晚期腺瘤；而相比大腸鏡檢查性質為入侵性，需進行全身麻醉，再將內窺鏡管道放入肛門，所花費的價錢亦較昂貴，COLOTECT大便核酸病變檢測價錢相宜，且方便快捷，適合百忙中難以抽身進行身體檢查的普羅大眾。

健康惠港 2022 大腸檢查計劃成果發表 118例陽性中3人確診癌症

華昇診斷中心於上年聯同韋予力醫生醫務所及名仕醫療管理有限公司，推出「健康惠港」大腸健康檢查計劃，為全港合共1977名市民免費提供COLOTECT大便核酸病變檢測，發現共118宗陽性。在118例陽性個案當中，「健康惠港」項目組對其中 56 名陽性結果市民進行回訪追蹤，共收到 41 例資訊反饋。其中，有 3 位受檢者最終確診患有癌症，5 位確診患有腺瘤（癌前病變）， 18 位確診患有大腸瘜肉，另外有 5 位受檢者確診患有腸炎、憩室等腸道疾病。

健康惠港2022計劃獲得重大成果，為不少檢測出陽性結果的市民及早發現身體異狀，重拾健康。

體檢報告正常難發現 COLOTECT助受訪者重拾健康

是次檢測計劃獲多名陽性結果市民反饋，其中葉先生事實上一直知道自己大便不暢通，一直有考慮去照大腸鏡，但礙於工作繁忙沒有時間，以及價錢昂貴因素而未有實行，趁著是次「健康惠港」大腸健康檢查計劃，發現自己為陽性結果，患有腸管狀腺瘤、增生熄肉、痔瘡、胃炎，葉先生表示COLOTECT方便快捷，價錢合理，為了自己和家人，可一試這個檢測。

另一個案黃小姐每2年都會進行一次身體檢查，亦有做大便隱血測試，每次結果都是正常，惟是次COLOTECT結果呈陽性，經轉介進行胃腸鏡，發現胃部及乙狀結腸有瘜肉，患有小管狀絨毛狀腺瘤，醫生表示幸好發現及時，否則很快會演變為癌症。黃小姐經微創手術切除瘜肉，現已重拾健康生活。

預防勝於治療 「早篩查、早發現、早治療」

作為本港第2大癌症殺手的大腸癌其實亦是最能預防的癌症之一，大腸黏膜由正常變成腺性瘜肉再轉變成大腸癌，整個過程需時10至15 年，通過早期篩查及早發現潛在疾病，可有效降低發病率和死亡率。是次健康惠港2022計劃獲得重大成果，為不少檢測出陽性結果的市民及早發現身體異狀，重拾健康。未來，健康惠港2023計劃將繼續推廣大腸健康的重要性，提升公眾對腸道篩查的意識，並進一步擴大計劃受惠市民的範圍，提供相關服務的診所數量由22間增至58間，以及推行COLOTECT大腸健康檢查活動優惠，讓市民以特惠價格進行COLOTECT大便核酸病變檢測。

COLOTECT大腸健康檢查活動優惠：http://2022.hfhk.live

華昇診斷中心：https://www.sunrisediagnostic.com.hk/colotect-screening-test/