媽媽生完BB一定變「黃臉婆」？醫生解答生黃褐斑、脫髮挽救方法

不少媽媽產後照鏡都被「產後痕跡」嚇怕！當中最明顯的一定是臉上周圍都出現呈啡黃色的斑斑，以及頭上額角、髮界位置髮量變得明顯稀疏，單單這兩個問題都令不少媽媽苦惱！香港註冊普通科醫生盧麗晶醫生就指孕媽媽及產後媽媽臉上的黃斑多是「黃褐斑」，而其實媽媽們做對幾步就可以減少黃褐斑生長，去斑亦有不少方法，今次盧醫生就一次過解答大家黃褐斑與脫髮的常見問題，希望幫大家解決煩惱，做個靚媽！



香港註冊普通科醫生盧麗晶醫生

黃褐斑知多啲：

問：為什麼產婦臉上特別容易長黃褐斑？

盧醫生解答：黃褐斑又稱為肝斑、妊娠斑，多長於額頭、面頰、鼻背、下巴及嘴唇上方。多數因為女性懷孕期間的荷爾蒙出現變化，或內分泌失調所致，另外孕期或產後休息不足，精神壓力過大，令腎上腺皮脂功能下降亦是主因，其他原因則包括紫外線刺激、吃過多感光食物或藥物、遺傳，以至化妝後沒有徹底落妝都有機會是生長黃褐斑的成因。

問：可以減少臉上長黃褐斑的機會嗎？

盧醫生解答： 媽媽們除了要放鬆心情之外，更需要做好防曬的工作，因為紫外線會刺激黑色素細胞活化，孕斑會被誘發。另外保濕亦十分重要，因為皮膚缺水，容易導致乾醋、暗沉、新陳代謝下降，容易引起發炎，刺激黑色素沉着，進而生長色斑。

問：坊間有指黃褐斑會隨產後時間自然慢慢消失，是真的嗎？

盧醫生解答： 臉上長色斑，無論是雀斑還是黃褐斑，都有機會自然減淡。尤其是黃褐斑，會隨着荷爾蒙改變增加或減少，所以除了產後，更年期也是長黃褐斑的高峰期。有時候，女士在經期前後都有機會長斑或減少色斑，但如果沒有進行去斑療程，色斑通常不會完全消失。

問：去除黃褐斑有什麼方法？那個方法功效最顯著？

盧醫生解答：首先要明白，黃褐斑是最難處理的色斑，必須要採用雞尾酒療法，即是複合式療法去處理。首先要做足防曬，減低刺激黑色素的機會。然後可以透過激光及美白果酸療程，擊退色斑。但進行激光療程要謹慎，能量不可以太高，波長要選擇正確，通常進行次數會比較多。另外保濕導入也非常重要，因為確保皮膚水份充足，有助代謝色斑。家用的美白產品及美白丸，也有輔助去除色斑的功能。如果可以，應盡量避免刺激色斑的誘因，例如長期服用避孕藥。

盧醫生指透過激光及美白果酸療程，以及防曬、保濕，都有機會擊退色斑。

問：孕婦該使用美白產品有什麼需要特別注意？

盧醫生解答：孕婦應該要注意美白產品的成份，當中坊間常用的3合1退班膏中的成份包括A酸、對苯二酚及類固醇就不適合懷孕期間使用。

產後脫髮知多啲！

問：為什麼會產後脫髮？維持多久才會停止？

盧醫生解答：頭髮生長可分為3個階段，它們分別為：生長期，退化期和休止期，而大多數媽媽會在產後2至6個月出現嚴重的「休止期脫髮」，每天掉髮量會明顯多於平常階段，而且情況一般維持2至3個月不等。

產後脫髮的成因有很多，當中包括懷孕期間身體內荷爾蒙分泌轉變、產後精神壓力大、坐月不洗頭容易導致頭皮發炎、缺乏鐵質、暫時性甲狀腺功能下降等等，而其實產後脫髮屬於正常生理現象，沒有絕對性的成因。但如果脫髮時間超過半年，建議諮詢醫生意見，解構成因及治療方法。

問：應該如何選擇洗髮精？洗髮時有需要注意的地方嗎？

盧醫生解答：脫髮的媽媽們應該持續使用成份含鋅、硒、甘草次酸及抗黴菌藥劑，這些是可預防脂漏性皮膚炎惡化的抗屑洗髮精。要避免使用含刺激成分的洗頭水，以免加重頭皮負擔。另外應避免護髮素接觸髮根，以免刺激頭皮和堵塞毛孔；吹頭髮時也應避免離頭皮太近，至少需要距離30公分，並使用低溫吹頭髮，以免傷害毛囊。

問：可以為媽媽們提供其他護髮貼士嗎？

盧醫生解答：首先記得不要過度染燙及做造型，以減少頭皮發炎的機會，其中若是頭皮有傷口，而染髮劑不小心接觸頭皮，更有可能影響母乳質量；長髮媽媽亦應該避免長期綁緊頭髮，因為長期的拉扯會對頭皮構成壓力，會讓頭髮提早脫落；媽媽可以食用含有鋅、鐵、蛋白質、生物素(biotin)、維他命 D 的食物，可幫助頭髮生長並減少頭皮發炎；但如果服用營養補充品，孕婦就要斟酌補充，以免過量對胎兒造成影響，最後擁有適度放鬆，保持心情愉快，都可減少脂漏性皮膚炎復發的機會。

問：坊間有療程專為脫髮媽媽而設嗎？

盧醫生解答：對於有脫髮煩惱的女士，療程主要分為藥用或植髮治療。而脫髮很多時的原因，是因為頭皮不健康，所以要改善脫髮，先要從頭皮根治。塗搽Minoxidil類藥物於頭皮表面，可以增加頭髮生長。但使用藥物之前，建議先諮詢醫生意見。

很多脫髮問題，只要及時處理，都是可以改善的。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

（資料及相片由醫生提供）