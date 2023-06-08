本地研究預測廣泛接種疫苗減生蛇 專家籲分階段推行蛇針接種計劃

隨著年紀增長，帶狀疱疹病毒（俗稱「生蛇」）及其相關併發症的風險將隨之上升。本港最近有研究以預測模型進行推測，結果顯示廣泛接種疫苗能大幅減少「生蛇」及其相關併發症。專家呼籲有關當局參考研究結果，及早考慮推行分階段式帶狀疱疹疫苗接種計劃，為人口老化做好準備。



人口老化與新冠增生蛇風險

感染及傳染病科專科曾祈殷醫生引述研究指，「自50歲開始便已踏入生蛇高風險期，而85歲或以上的人士的發病風險更由每3人有1人發病，上升至每2人有1人發病。」曾醫生另引述其他研究指，新冠肺炎患者的生蛇風險高出五倍。相信在後新冠時代，加上未來中老年人口持續增加，生蛇風險將有增無減。

感染及傳染病科專科曾祈殷醫生

後遺神經痛可纏繞數年

曾醫生解釋，生蛇為患者帶來的皮膚疼痛、灼熱或刺痛往往令人難以忍受，甚至「痛過生仔」。而且後遺神經痛更可持續困擾患者達數星期至數年不等，持續影響患者的生理、心理、社交，以至生活質素；更有部份患者會「生蛇上眼」，甚至因而失明，以至引發其他併發症。由於治療「生蛇」的藥物並不能治療後遺神經痛，亦須於紅疹初現後72小時內用藥才能有效降低併發症出現的風險，存在一定限制。因此，疫苗接種作預防成為更有效的方法。

疫苗接種成最有效預防方法

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師指出，目前共有減活疫苗（ZVL）及重組疫苗（RZV）可作預防「生蛇」，數據反映前者的十年保護效能為14%，後者十年整體保護則高達89%。為更了解兩款疫苗接種對於減少「生蛇」及併發症個案的效果，本港有研究採用The ZOster ecoNomic Analysis （ZONA）模型——一個用以預測「生蛇」帶來的負擔、比較疫苗對「生蛇」個案及相關併發症數目的影響的模型，為本港預測及比較兩種疫苗在五個年齡組別安排接種後的分別。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師

本地研究預測：40%重組疫苗接種率有效減生蛇個案

研究發現，在沒有任何廣泛疫苗接種的情況下，本港每7人中便有2人生蛇、每20人中便有1人出現後遺神經痛、每100人中就有1人「生蛇上眼」。若重組疫苗（RZV）接種率達到40%，預測模型顯示能有效減少大量生蛇、後遺神經痛及「生蛇上眼」的個案數量。而接種RZV及ZVL在減少相關個案數目亦有明顯差異，以接種RZV的效果較優勝；預防生蛇效率亦明顯較高。

越早接種 成效越理想

除此以外，研究亦比較了疫苗接種在不同年齡組別（50至59歲、60至64歲、65至69歲、70至79歲、80歲或以上）的效果，發現在50至59歲的年齡組別安排接種疫苗，除了同樣以RZV的預防效果較ZVL理想外，不論是生蛇、後遺神經痛，還是「生蛇上眼」，50至59歲群組可減低的個案均是最多，效果亦隨年齡的增加而遞減，反映越早安排疫苗接種，預防效果越理想。

專家建議分階段實施疫苗接種計劃

專家建議有關當局考慮推行疫苗接種資助計劃，並考慮分階段實施，第一階段先由65歲或以上人士及18歲或以上免疫力低下人士開始，其後再擴展至50歲或以上高風險人士，最後涵蓋50歲或以上所有人士，為老齡化為會做好準備，長遠減低醫療負擔。