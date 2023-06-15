輪椅即日維修｜鉑康針對用家需求　以心研發便利生活產品

輪椅是傷殘人士唯一的代步工具，若不定期檢修或會引發危險，輪椅損壞亦會引起不便，可能連走出家門都有困難。不過坊間的輪椅公司普遍以零售為主，甚少設立維修工場，送返原廠維修需時甚長，未必是輪椅人士的最佳選擇。香港鉑康醫療有限公司（鉑康）提供一站式的專業輪椅維修服務，自設具規模的維修工場，維修器材、設備和配件一應俱全，即日便可完成基本維修，令輪椅人士可以安心無障礙出行。

攝影：鄭子峰



無需預約 基本維修即日完成

輪椅就如傷殘人士的一雙腳，是輔助他們生活的主要工具。但因需要注意及維修的部分太多，一般維修服務需要提前預約，維修時間甚至長達兩個月，嚴重影響輪椅人士的日常生活。鉑康為本地首間設有專業維修工場的輪椅公司，不只維修零件齊備，維修團隊亦經驗豐富，持牌師傅長駐工場，無需預約，基本維修即日便可完成。

除了提供全面的維修服務外，鉑康亦致力研發創新產品，改善輪椅人士的生活品質。正因每名輪椅人士的身體狀態不一，市面上現成的產品未必能滿足他們的需求。鉑康針對香港的居住與街道環境，研發及生產自家品牌的手動輪椅、電動輪椅和周邊產品，當中以鉑康首創的摺合電動輪椅、電動升降斜台板與電動輪椅倒車系統尤其受歡迎。

鉑康不止有專業又全面的維修服務，更擁有一個超過3000呎的陳列室。

針對香港環境 自家研發改良版電動輪椅

鑑於市面9吋前輪的電動輪椅體積巨型，對居家使用或搬運做成不便，加上輕鐵車廂與月台高低不平，令新界區輪椅人士難以出行，鉑康首創CMD系列電動輪椅，設計出一部更輕巧、耐用的9吋前輪型號，同時改善電池壽命短暫的弊病。此外，CMD系列電動輪椅亦推出8吋前輪款式，主打靈活性高，比一般舊款電動輪椅輕約6至9公斤。

鉑康針對香港街道環境，首創CMD系列電動輪椅，方便輪椅人士出行。

電動升降斜台板 方便用家自行出入家門

輪椅人士行動不便，門檻更會成為出入障礙，尤其獨居輪椅人士因生活環境無法自行放置斜台板，進出住所往往需要他人協助，或會減低出門意欲。鉑康電動升降斜台板安裝在門口及鐵閘之間，收藏不影響閘門開關。輪椅人士可利用附有的攜帶式小型控制器，簡單操作斜台板開摺。電動升降斜台板更具備安全感應，受阻會自動停止，種種貼心改良，讓輪椅人士用得安心。

安裝鉑康電動升降斜台板後，輪椅人士進出住所便無需他人協助。

電動輪椅倒車系統 減低倒車意外

為免輪椅人士倒車時因身體限制，忽略車後盲點而發生意外，鉑康研發出電動輪椅倒車系統，讓用家透過顯示器了解後方環境。倒車系統提供170°視角，具備防水防霧、紅外線夜視功能與左右安全線及距離顯示，大大減低倒車時的潛在危機。

電動輪椅倒車系統讓用家透過顯示器了解後方環境，大大減低倒車時的潛在危機。

鉑康深入了解輪椅人士日常，累積多年專業經驗，以熱誠研發及生產多樣產品，藉以幫助每位輪椅人士，令他們的生活更便利。

香港鉑康醫療有限公司

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