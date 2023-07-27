本土品牌TIMESHOP　以創新性及性價比　搶攻內地保健品市場

歷經疫情後，人們對健康意識大大提升，對保健品的關注也越來越高，尤其是對一些創新型的保健品更加容易接受。本土品牌TIMESHOP 敏銳地察覺到這一市場機遇，憑借科研團隊研發實力，配合香港靈活的產業鏈，成功搶佔內地保健品市場。



TIMESHOP作為過去一年迅速成長的一站式抗衰品牌，已於內地電商平台獲取多個營養品類銷售冠軍，包括去年雙十一購物節養顏抗氧化品類銷售冠軍，雙十二行業熱銷商家冠軍。TIMESHOP主打產品更登上營養保健榜，且蟬聯榜首50天。今年618購物節持續發力，銷售再創高峰，僅20天品牌全平台總銷售更突破1000萬。

在內地獲得了如此驕人成績， TIMESHOP的主腦科學家及創始團隊成員，竟然是在香港科學園出身的年輕香港女科學家EMILY。

問：作為香港本土品牌，為何挑選內地電商平台作為主要戰場？這方面香港公司又有什麽優勢？

EMILY：其實我們產品早在2、3年前便已在香港上市，也先後於線下的屈臣氏等門店發售，但受疫情影響，在香港線下發展也受到了一定阻礙。直至一年前，我們進行了大量市場調研，發現內地的互聯網購物趨勢依然高企，且隨著老年化潛在需求的增加以及疫情帶來的健康沖擊，內地消費者對各種新型營養產品的接受程度越來越高，同時香港品牌某程度上也更能獲得內地消費者的信賴，所以也決定把重心調整到內地電商平台。

由於我們有自己的科學家團隊研發配方，再加上在香港數年的保健品生產實力和運營經驗，配合香港完善的產業鏈，使得我們可以迅速推出各種產品以回應消費者的不同需求。

問：你們公司仍十分年輕，你們當初的創業理念是什麽？下一步又有什麽計劃？

EMILY：由於大自然中眾多物質蘊含了抗衰的不同元素，我們一群年輕科學家希望將這些物質轉化成科學營養品，去幫助更多人保持年輕及健康，也希望令年長消費者健康地老去。我們的品牌理念是“用科研的力量改善生命不同階段品質”，利用專業的知識，不斷搜羅全球最新科技抗衰元素，進行配方研發，推出更前沿、更有效的健康產品。下一步，我們計劃在今年為大家帶來超過10種新產品；同時也會再去強化香港市場的推廣及發展。

問：你們的品牌名為TIMESHOP，十分有趣，是有什麼特別的含義嗎？

EMILY： 哈，對的，我們研發的主要方向是希望為人們帶來更多健康的生命和時間，所以取了這個意思直接易記的名字。其實我們產品曾用“SIRTFOOD”這個品牌，但由於太專業小眾，所將改為跟品牌理念更貼近的“TIMESHOP”。

問：你們的主打產品之一是近年熱銷的NMN，你們的產品和市面上其他NMN產品有何不同？

答：目前市場上的NMN有不同的生產方法，包括化學合成，半化學合成及生物合成，我們選用的是純生物合成（生物酶定向轉化）的NMN，因為化學合成生產的NMN，生產過程中會加入重金屬等有害物質。如果後期淨化過程處理得不夠徹底，那些有害物質有機會會殘留在NMN內。同時配以我們專業的配方研發團隊，為大家打造出更具性價比的NMN產品。

Emily小時候於英國接受教育，其後回流香港，於香港大學修讀了生物學學士，再於香港中文大學完成了生物醫學碩士。

TIMESHOP開發了一系列產品， 除了NMN外，還有【養顏抗氧化】的蝦青素、【挑戰10倍吸收，守護心肌】的輔酶Q10等一系列健康產品。

除了市場上常見的保健產品外，TIMESHOP的研發團隊還推出了一些科技前沿的新配方產品，例如【諾獎驗證-細胞自噬】Spermidine亞精胺、【逆境下的細胞保護傘】的Sulforphane蘿蔔硫素、【清除衰老細胞】的Taxifolin二氧槲皮素及【細胞能量支持】的AKG等。

TIMESHOP團隊早前也飛往雲南，跟國際知名蝦青素供應商BGG World的首席科學家及CEO李艷梅女士達成戰略合作。

售賣點：

TIMESHOP 官網

TIMESHOP NMN 屈臣氏網店

TIMESHOP NMN 士多網店

TIMESHOP NMN 京東店

（資料及相片由客戶提供）