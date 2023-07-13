幸福醫藥為環境健康行多步　推動可持續發展對抗氣候危機

「冰川融化令北極熊無家可歸」、「極端高溫釀成森林火災」，提起氣候變化，香港人普遍認為未必與自己切身相關，往往低估自己一念之間的蝴蝶效應。然而，於環保策展人Bertha、升級再造師Pirry與香港木庫創辦人Ricci眼中，保護環境並非環保人士的專項，而是每個人生活的一部分。事實上，我們日常中做出的每一個選擇，都會直接影響環境。即使力量再微小，三人亦一直堅持着保護地球的初心，與他們結伴同行的還有本地品牌——幸福醫藥。



幸福醫藥元朗廠房安裝了4,461組太陽能板，改用天然能源減少碳排放。

設4,461太陽能板減碳 從企業出發推動可持續發展

空氣質素、氣候變化與大眾健康及生活質素息息相關，絕對不容忽視。根據香港大學公共衞生學院的達理指數，2019至2021年全港因空氣污染引致超過1,800萬人求診，12,694人死亡¹。幸福醫藥紮根香港69年，一直視大眾健康為首要考量，並以「幸福為未來行多步」為宗旨，致力將可持續發展的概念融入業務和營運之中。為減少發電過程中溫室氣體排放而造成的空氣污染，品牌大力發展可再生能源，並於元朗廠房安裝了4,461組太陽能板，每年可減少約796噸碳排放²。透過穿梭港九新界的主題太陽能巴士，亦可了解品牌於環境保護方面作出的努力。

【環境健康 幸福再走多步】60s 減碳篇宣傳片：

幸福醫藥的主題太陽能巴士穿梭港九新界，車身和車廂均展示品牌於環境保護方面作出的努力，大家不妨留意一下。

幸福醫藥已開始碳足跡審計，希望每年在碳排放方面可以有所控制和遞減。

車廂內展示幸福醫藥利用太陽能板減低碳排放的環保訊息。

堅持本地生產 減少碳排放量少約14倍³

運輸的距離愈短，所消耗的燃料便愈少。幸福醫藥堅持香港製造，陸運比外國生產運輸碳排放量少約14倍³。環境議題刻不容緩，未來的日子或許更加嚴峻，品牌將繼續緊守崗位，與港人並肩同行。正如疫情期間，市面上曾出現「一藥難求」的情況。全靠團隊上下一心，一方面與供應商緊密聯繫，確保足夠原材料供應，配合前線員工加班趕工，成功在2個月內增加生產，減輕市面藥物短缺的情況。

包裝採用FSC認證紙材 支持森林永續發展

為了從源頭保護環境生態，幸福醫藥陸續採用可持續FSC認證紙材作包裝，維持森林永續性。FSC（森林監管委員會）制定標準去監管整個森林生態，從源頭確保木材並非來自原始森林，而是來自被其認證的次森林或人工種植森林。由於FSC嚴格與獨立的認證程序，確保森林的持續利用，因而獲得不少環保團體認可。幸福醫藥由採購、生產、能源及包裝，每一步都竭盡所能減低碳排放。品牌亦已開始碳足跡審計，希望每年在碳排放方面可以有所控制和遞減，期望逐步達到《巴黎協定》中2030年前的減排目標。

藥品包裝陸續採用FSC認證紙材，幸福醫藥為環境健康再行多步。

1.https://hedleyindex.hku.hk/zh/historical-data#

2. 根據中電發佈的「2022可持續發展報告」，2022年中華電力在香港出售的 電力每度電排放0.39千克COze。以幸福太陽能板每年能產生2,040,831度電計算，每年抵795,924千克COze。

3. 外國生產運輸碳排放量以都柏林空運到香港大概計算；本地生產以陸路運輸到本地銷售點大概計算。

（資料及相片由客戶提供）