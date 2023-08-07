養和話你知｜牙齒數目比常人多? 醫生解構「多齒症」成因與治療

牙齒的生長和更換是小孩子成長過程中重要的一環，大部分家長都只會關注子女的牙齒是否整齊，卻忽略原來牙齒的「數目」也很重要。本文就請來養和醫院兒童齒科專科醫生金禮祖教授(Professor. Nigel Martyn King)為大家解構「多齒症」的成因與治療。



本港3%人有「多齒症」

「多齒症」又稱為「多生齒」，在正常情況下，小孩隨著年齡增長，牙齒會由乳齒轉換為恆齒，牙齒的數目亦會隨之增加，由本來的20隻乳齒，逐漸脫落並替換成32隻恆齒，其中亦包括4隻智慧齒。如有多於32隻，那便是多生齒。金教授表示，若在口腔特定區域生長超於正常數目的牙齒或齒狀結構，便屬多齒症。本港約有3%的兒童出現多生齒的情況，通常出現一至兩隻多生齒，出現多於兩隻多生齒的情況較為少見，而且男童出現多生齒的發生率比女童高。

牙科X光檢查 及早發現多生齒

金教授表示，醫學界尚未清楚多生齒形成的原因，因此未有可行的預防方法。 然而，部分多齒症患者屬遺傳引起，若家長發現其中一名子女出現多生齒的情況，應該及早帶其他子女進行牙科檢查。他建議，幼童應在四至五歲期間進行牙科X光檢查，以便及早發現進行治療。

從X光片顯示多生齒在兩隻門牙之間長出（圖片由受訪者提供）

「多齒症」常見位置

金教授指出，多生齒多於兒童身上發生。最常見的位置為上顎門牙，因多生齒會與門牙一同發育；青少年的多生齒則較常發生在臼齒附近；成年人的多生齒較多與智慧齒有關。但亦有可能出現於口腔其他位置。金教授表示，由於多生齒大多數都是藏於牙骨內倒向或傾倒生長，因此大部分都不會萌出，而導致恆齒移位或妨礙其生長。

從X光片顯示倒向生的多生齒，它會藏於牙骨內不會萌出。（圖片由受訪者提供）

及早拔除多生齒

金教授指，最好的治療方法就是將多生齒拔除, 因它不會自行脱落。如多生齒藏在顎骨內並沒有萌出，便需要進行小手術才能拔除。及早拔除多生齒，可預防發育中的牙齒（恆齒）移位，好讓牙齒能在正確的位置生長。

從X光片顯示多生齒引致上顎門牙（恆齒）移位（圖片由受訪者提供）

上顎門牙（恆齒）因多生齒阻礙，而引致其中一隻門牙扭轉90°生長。 （圖片由受訪者提供）

如不治療會有什麼後果？

患上多齒症並不一定要拔除多餘牙齒，但如果多生齒導致以下情況，金教授建議最好還是及早治療：

1. 導致牙齒移位



2. 恆齒延遲萌出



3. 影響未萌出的恆齒受損 (如牙腳萎縮)



4. 有機會形成顎骨水囊



5. 無法進行矯正牙齒治療



從X光片顯示多生齒在兩隻上顎門牙（恆齒）之間生長，令門牙之間位置出現間隙。 （圖片由受訪者提供）

上顎門牙（恆齒）因多生齒阻礙而無法萌出（圖片由受訪者提供）

金教授又提醒，若多齒症一直不處理，大約 11% 的人會在年長時出現口腔囊腫，也有罕見案例發現多生齒長到鼻腔裡。因此，最佳的處理方法仍然是在多生齒引起任何問題前，及早發現並按醫生的建議進行治療。