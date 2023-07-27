一型糖尿病人一定要打針？醫生拆解AI胰島素泵點幫病人自動控糖

穩定控制血糖是糖尿病的主要治療方向，不過，對於一型糖尿病患者來說，日常使用胰島素針劑限制較多，注射時又擔心被同事或朋友看見而產生尷尬，造成生活上諸多不便。更有患者因害怕打針而抗拒治療，令血糖控制不理想，增加出現併發症風險。不過，隨着醫學進步，利用科技控糖的胰島素泵治療為一型糖尿病患者帶來曙光！內分泌及糖尿科醫生陳諾指，新一代胰島素泵會每5分鐘自動校正胰島素劑量，配合連續葡萄糖監測系統，有效將血糖維持於正常水平。患者亦再也免受打針之苦，能更自在地享受生活。

攝影：陳葦慈



一型糖尿病患者多為兒童與青少年，因身體無法正常分泌胰島素，故一旦患上便需要終身注射胰島素，這對患者與照顧者來說無疑是一大挑戰。陳醫生表示，一型糖尿病患者一般採用「一長三短」胰島素注射模式，即以一針長效胰島素配合一天三針速效胰島素，達到理想的血糖控制。「有一型糖尿病患者因害怕打針或怕麻煩，未必能每天打齊針，令血糖升高；亦有患者因家長過度嚴格控制血糖水平而出現低血糖，影響學校生活，嚴重時更會昏厥。」陳醫生補充，維持血糖穩定對一型糖尿病患者非常重要，尤其是兒童，否則當發病時間愈長，出現併發症的機會便愈大。

一型糖尿病患者需終身注射胰島素，胰島素針劑與胰島素泵治療有何分別？

解構胰島素針劑與胰島素泵的分別

與胰島素針劑治療相比，胰島素泵治療更有利於血糖控制、減少血糖波動，對日常生活的影響亦較低。新一代胰島素泵具有每5分鐘自動調節與校正胰島素劑量的特點，根據患者的實時血糖情況靈活調節所釋放之胰島素劑量，有效改善血糖過高或過低的問題。即使患者於餐前輸入的預期碳水化合物攝取量與實際攝取量有差異，甚至忘記輸入，系統亦會自動校正劑量，令患者能更靈活地選擇用餐時間、進餐量及食物種類，亦不用再為當眾打針而煩惱。

陳醫生指，現時最新的科研發現，血糖頻繁波動會增加糖尿病患者患心血管疾病的風險。

糖尿病兒童轉用胰島素泵後更享受校園生活

胰島素泵有效穩定血糖，令患者不需要擔心出現低血糖情況。

陳醫生分享，一名自7歲起患上一型糖尿病的兒童，接受胰島素針劑治療一年間效果並不理想，糖化血紅素指數維持於8至9%，遠高於理想糖化血紅素指數的7%以下，主要原因為漏打針。轉為接受胰島素泵治療後，他的糖化血紅素指數成功回落至正常水平，而且更沒有出現低血糖情況，令他可以更投入校園生活，盡情享受運動樂趣。「胰島素泵使用方便，適用於所有一型糖尿病患者，特別是對於患有嚴重糖尿病的高危患者而言，胰島素泵是一個較佳的選擇，因為這類患者即使每天多次注射胰島素亦未必能穩定血糖。」此外，一般來說糖尿病患者每三個月需要進行一次覆診，而接受胰島素泵治療的患者，每年僅需進行一次覆診。

胰島素泵便於攜帶，透過一條軟管將胰島素持續輸注至皮下組織。新一代胰島素泵結合連續葡萄糖監測儀器，患者可透過手機應用程式查看血糖趨勢、調整胰島素劑量，並可與家人、醫生分享數據等。

*本文內容僅供參考，如有疑問請向醫生查詢。

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