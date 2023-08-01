香港每年平均約有三千多人死於中風，是香港第四號「致命殺手」。而中風患者年齡以往通常在50歲以上，但近年的數據顯示患中風的發病年齡有下降趨勢，即使是二三十歲的年輕人士也會患上中風。本文會為大家講解中風的高風險人士、成因以及相關體檢套餐推介。



中風是什麼？

中風亦稱為「大腦血管疾病」，因為中風患者腦部的血液供給因某些因素而減少或甚至中斷，腦細胞因而突然缺氧，數分鐘內即可令腦細胞損壞而失去功能，令該部份腦細胞所控制的身體功能受損。中風所牽涉的問題不單是腦部，因為中風康復人士有大約三成人士未必能完全回復自我照顧能力並無法回到工作崗位，更有大約兩成人會有殘障問題包括排尿困難、吞嚥障礙、語言障礙甚至癱瘓。

中風分為哪種類型？ 中風主要分為兩種類型，包括缺血性中風以及出血性中風。缺血性中風是因為腦內血管有阻塞的狀況而使腦細胞出現缺血的情況；而出血性的中風狀況是由於腦血管的破損而出現血塊而對腦細胞的供血造成影響。

中風的高危人士

．55歲以上人士，年紀越大機率越高

．高血壓：七成中風的出現與血壓高有關

．吸煙：吸煙會增加中風的機率

．血膽固醇過高—增加動脈粥樣硬化以致腦血管收窄的問題

．家族中有中風病史

．糖尿病：令中風機率提高4倍

．腦血管瘤或腦血管壁過薄：出血機會相對為高

．肥胖人士

．心血管疾病：曾患心房纖顫，心肌梗塞的病人, 中風機會大大提高

．曾出現小中風：即「短暫腦缺血」徵狀與中風相似， 但時間只持續約2至15分鐘左右

．酗酒：令中風機會增加

▼以下是部分導致年輕中風的原因（按圖👇👇👇）：

+ 7

中風的成因

中風的成因與它的類型有關，首先是因為因腦血管栓塞引致，由於腦血管的粥樣硬化使腦部動脈中出現血栓的狀況，如果在心或頸的大動脈形成血栓一旦流到腦血管阻塞亦會使中風的狀況發生，另外其他心臟方面疾病如心律不齊、心瓣問題以及冠心病也會造成腦中風的情況。導致中風發生另一個原因與腦內血管破裂出血有關，而腦內血管破裂出血又與高血壓有直接關係，出血會使血管收縮減少，而不管是因為缺血還是出血性的中風問題，都會令腦組織缺氧及無法取得養分，使受影響的神經細胞壞死。

中風的併發症

中風是會嚴重影響身體機能的疾病，政府指出多達四成急性期的中風病人有不同程度的語言或吞嚥困難，有些嚴重中風的個案甚至會昏迷不醒，而半數以上中風患者不能回到工作崗位，因為一旦腦組織受損會導致身體功能受損，而中風常見併發症有以下問題：

．失禁

．便秘

．消化道出血

．腦水腫

．下肢靜脈血栓及肺栓塞

．腦癇發作

．壓瘡

．肺炎

．情緒抑鬱

中風的八大徵兆

大部份中風前均無先兆，而由於中風的影響嚴重可引致癱瘓，留意以下中風的八大徵兆出現時要立即尋找醫治，以將中風惡化的程度減至最少：

．口齒不清或說話表達出現困難

．出現小中風：小中風的徵狀與中風一樣，不過只持續數分鐘便消失，而不會引致永久殘障。 當人出現一次或數次的小中風，可能表示真正中風的出現。

．單邊手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓

．視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚

．突然的劇烈頭痛

．身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下

．莫名頭暈或昏厥

▼辨別中風特徵的口訣正好是代表「快速」之意的「FAST」（按圖👇👇👇）：

中風相關體檢推薦

由於心臟方面疾病如心律不齊、心瓣問題以及冠心病也會造成腦中風的情況，所以定期檢查心臟健康有助預防中風的潛在隱患。

於2023年7月21日至8月31日期間， 購買身體檢查及疫苗產品消費滿$500，即送$100百佳超市禮券，禮品數量有限，送完即止，

於7月21日至8月31日期間， 購買身體檢查及疫苗產品消費滿$500，即送$100百佳超市禮券，禮品數量有限，送完即止，點擊了解詳情。

香港仁和體檢 re:HEALTH AA快速血管硬化評估

AA快速血管硬化評估適合對象包括缺乏運動、長期煙酒、三高人士。通過檢測AVI & API數據，評估血管彈性程度，了解身體血管硬化狀況，可以預防腦中風、心肌梗塞等心血管疾病發生，亦可幫助高危及心血管疾病患者有效預防猝死等危險發生。

香港仁和體檢 re:HEALTH 優越身體檢查計劃 (男性/女性)

香港仁和體檢於2012年創立，一直致力推動及發展「預防醫學」，積極推動一站式醫療健康管理服務，以預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢、脊科診斷、健康管理為六大核心業務。計劃適用於18歲或以上男士及女士，需要深入檢查，全面健康體檢的人士，重點檢查項目包括癌症指標 (卵巢癌、乳癌、前列腺癌、肝癌、胰臟癌、大腸癌)、肝、腎功能、甲狀腺、心臟檢查、性病。

尚醫男性全面(前列腺、膀胱、上腹)超聲波身體檢查 68項

重點項目:

超聲波掃描身體檢查

* 前列腺超聲波 * 膀胱超聲波



上腹超聲波

* 肝臟超聲波 * 膽及膽管超聲波 * 胰臟超聲波 * 脾臟超聲波



肝臟檢測

* 乙型肝炎病毒抗原 * 乙型肝炎病毒抗體



癌症指標 (5 選 2)

1. 癌胚抗原 (結腸)

2. 癌抗原9 (胰臟)

3. 前列腺癌抗原

4. 艾柏斯坦氏病毒全面抗體 (鼻咽)

5. 甲種胚胎蛋白 (肝)



+ 基本健康測檢 58 項目



尚醫健康尚醫女性全面身體檢查（69項目）

重點項目:

1.超聲波掃瞄身體檢查（9項）

乳癌風險評估

乳腺超聲波

乳房腫瘤指標(癌抗原15.3)

腋下淋巴超聲波



卵巢癌風險評估

卵巢超聲波

卵巢腫瘤指標(癌抗原125)

子宮超聲波



脂肪肝風險評估

肝臟超聲波



其他超聲波檢查

膀胱超聲波

膽及膽管



2.額外加送項目（2項）

心血管硬化程度

中心動脈硬化程度指標(AVI)

上臂動脈硬化程度指標(API)



中環專科體檢中心—皇牌體檢計劃

「中環專科體檢中心」致力為關注健康人士提供尊尚而優質的體檢服務，一站式進行全方位檢查。健康體格固然讓人安心無憂，檢查後如有任何狀況，中環專科體檢中心醫生團隊亦會給予適切的專業醫療意見，讓客戶盡早治理。皇牌體檢計劃的重點項目包括一般檢查如身高體重比例指數分析、血液檢驗、血脂分析及心血管疾病危險因子、糖尿測試、肝功能、腎功能、肌肉與骨骼、甲狀腺功能、痛風、癌症指標、尿液測試、心臟檢查、胸肺檢查、骨質疏鬆檢查、超聲波(4選 2)。

全仁醫務中心 CT全面心臟血管檢查

全仁醫務中心於2016年成立，為你提供一站式的頂級醫療保健服務。全仁結合了先進的技術和專業的醫療團隊，提供多元化服務，例如：健康評估，磁力共振，電腦掃描，乳房造影及超聲波掃描等。專業團隊由放射科醫生，放射技師，註冊護士和診所助理組成。我們致力以最好的服務滿足病人的需要。全面心臟血管檢查重點包括256-SLICE CT電腦斷層掃描、冠心病風險、糖尿病檢測、尿液常規。

預防中風的方法

控制高血壓：減少飲食中鹽分的攝取，遵從「三低一高」飲食原則， 控制體重及定期運動



立即戒煙：吸煙會增加中風的機率，所以戒煙也是預防中風的方法



控制糖尿：糖尿病令中風機率提高4倍，所以控制糖尿有助降低



降低血膽固醇：根據最新的2015至2020美國人飲食指南並沒有像過去算膽固醇在食物中的含量比例，因為現時有研究指出攝取膽固醇與血液裡膽固醇並沒有直接關係，反而要留意食物中的醣分以及澱粉的吸收量，因為過度攝取醣分容易造成熱量過剩，把血糖轉為血脂，提高肥胖的風險



定時運動：定期的體能活動或運動已被證明對調節血脂有好處，包括提升高密度脂蛋白膽固醇水平和降低三酸甘油脂水平。為了健康，世衞建議一般成年人士每周進行最少150 分鐘中等強度的體能活動、或75分鐘劇烈強度的體能活動、或相等於混合兩種活動模式的時間

