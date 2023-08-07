心房顫動新療法 脈衝場消融術 大減併發症風險

患上心房顫動(房顫)的病人，心裏總會有個謎：全港約百分之一人口、約七萬多名房顫病人，都知道房顫可能誘發中風及心臟衰竭，要避免惡化，是否要動手術？傳統俗稱消融術的肺靜脈阻隔術，確可預防房顫復發，然而手術時間動輒長達兩至三小時，且有可能出現罕見併發症。毋須忐忑，諮詢主診醫生尋找合適治療方案之餘，先進科技亦讓房顫病人多一個治療新選擇。近日引入香港的新技術「脈衝場消融術」(PFA)，不但將手術時間縮短超過一半，更令併發症風險大幅降低。

公眾過往對房顫病人的印象，主要是年長，畢竟年紀確是房顫的主要高危因素，約有5%至8%超過70歲長者患上房顫，80歲以上更有10%屬房顫病人，然而近年也有不少年輕病人，僅為30至40歲，因此房顫的嚴重性與覆蓋率不容忽視。

由於房顫患者心跳規律不穩定，令心房的血液流量變慢，容易形成血塊，萬一心臟泵出血塊，經由血管到達腦部血管時，可能令腦血管堵塞引致中風。部分房顫病人一出現病徵，已是急性中風，甚至半邊身體無法活動。

此外，心跳時快時慢亦會令部分病人心悸，引致心臟衰竭，容易氣促，上樓梯以至日常生活也難以應付。所以，房顫病人時刻警覺中風與心臟衰竭這兩大風險，一般人也要留意其他引發房顫的高危因素，包括血壓高、有甲狀腺或心瓣問題等，以便及早發現患病及治療。

藥物難以根治

不少房顫病人透過藥物治療，去預防中風和控制心律。包括服用抗凝血藥(薄血藥) ，防止血塊產生及引發中風；以及抗心律不正藥物，減少房顫發作次數。然而藥物無法根治病情。

另一方面，房顫病因源自病人的心房和肺靜脈交界出現不正常細胞，發放脈衝騷擾心房，長遠引致房顫，心跳混亂。因此從手術角度，消滅房顫元兇是首要目標。過去廿多年，傳統的肺靜脈阻隔術(PVI)，正是透過熱能或冷凍能量，消融這些不正常細胞 。

雖然肺靜脈阻隔術可減低房顫復發機會，卻面對併發症和手術時間的局限。包括有可能消融其他身體組織，出現較罕見的併發症，例如令心房和食道之間產生不正常管道的心房食道瘻管EF)、肺靜脈收窄，或令右邊橫膈膜一條神經線受損，形成膈神經麻痺影響呼吸等。而且手術時間較長，最快也要2至3小時才能完成。

年齡是引發房顫的風險因素，年紀愈大，發病機會愈高。圖：Getty Images，圖中並非房顫患者

脈衝場 定點殲滅病源

70多歲的房顫病人林女士(化名)，同時患有糖尿病和血壓高，曾服用超過三種抗心律不正藥物，也無法控制病情，平均每一至兩星期病發一次，長時間心跳極快，發病時只能留在家中。她擔心傳統消融術有罕見併發症風險。得知香港引入脈衝場消融術，併發症風險大減後，決意一試新技術。

原來脈衝場消融術的原理是，透過輸出一系列維持數秒的高伏特電流製造能量，令引發房顫的不正常細胞，細胞膜被破壞並產生大量微孔，從而將其消融。

由於不正常細胞跟膈神經線細胞，血管細胞以及食道細胞的能量臨界點(Threshold)有別，因此只需發出針對不正常細胞的特定電壓伏特和時間，產生對應的臨界點能量，就可以一擊即中令其淍亡，而不會影響膈神經線，血管及食道等周邊細胞，理論上避免了相關併發症出現。而且脈衝場消融術只需一個多小時已完成，手術時間比傳統消融術縮短超過一半，因此脈衝場消融術突破了傳統消融術引致併發病，以及手術時間的局限。

心律恢復正常

至於進行脈衝場消融術後，避免病人復發的比率，與傳統消融術接近。以術後一年計，超過80%間歇性房顫病人以及約70%持續性房顫病人，沒有復發。

上文提及的林女士接受治療後，每周困擾她的心律不正問題已消失，亦毋須服用抗心律不正藥物，只需服用薄血藥。術後三個月至今，房顫亦沒有復發。

房顫治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。