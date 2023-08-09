正視心臟健康！「暖心行動」助港市民以優惠價通波仔

心血管病是全球頭號殺手之一，經常聽到的「通波仔」手術，即為冠狀動脈介入治療術，用以擴闊冠狀動脈的血管通道及置入支架以令血流回復暢順。公立與私家醫院手術收費差距甚大，令不少長者寧願於公院長時間「排隊」，然而公院輪候非緊急「通波仔」手術時間長達1年。香港亞洲心臟中心（下稱中心）於2020年的調查就顯示，20%受訪冠心病患者在公院輪候手術1年以上，部分生活亦已受影響，如走斜路或上樓梯時感到困難及令心理出現壓力。為了可以舒緩患者的經濟負擔及減輕公院壓力，中心推出「暖心行動通波仔手術計劃」（下稱「暖心行動」），參加者用8萬8千港元就可於私院完成通波仔手術，這計劃為巿民提供了公院和傳統私家醫院外有多一個接受治療的選擇。



真實個案：65歲婦女冠心病「暖心行動」即安排通波仔

負責暖心行動通波仔計劃的醫護團隊皆由經驗豐富的心臟專科醫生、護理團隊及放射技師組成；所有醫療器材、設施及支架與私家醫院無異，患者可安心接受治療。

「暖心行動」早於2020年開始，希望能為需要「通波仔」的患者提供多一個接受治療的選擇，計劃不設名額限制，至今已有超過1000人受惠。市民只需持有香港身份証即可參與計劃，而且無需政府醫院轉介或入息証明，中產基層亦同樣受惠，最快7天內就可以完成所有檢查及手術，術後更有專人跟進，為心臟病患者帶來希望，為病情及心臟健康帶來顯著的改善。

冠心病患者往往因拖延治療而導致病情惡化，嚴重者更令生命受威脅，中心就提到一個真實案例。一位65歲陳婆婆，曾接受心臟中心提供之免費心臟篩查，當日檢查的結果顯示心瓣結構並無問題，但發現膽固醇過高，醫生即時提供轉介信給她到公立醫院排期跟進，無奈輪候時間長，在等候期間陳婆婆晨運時感到頭暈及呼吸困難，於是她到中心求醫，醫生立即安排心臟電腦掃描檢查，並發現她的血管堵塞超過七成，情況不可拖延治療，故即日安排「通波仔」手術，最後成功救回寶貴生命。

過往有冠心病患者因為經濟問題而無法負擔私院的手術費用，引致於公院等候手術期間病情惡化，香港亞洲心臟中心推出「暖心行動」為市民提供多一個選擇，參加者能夠以優惠的價錢立即進行通波仔手術，避免他們因金錢壓力而錯失治療的黃金時間！

有不少長者因怕心臟病發每天不肯出門，又或者怕「做手術」而拖延病情；另外亦有市民擔心到私院要負擔昂貴的費用，即使出現不適的徵狀亦於公院繼續漫長的輪候。事實上據中心資料顯示，大約95%患者在通波仔術後半日至1日便能下床走動，其餘5%則在術後2至3日；近7成患者在術後1星期內可回復正常生活節奏。「暖心行動」的參加者只需港幣8萬8千元已能夠在私院進行通波仔手術，費用已包括一個支架、醫生費、手術費及住院所有費用。中心希望以一個優惠及透明的收費方案令患者能夠盡快接受治療，同時亦減輕患者的經濟壓力和心理負擔。所以大家都應該正視心臟健康，每年進行全面的心臟健康檢查，不要諱疾忌醫。

市民無需公立醫院轉介信，即可參與「暖心行動」，令更多不同階層病人能在入院前妥善管理預算，安心享用香港亞洲心臟中心優質的醫療服務。

大家可以到香港亞洲心臟中心網站了解更多「暖心行動」！

（資料及相片由客戶提供）