琺瑯質酸蝕同牙齒敏感有關！舒適達幫你由內到外重建抗敏保護力

如果你飲凍飲時出現牙齒痺痛，可能已經有敏感牙齒。敏感牙齒的成因之一是牙齒琺瑯質酸蝕流失，據香港大學民意研究計劃統計，有9成港人受訪者都有此問題⁺！解決方法就是由最基本而又最重要的牙齒護理入手，每日早晚使用含有Stannous Fluoride（氟化亞錫）的全新舒適達專業抗敏‧護齦‧強化琺瑯質牙膏刷牙，便能強健琺瑯質，達至由內到外，重建抗敏保護力！



琺瑯質酸蝕流失與牙齒敏感息息相關

琺瑯質是身體最堅硬的組織，亦是保護牙齒的第一道防線，但正所謂「最鋒利嘅刀都會有生銹嘅一日」，琺瑯質亦有被破壞的時候，而這便是琺瑯質酸蝕流失。事實上，這個問題十分普遍，據香港大學民意研究計劃統計顯示，10個受訪港人9個都有琺瑯質酸蝕流失⁺。

雖然琺瑯質酸蝕流失好普遍，但大家偏偏甚少留意到這個問題，是因為琺瑯質本為半透明的白色，當它酸蝕過後，會導致牙齒象牙質本身的淡黃色顯現，令大家以為這只是牙齒遭食物和飲品染黃。除了影響外觀，琺瑯質酸蝕流失亦會導致牙齒敏感和牙邊變崩。

解決琺瑯質酸蝕可以由內到外重建抗敏保護力著手

至於琺瑯質酸蝕流失的成因眾多，大部分都在日常生活中出現，例如是長期進食酸性食物或飲用酸性飲品、胃酸倒流和服食特定藥物等等。要預防這個既常見、後果又嚴重的問題，方法其實就是由最基本而又最重要的牙齒護理入手。

全新舒適達專業抗敏‧護齦‧強化琺瑯質牙膏有以下三大關鍵，幫你由內到外，重建抗敏保護力：

1. 強健琺瑯質：鞏固牙齒第一道防線，免受酸蝕侵害。

​2. 專業抗敏：修補象牙質外露小孔，阻隔刺激，建立抗敏保護層。

3. 有效護齦：直擊流牙血根源，改善牙齦健康。

只要每日使用並刷牙兩次，便能真正達至「由内到外，重建抗敏保護力」​，回復口腔健康。

全新舒適達產品含國際牙醫認可Stannous Fluoride(氟化亞錫)成分。

使用含有Stannous Fluoride（氟化亞錫）的牙膏，因為這是受國際牙醫界認可有效鞏固琺瑯質、抗敏及護齦的成分。

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^No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌（Ipsos，牙醫調查報告 (香港), Oct 2020）

#連續20年No.1銷量敏感牙膏品牌(銷售額及銷量數據根據NielsenlQ 2002年1月- 2022年12月全港敏感牙膏零售調查報告(© 2022NielsenlQ版權所有))

*根據國際系統綜述及薈萃分析

⁺520名受訪者為25-45歲港人, 香港大學民意研究計劃, 2008.​

（資料及相片由客戶提供）