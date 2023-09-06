香港專科再擴充！四萬平方呎日間手術中心及内窺鏡中心正式啟用！

香港專科於疫情期間再度進行擴充，歷時兩年後，全新40,000平方呎的日間手術中心及内窺鏡中心於日前正式啟用，為大眾提供既有質量又能負擔的日間手術和內窺鏡檢查服務。香港專科創辦人兼醫務總監林永芳醫生希望新中心能讓更多病人受惠，以及舒緩公立醫院的人手壓力。



香港專科3度擴充

2006年成立的香港專科的服務宗旨是「以病人為先」，因此多年來積極引入嶄新的醫療儀器，以及培訓優秀的醫護人員，只為盡力幫助每位求診的病人。為推動日間醫療中心的發展，香港專科在疫情期間決定進行成立至今的第3次擴充，由規劃、動工、完成興建到日前正式啟用，歷時兩年終迎來40,000平方呎的日間手術中心及内窺鏡中心。

一眾嘉賓主持剪綵儀式，宣佈新擴建的日間手術中心及日間內窺鏡中心正式啟用。

創辦人林永芳醫生望造福病人兼舒緩公院人手壓力

香港專科創辦人兼醫務總監林永芳醫生透露，三度擴充香港專科只為幫助病人和公立醫院：「有見社會大眾對醫療需求日益增加，所以香港專科藉着新落成的日間手術中心及日間內窺鏡中心，為大眾提供具質量又可負擔的日間手術及內窺鏡檢查服務，讓更多病人受惠，也希望藉此幫助舒緩公立醫院的人手壓力。」

林醫生續表示，自己願景是希望香港日後出現更多具質量的日間手術中心，平衡及幫助公、私營醫療體制、雙軌發展的策略，舒緩公立醫院手術輪候時間長的問題，給予病人比私家醫院服務更實惠的選擇，舒緩整個醫療體系的壓力。

香港專科醫務總監林永芳醫生於會上致辭，分享全新日間手術中心及內窺鏡中心的成立理念。

傳統手術、日間手術有別

傳統手術和日間手術的區別主要在於手術的規模、術後嚴重併發症發生的風險，住院時間和恢復時間。如傳統手術有機會涉及到複雜的手術程序，需要在醫院裡住宿一晚或更多，以留院觀察確保沒有併發症的出現。隨著手術技術，麻醉方法，止痛藥的進步。許多傳統手術，現在已經可以以日間手術模式進行。例如乳房腫塊切除手術、開刀或微創小腸氣修補手術、痔瘡手術、膽囊切除手術、膝關節內窺鏡等等，都已經可以以日間手術模式進行。

日間手術中心標準

全新的香港專科日間手術中心包括4間依照香港衛生署發出的日間醫療中心實務守則、以及參考多個國際手術指標而建造的正氣壓手術室，並設有可同時容納8張床位的復甦區和18間獨立休息室。另外亦採用了包括但不限於以下系統設備：

- 通風系統根據HTM 03-01 (2021 Edition) - Specialized Ventilation for Healthcare Premises 而設計，加上使用獨立於大廈的換氣系統HVAC（Heating, Ventilation, Air-conditioning and Cooling），能確保對溫度和濕度敏感的醫療設備的準確運行。

- 「隔離」電力系統 IPS（Isolated Power Supply）及不斷電系統UPS（Uninterruptible Power Supply）。

- 中央消毒物品供應部（CSSD）劃分為清潔去污與消毒、檢查與包裝、滅菌、冷卻、無菌物品儲存及分發等多個程序，確保手術儀器在安全環境下保持無菌狀態。

日間手術中心內有4間符合國際標準的正氣壓手術室。

日間手術中心的復甦區內可同時容納8張病床。

日間手術中心的獨立休息室環境舒適。

日間內窺鏡中心標準

香港專科日間內窺鏡中心則一共有10間負氣壓內窺鏡室、1個復甦區、24間獨立休息室、1間內窺鏡去污房、1間内窺鏡消毒房、1間內窺鏡儲存室。另外亦採用了包括但不限於以下系統設備：

- 負氣壓內窺鏡室採用Olympus最新EVIS X1系列及人工智能（AI）系統協助醫生進行内窺鏡檢查。

- 内窺鏡消毒房配備8座Olympus OER-AW內窺鏡專用清洗消毒機。

- 內窺鏡儲存室採用ENDODRY™ 乾燥和儲存系統，為已消毒的內窺鏡提供安全、有效抑制細菌的儲存空間。

日間內窺鏡中心共設有10間負氣壓內窺鏡室。

日間內窺鏡中心的復甦區內可同時容納11張病床。

香港專科現時提供的醫療服務包括：專科門診、日間手術和日間內窺鏡檢查、造影診斷服務等。外科手術項目包括：傳統小腸氣、微創小腸氣、痔瘡、乳房腫塊、骨科、耳鼻喉科及婦科日間手術等，種類多元化。此外，中心內的20多位駐場專科醫生，能照顧不同病人的需要，提供適切的治療方案。

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（資料及相片由客戶提供）