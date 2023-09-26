You Medical Beauty專業可靠　高水平醫美體驗

科技越趨先進，人們對美容要求愈來愈高，追求服務質素更好、療程選擇更多、更快見效的醫美體驗。You Medical Beauty 緊貼時代步伐，積極提升服務，除了一直提供的生活美容療程，近年亦增加醫學美容療程，全面升級顧客的療程體驗及服務質素，「因為你，升級美」。



You Medical Beauty 醫學美容安全可靠

You Medical Beauty 擁有18年美容經驗，一直提供高科技、高水平的美容、纖體及養生療程服務。集團由註冊醫生及專業資深的服務團隊帶領，並引進世界各地嶄新的美容技術及環球先進儀器，其業務遍佈全港，為顧客提供最為專業、安全、可靠的服務，讓每位顧客的面部及身體都能享受到全天候式的呵護，塑造完美無瑕的肌膚和身段。

You Medical Beauty 多年來秉承企業宗旨，承諾「專業、技術、服務」，致力為每一位顧客改善肌膚，成為更好的自己，「素顏無懼，性感無懼」。

You Medical Beauty 一直保持高科技、高水平的醫學美容及醫療健康服務領域，為顧客提供最為專業、安全、可靠的服務。（圖片：You Medical Beauty ）

各大廠商專業認證 貼心服務深受喜愛

You Medical Beauty 擁有良好的口碑及信譽，皆因其團隊均受世界級專業培訓，並配以全球頂尖先進科技醫學美容儀器。堅持使用正廠正貨的You Medical Beauty更是深受各大廠商信賴，榮獲多個國際廠商認證及銷售大獎，其中包括連續兩屆獲HK01頒發 「卓越膚質管理大獎」、「傑出醫學美容集團」 獎項，奠定業界地位。細心、貼身的服務及度身訂造的療程體驗亦深得顧客喜愛，療程滿意度高達98%，當中包括知名女藝人高海寧小姐；10多年來為品牌擔任代言人，足以見她對You Medical Beauty的信賴及偏愛。

You Medical Beauty貼心服務，深得顧客喜愛，當中包括擔任代言人的著名女藝人高海寧小姐。（圖片：You Medical Beauty ）

4大皇牌療程 全方位滿足顧客所需

已全面升級的You Medical Beauty現時提供過百項生活美容及醫療美容療程，全方位滿足顧客在膚質、輪廓、身型等多方面的需求，當中的4項主打皇牌療程最受顧客歡迎。

速效皮秒碎斑療程

速效皮秒碎斑療程使用新一代PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術，配合AI數據分析及針對性激光袪斑波長，比2代皮秒效能提升30%，有效將色斑、色素震碎至粉塵狀，隨代謝排出體外，多種色斑如雀斑、妊娠斑、老年斑、日曬斑、咖啡斑等皆能快速清除，並有提升肌膚亮度、收細毛孔功效。

速效豐胸療程

You Medical Beauty 速效豐胸療程以獨家健乳豐胸技術，將背部及胸周邊的餘肉和脂肪轉移集中至胸部，減少背部厚度，同時令胸部更緊緻集中。再配以開穴手法改善淋巴毒素積聚問題，疏通胸部淋巴管道，激活乳腺組織，令胸部更豐滿有彈性。療程非入侵性，有效改善垂、塌、鬆、塞、平五大胸部問題，即使有產後胸部鬆弛、胸部變型的煩惱亦可輕鬆解決。

極速瘦腿療程

極速瘦腿療程以針對性消脂技術和氣頻調壓技術，利用熱能定點消脂令脂肪細胞爆破，成為液體狀態，經淋巴、血液排走，同時提升代謝，迅速排走毒素及多餘水分，促進腿部血液循環，消除腿部腫脹。療程無創無痛，無需打針服藥，讓顧客安全舒適瘦腿，改善腿部線條。

速效激光脫毛療程

You Medical Beauty速效激光脫毛療程承諾讓顧客不限次數「全年任脫」，更有3年終極保養，助客人徹底去除毛髮。療程採用正版正貨專業激光儀器，以808nm及810nm激光深入毛嚢進行破壞，配以藍寶石水晶冰頭，大大減少脫毛時產生的痛楚，讓顧客享受最為安全、專業的服務。

You Medical Beauty 分店遍佈港九新界，其中銅鑼灣世貿旗艦店佔地近4000呎。（圖片：You Medical Beauty ）

You Medical Beauty 分店遍佈港九新界，今年更增設了佔地近4000呎的港島區銅鑼灣世貿旗艦店，除了方便不同地區的顧客外，更希望提供更多的醫學美容服務，如針劑、高能量儀器療程，滿足顧客對美的追求，享有最舒適貼身的服務體驗。You Medical Beauty 繼續承諾給你所想，以專業、細心、優質的服務，助你成為更自信的人。

有意發掘自己美麗的另一面，可參閱以下網址：https://youmedicalbeauty.com.hk/