心臟病｜腹瀉竟是急性心肌梗塞徵兆？秋季易心臟病發3類人要小心

肚痛腹瀉是身體不適常見的症狀，再加上近來季節轉變，導致免疫系統不穩定，腸胃較為敏感的人就更易生病，不過有醫生分享原來腹瀉亦可以是「急性心肌梗塞」的徵兆！



早前，台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在當地節目《健康好生活》分享個案指，一名年約50歲的商人到台南出差，回來後連續3天出現腹瀉，即使服藥亦沒有好轉，唯有到醫院掛急症。在了解病人的狀況後，接診的醫生認為病情並不尋常，進一步安排檢查後竟發現是「急性心肌梗塞」，所幸發現得及時，醫生馬上為病人安排手術，才成功挽回一命。

（圖片來源：截圖自《健康好生活》）

蕭醫生在節目上指，「別看腹瀉好像與心肌梗塞扯不上關係，但有一部份心肌梗塞真的會導致拉肚子。」他解釋，原因是病發的位置剛好位於右心室，血管連接橫膈膜，所以橫膈膜上面的一些自律神經，特別是副交感神經被激化，令腸道蠕動速度過快，才會導致持續腹瀉。

蕭醫生提醒，每到春秋兩季，由於外在溫度變化較大，會比其他時間更易造成腸胃不適。另外，秋季亦是心臟病發的高峰期，若患者本身患有心臟病、高血壓或肥胖問題，在入秋後就要特別留意心臟病發或腦中風的徵兆。

血管堵塞的常見先兆（按圖👇👇👇）

「心肌梗塞」是心血管血流的「完全堵塞」，使得心臟失去血液、缺氧，人也就昏倒、猝死。而造成心臟血管的堵塞的原因有二，一是因為血栓，另一原因則是動脈的粥狀硬化，也就是血管內皮發炎、壞死後，纖維化的組織堵住血管。當心臟血管堵塞的前5~10分鐘，會有很明顯身體不對勁的感覺。

一般提到心肌梗塞，許多人會聯想到胸悶、胸痛，但其實那是「急性梗塞」發作，也就是血管中的斑塊突然剝落導致血栓時才會出現的症狀，有半數患者在心肌梗塞前根本沒有胸悶胸痛的症狀，反而可能在一個月前曾有胃痛、肩膀疼痛等症狀。以下是血管堵塞的常見先兆：

1. 心臟血管堵塞（冠狀動脈疾病）



- 胸悶或胸痛（心絞痛）：可能感覺到壓迫、緊縮或疼痛，通常發作在胸部中央或左側，可以向上臂、頸部、下巴或背部放射。

- 呼吸困難：感到呼吸急促或窒息的感覺。

- 心悸或不規則心跳：心跳加速、不規則或跳動感。

- 噁心、嘔吐或冒冷汗。

2. 腦部血管堵塞（中風）



- 突然的嚴重頭痛。

- 突然出現的臉部、手臂或腳部一側無力或麻木感。

- 語言困難或言語不清。

- 突然出現的視力喪失或模糊。

3. 四肢血管堵塞



- 疼痛或不適感：可能出現在四肢的特定區域，例如腿部、手臂或腳趾。

- 腫脹或水腫：受影響的區域可能出現腫脹或水腫。

- 疲勞或無力感：受影響的區域可能感到疲勞或無力。

▼年輕族群如何預防心肌梗塞？（按圖看清👇👇👇）

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改善心臟健康 日常做足7件事

1. 養成健康的飲食習慣



- 減少飽和脂肪和膽固醇攝入量：限制紅肉、奶製品和加工食品的攝入，選擇低脂肪和非脂肪食品。

- 增加蔬菜和水果攝入：蔬菜和水果富含纖維、維生素和抗氧化劑，有助於降低心臟病風險。

- 選擇健康的碳水化合物：選擇全穀類、豆類和健康的碳水化合物來替代精製穀物和糖分。

- 控制鹽的攝入：過多的鹽攝入可能導致高血壓，盡量減少加鹽和高鹽食品的攝入。

2. 保持適量的體重



- 如果您超重或肥胖，嘗試減少體重以減輕心臟負擔。請諮詢醫生或營養師的建議，制定一個適合您的減重計劃。

3. 適度的運動



- 遵從醫生的建議，進行適度的有氧運動，如散步、游泳、騎自行車等。適度運動可以增強心臟功能、降低血壓和改善心血管健康。

4. 不吸煙



- 戒煙是保護心臟健康的最佳方法。吸煙對心血管系統有害，增加心臟病發作和中風的風險。

5. 控制血壓和血脂水平



- 定期檢查血壓和血脂水平，如有必要，按照醫生的建議採取控制措施，如服藥、飲食調整等。

6. 減壓和管理壓力



- 學習有效的壓力管理技巧，如深呼吸、冥想、運動、與親朋好友交流等，有助於維持心臟健康。

7. 遵從醫生的治療計劃



- 如已診斷為心臟病患者，請遵從醫生的治療計劃，按時服藥、定期進行檢查和追蹤。與醫生保持緊密的聯繫，及時報告任何症狀變化。

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