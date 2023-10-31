高血脂｜19歲男子腹瀉急送ICU 血脂超標100倍 醫生指飲食習慣惹禍

受過去幾年的疫情影響，導致外賣文化盛行。然而，足不出戶就能購入美食的方便性，卻可能會造成健康隱憂。近日，內地就有一名19歲男子，由於依賴外賣生活，再加上偏好高油、高鹽、高糖的食物，最終導致「急性重症胰腺炎」，不但血脂超標正常百倍，抽血檢驗時更發現血液呈「奶白色」。



據內媒報道，這名來自浙江寧波的19歲男子，身高 1.7米，重95公斤，再加上男子本身的不良飲食習慣且不愛運動，健康狀況早已不佳。豈料，近日他突然出現腹痛、肚瀉及不停嘔吐等症狀，被緊急送往深切治療部接受治療。經醫生診斷後發現，男子的血脂超標過百倍，抽血檢驗時的血清亦呈現「奶白色」，最終導致「急性重症胰臟炎」。醫生指，病人在送院時已出現嚴重呼吸衰竭、腹腔感染、腎功能受損等症狀，幸好及時接受治療，才能挽回一命。

醫生又解釋男子為何會出現「牛奶血」，是由於他長期攝取大量高脂食物，油脂被小腸吸收消化後形成「細小的乳糜微粒」，當這些微粒在血管中大量累積時，會令血清呈現乳白色或混濁狀。高血脂一旦導致「急性胰腺炎」，將有機會引發全身炎症反應的症候群，導致內臟的損傷、功能衰竭，嚴重可能導致死亡。

胰腺炎知多啲！

胰腺炎是一種由於胰臟組織發生炎症而引起的疾病。胰臟是一個位於腹部的重要器官，它主要負責分泌一些消化酶和胰島素等荷爾蒙，以幫助身體消化食物和調節血糖。

當胰臟發炎時，這些消化酶可能會在腺體內部活化，從而導致胰腺自身消化。這樣的自身消化過程導致患者感到嚴重的腹痛、腹部膨脹、嘔吐、腹瀉等症狀，甚至可能導致胰臟壞死和全身感染等嚴重併發症，危及生命。

高血脂會導致胰腺炎？

曾有研究顯示，高膽固醇血症和高三酸甘油酯血症（血脂過高的兩種常見形式）都與胰腺炎的發生有關聯。患上高膽固醇血症會使膽固醇在胰管中沉積，形成結石，從而阻塞了胰液的排洩，進而導致胰腺炎。同樣地，當甘油三酯水平過高時。高甘油三酯可能導致胰腺血管堵塞，進而引發胰腺炎。高三酸甘油酯血症也可能會增加胰腺炎的風險。

此外，高血糖也是胰腺炎的危險因素之一。高血糖會引起胰島素分泌過多，進而導致胰臟功能過度負荷，最終可能導致胰腺炎。

▼身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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預防高血脂６個日常貼士

1. 飲食調節



控制飲食攝入的脂肪和膽固醇含量，避免高脂肪、高膽固醇的食物，如油炸、腥腥等，增加膳食纖維和果蔬的攝入量。

2. 維持健康的體重



維持健康的體重有助於控制膽固醇和血脂的水平。如果您超重或肥胖，應盡可能減輕體重。

3. 增加體育鍛煉



適當的運動可以幫助控制血脂和膽固醇水平，建議每週進行至少150分鐘的中等強度有氧運動。

4. 戒菸限酒



吸煙和過量飲酒會導致高血脂，應盡可能戒菸限酒。

5. 控製糖尿病



糖尿病患者易患高血脂，應積極控制血糖水平。

6. 定期檢查



定期進行血脂檢查，及時發現和處理高血脂問題。

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▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）