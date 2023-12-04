養和話你知｜10秒精準定位　新一代SMILE Pro必知Q&A

矯視手術科技不斷推陳出新，讓深近視、遠視或散光人士可擺脫厚重的眼鏡，日常生活更方便。最新一代的激光矯視技術SMILE Pro的激光速度比起上一代的SMILE快，單眼專注度只需10秒，同時亦大大減低「失吸（suction loss）」的機會，提升精準度及安全性。到底SMILE Pro與上一代SMILE有何分別？跟另一種激光矯視技術「角膜切割激光矯視手術（LASIK）」又有何不同？接受手術前和手術後應注意甚麼？本文請來養和醫院視力矯正主任、眼科專科醫生張叔銘醫生為我們解構新一代SMILE Pro的各種疑問。



矯視技術不斷推陳出新，讓深近視、遠視或散光人士可擺脫厚重的眼鏡，SMILE「微笑矯視」便是其中一種。（圖片：Shutterstock）

甚麼是SMILE Pro？與上一代SMILE 或LASIK有何分別？

新一代SMILE Pro與上一代的SMILE同樣利用激光微創技術從角膜中層切出透鏡狀的角膜組織，然後通過約3毫米的微細切口將其取出，從而使角膜弧度改變以達致矯視效果。張醫生指出，上一代的SMILE進行單眼激光平均只需25秒，但對於有手術焦慮或眼球較敏感的人士，要定點注視並保持靜止半分鐘並非易事，而新一代SMILE Pro的單眼激光時間縮短至只需10秒，大大減低術中「失吸」的風險，提升手術的成功率。

據文獻報告顯示，於曾進行上一代SMILE的282隻眼晴當中，有約2%出現切割偏位，有機會導致散光增加，甚至乎損失視力；而新一代SMILE Pro具備輔助調節的中視軸、散光軸導航定位功能，有助提升精準度。在相比之下，於曾進行SMILE Pro的逾千隻眼睛當中，並無出現任何切割偏位。此外，與LASIK相比，SMILE Pro所產生的切口更小，亦毋需揭開角膜瓣，傷口面積大減八成，避免日後因碰撞而令到角膜瓣移位的風險，也減少眼乾的問題。

哪些人適合做SMILE Pro ?

SMILE Pro適合近視1000度及散光500度以下的人士，惟暫未適用於改善遠視或老花問題。另一方面，由於LASIK的傷口面積較大，若恆常進行有肢體碰撞的運動如泰拳、足球、籃球等，有可能會因為碰撞到角膜而影響矯視效果，這類人士也較適合接受SMILE Pro，以免術後因碰撞造成角膜移位的風險。

術前注意事項

手術前醫生會進行詳細檢查，以確認患者眼睛符合各方面要求，包括角膜形狀、厚度、瞳孔大小、近視及散光度數在矯正範圍內。患者於手術前四至五日不能戴軟性隱形眼鏡、兩至三星期前不能戴硬性隱形眼鏡，以免改變角膜形狀，影響手術效果及準確性。

醫生會於術前進行檢查確認患者的眼睛適合接受矯視。（圖片：Shutterstock）

SMILE Pro的矯視效果如何？

張醫生指出，在矯視手術期間使用激光切出角膜透鏡時，需要把眼睛吸住以維持在固定位置，若患者的眼球不自覺地移動，或用力眨眼，有可能導致「失吸」，而需要重做手術而引致不便。SMILE Pro的手術時間縮短，大大減低「失吸」的機會，張醫生引述臨床數據顯示，約二千名接受SMILE的病人當中有九人出現「失吸」，反觀約一千名接受SMILE Pro的病人當中，僅一人出現此問題。他補充，若在矯視期間出現「失吸」而需要終止手術，患者需要待二至三個月後才可再次接受同類型手術，或可考慮在即日或幾天後進行LASIK。

至於矯視後的視力，張醫生分析養和的臨床研究數據指，96%完成SMILE Pro的眼睛術後三個月達到100分(20/20)或更佳的裸眼視力；94%眼睛度數在近視或遠視75度以內，83%眼睛在50度以內；而術後散光度數方面，98%眼睛在75度以內，88%更在50度以內，效果理想。

手術後能即時回復清晰視力嗎？度數有機會反彈嗎？

張醫生指手術後一至兩星期內視力會出現些許模糊，但會慢慢地回復正常。由於SMILE Pro的傷口細，基本上術後一星期便可游泳或化妝，三個月後已可戴有色隱形眼鏡。但他提醒，手術後初期千萬不可揉眼睛，以免弄傷角膜，並應盡量選擇開胸或拉鏈的衣服，避免衣領穿過頭時觸碰到眼睛，運動時亦宜戴上頭帶以防止汗水滲進眼睛，同時要遵從醫生指示使用眼藥水。

至於術後度數會否反彈，張醫生表示，若患者持續不良習慣如長時間看近的東西或使用手機，都有機會令近視再次加深。眼睛是靈魂之窗，任何時候都要小心保護，張醫生再三提醒不論有否進行矯視手術，都應避免揉眼睛或其他傷害眼睛的壞習慣，定時讓眼睛多休息和放鬆，不要抱著接受矯視手術後便一勞永逸的心態而忽略日常的眼睛護理。