醫療新知｜智慧型醫療發展蓬勃 AI技術是否已可取代人員？

近年來，人工智能走到大眾的眼前，成為世界關注的熱門話題。無論醫療、金融、交通，甚至語言或藝術，各行各業都希望將人工智能技術融入到自身的體系。其中，由於剛剛經歷完全球疫情的動盪，智慧型醫療更可以說是世界各地發展的核心。但作為新興產業，大多數人對智慧型醫療知識十分有限，即使想了解亦苦無渠道，有見及此，本文有幸為大家請來EchoRoaster的創辦人兼新媒體藝術家涂業生（Told To）先生，為大家分享一下現時本港的智慧型醫療發展及人工智能的市場應用狀況。



榮獲《香港01》創新金融及醫療科技獎！

EchoRoaster 榮獲 2022-2023 年度《香港01》創新金融及醫療科技大獎。

EchoRoaster 為2018年成立的科創企業， 早前榮獲《香港01》創新金融及醫療科技大獎，公司創辦人 涂業生 （Told ）從事數位藝術創作、創新及科技行業超過18年，在擁有豐富經驗的同時，藝術家的身份又令他善於跳出既定思維，不斷推陳出新，為客戶提出最好的解決方案，引領客戶追緊時代的潮流。

Told 指，能夠獲《香港01》頒發「創新金融及醫療科技大獎」是得到客戶及傳媒肯定的最佳證明。在過去的新冠疫情中，各行各業都遇到不少挑戰，但憑藉著過往領先的經驗，EchoRoaster 仍然根據客戶的要求，推出了「智慧醫療」、「智慧辦公室」及「金融科技」等三大產品，致力於透過創新科技「把不可能變成可能」，務求利用智能科技突破空間及地域界限。Told 表示，未來會繼續秉承著「「智能科技令我們既生活變得更美好」，這個宗旨繼續去創造不同的科技項目。

科創企業EchoRoaster創辦人涂業生(Told To)接受訪問， 並對於客戶及傳媒的肯定表示感謝。

何謂智慧型醫療？

科技行業的崛起可謂是大勢所趨，很多相關業務都發展迅速，再加上受疫情影響，近幾年醫療發展可謂日新月異，要數鄰近地區就有新加坡、台灣、甚至連泰國都開始發展智慧型醫療。

Told 指，所謂的「智慧型醫療」其實並沒有大家想像中的遙遠，凡是利用科技結合我們傳統醫療行業的成果都可稱為智慧型醫療。無論是香港抑或國外，其實都一直在引進不同的技術，例如EchoRoaster 近年亦有與海外醫療機構合作，利用 NLP（自然語言處理）研發醫療報告翻譯系統，閞發 AI 斷症。

智慧型醫療的發展可謂是大勢所趨，亞洲不少地區，如台灣、新加坡都早已開始了智慧型醫療相關的發展。

智慧型醫療的發展對市民有何好處？

雖然香港素來給人一種醫療資源緊拙的印象，但其實香港投放在智慧型醫療的資源比照世界各地亦絕不輸蝕。Told 表示，與世界各地的公私營醫療體系比較，香港政府投放在醫療體系的資源是非常充足的，無論配套、人才配對等等，港人作為用家而言，也是領先世界的。

現時，世界各地都積極將人工智能融合在他們傳統的醫療系統之中，一個良好的智慧型醫療系統，能提供４大好處：

1. 縮短病人輪候時間：



智慧型醫療系統可以自動化和優化醫療流程，包括預約和排隊系統的管理，優化醫生和資源分配，從而減少病人等待醫療的時間。

2. 減輕醫生工作負擔：



智慧型醫療系統可以提供自動化的患者資料管理和處理功能，包括電子病歷系統、患者監測和警報系統等，減輕醫生的繁重工作負擔，讓他們更專注於臨床診斷和治療。

3. 舒緩患者及家層心理和精神壓力：



智慧型醫療系統可以提供更好的信息共享和溝通渠道，讓病人和家屬更容易獲取醫療資訊，了解治療過程和預期結果，減少不確定性和焦慮感。由於節省醫護傳統處理行政和文書的時間，醫生可以留下更多的時間和資源去跟病人互動，以提供心理支持和指導，幫助病人和家屬應對治療過程中的壓力和情緒困擾。

4. 提升醫療質量和效果：



智慧型醫療系統可以利用大數據和人工智能技術，進行醫療資訊的分析和預測，幫助醫生做出更準確的診斷和治療決策。系統還可以提供即時的臨床指南和最新研究成果，促進醫療實踐的標準化和最佳化，提升整體醫療質量和效果。

科技惡用罪案頻生 企業應如何自處？

除了醫療發展，金融業與資訊科技亦是密不可分。但隨著網絡世界愈來愈發達，網絡詐騙的犯罪數字不斷上升，個人資料外洩的新聞亦時有所聞，學會如何避免誤墮騙案就成為了所有人的「必修科」。

Told 分享指，其實除了大家經常在新聞聽到的報道之外，近年因為人工智能的發展迅速， 興起了一種盜取用家的相貌甚至聲紋的新型騙案。

Told 認為如何防止被騙，最終的關鍵仍掌握在用戶手中。所謂「道高一切，魔高一丈」，無論企業安全、網絡保安，甚至用家系統做得怎樣精密都好，如果用戶習慣一見到連結便按或者隨便洩漏密碼給別人，其實無論多完善的網絡保安都無補於事。

要針對這些情況，唯一的解決辦法就是提高用戶的個人防範能力，因此，我們公司除了為企業提供網絡保安的認證和顧問服務之外，亦都會為內部員工進行培訓，以增強他們在IT Security、IT Audit 方面的認知和能力，唯有這樣才可以達到治標和治本的功效。

科創企業EchoRoaster創辦人涂業生先生（Told To）正在分享目前人工智能在市場上的發展及應用。

人工智能屬長遠投資 目前仍是輔助工具

近年來，已有不少大型銀行或保險業都開始採用聊天機器人對話功能，Told 本人亦曾經試用，但他指，「相信大多數人和這些聊天機械人聊了幾句之後， 就會選擇打返客戶服務熱線」，他坦言，這些系統目前仍有大量改進空間，客戶經常會誤解人工智能的作用，但以目前的技術而言，人工智能仍屬於輔助工具，無論是顧客服務或資訊部門，始終都需要真人去跟客戶去建立關係、去核對人工智能提出的數據其準確性。

Told 強調，人工智能真正的價值在於幫助客戶整合公司內部不同的運作，以協助員工更有效率地運用資源，而非替代他們任何一方面的工作。如果公司內部AI技術應用未成熟，而強行推出市場，最終反而會影響到用戶體驗，甚至帶來負面影響。

對智慧型醫療的未來發展有何展望？

Told 表示，雖然AI 與傳統產業的結合是近年才冒起的趨勢，但在急速發展的背後，其實是有賴於創科企業在背後的默默耕耘。以 EchoRoaster 為例，其實創辦至今一直都是專注作為國際企業的內部科研團隊，早在新冠期間就已經為醫院、醫藥機構等企業客戶推出了不少基於AI 技術的產品結合，進一步提升他們的生產效率和運作。未來我們亦都會基於這個基礎，繼續以科技改善醫療界的痛點，達致以生命影響生命。真正利用科技「改寫未來，重新定義創新」！