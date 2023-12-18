瞓覺│長期失眠怎麼辦？了解長期失眠成因 必睇5大解決方法

「瞓得好」是不少香港人的願望，皆因大家都有「難眠之隱」，在2020年中大一項調查就發現每10名香港人，就有6.8個有失眠問題¹！失眠除了會令皮膚缺水、暗沉等等的老化現象加劇，仲會引致認知功能下降、心血管疾病風險增加等問題，如果長期失眠就更加有機會令你出現焦慮、抑鬱等的情緒問題！其實，失眠經常係由於身心過於緊繃未能放鬆，想晚晚自然入睡，就要先幫自己於睡前放鬆舒緩。想知自己是否屬於長期失眠？長期失眠的成因以及長期失眠究竟怎麼辦？以下立即為你詳盡解構！更有促進自然入睡既健康保健品推介！



想知自己是否長期失眠？立即看定義！

成年人最理想的睡眠時間約為7至9小時，而根據醫學界的定義²，長期失眠就是指至少三個月內每週有三天或三天以上的入睡困難、睡眠維持困難或睡眠品質不佳，並且對白天的身體或認知功能產生負面影響。

長期失眠成因多面睇：

長期失眠的因素可以分為心理、生理、藥物以至日常的生活習慣都有好大影響！以下你又中了幾多樣？

心理因素：香港人經常因為工作、生活各種壓力會導致長期緊張，引起睡眠困難，同時由於「思維過度活躍」，不少人越夜越多思考，睡前腦內思緒過多，難以平靜下來入睡，加上如果長期情緒都有抑鬱、焦慮等情況出現，皆會對睡眠質量產生不利影響。

生活習慣因素：相信大家都知道睡前玩電話、及使用電子產品，使大腦過度活躍，都會令人較難入睡，如果加上因工作和娛樂使睡眠時間經常改變，破壞生理時鐘、就寢前食太飽、嗜酒嗜茶都有機會導致長期失眠。

生理因素：如果身體出現健康問題，如呼吸道疾病、神經系統疾病、慢性疼痛如背痛、頭痛等，都會使人在夜間難以入睡，而且部分藥物如降血壓藥、類固醇等的副作用都有機會引起睡眠障礙。

長期失眠對你有何影響？

長期睡眠不足會全面影響身心健康，除了會令皮膚缺水、眼袋、暗沉等老化現象加劇，大家都可以看到你「好殘」之外，更會令認知功能下降，即是記憶力及注意力都下降，同時反應速度亦會變慢，令大家工作及上學都會受到影響。而且更會令身體免疫力下降、增加心血管疾病風險，加上長期睡眠不足常伴有焦慮、抑鬱等情緒障礙，所以大家絕對要正視長期失眠的問題。

５大方法解決長期失眠問題：

１）建立規律的睡眠習慣

除了有固定上床睡覺和起床的時間外，不少人因太過疲倦，而會在中午補眠，可是日間過多的補眠時間亦會容易令生理時間混亂，所以補眠時間不應過多；另外，假日不少人會選擇「自然醒」，但其實應該盡量維持跟平日不要差太多的作息時間，否則身體時鐘又要再次調節。

2）避免在睡前喝酒或茶及咖啡

不少人以為喝酒可以幫助入睡，但其實酒精同時也會造成後段睡眠易醒、深層睡眠減少等，所以睡前亦不宜喝酒；，而晚上喝咖啡或茶，相信大家都知道會因咖啡因「提神」而影響睡眠品質，因此大家晚上勿「口痕」飲用。

3）服用不會成癮的促睡健康保健品 幫助放鬆及自然入睡

有人由於長期失眠，因而選擇食用醫生處方的安眠藥，然而安眠藥成份可能具成癮性，所以大家不妨轉服健康保健品，並選擇能有助放鬆身心的產品，例如緩解焦慮、改善睡眠質量的薰衣草及紫冠西番蓮，以及可以調節人體生理時鐘的褪黑素。

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4）白天適度運動，但避免在睡前劇烈運動

有專家指白天適度運動，可以有助於減壓，同時促進大腦產生快樂腦內啡血清素，令身體調節睡眠，但不少香港人都會選擇放工後，於晚間運動，然而在睡前一至三小時進行劇烈運動，就可能因「過度刺激」而導致腎上腺素和皮質醇增加，令人難以入眠。

5）傾聽自然音效、純音樂

不少人都會在睡前聽慢歌，打算放鬆心情去睡，然而大家選擇的音樂類型應該以「純音樂」優先，因為如果含有歌詞，思緒就有機會受歌詞引導去思考，同時大家可以嘗試聽自然的音效，例如山林蟲林鳥叫、海風海浪及雨聲等，這類的聲音令人放鬆身心，而且有白噪音之效，睡眠也就較不容易受到干擾。

資料來源：

1）https://silveriders.com/en/category/press-release/

2）American Psychiatric Association. Sleep-wakes disorders. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. (DSM-V). Washington, DC. 2013: 361-422

（產品資料及相片由客戶提供）