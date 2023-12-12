林超榮病逝｜血癌早期難察覺 ５種常見症狀隨時是患癌警號！

資深編劇及節目主持人林超榮因血癌病逝。死訊於今日（12月12日），由作家沈西城在社交平台上公佈，終年61歲。



據沈西城透露，林超患有急性血癌，因化療時受感染導致內臟衰竭，昨晚（11日）好友們趕往醫院探望，並於今日中午離世。

沈西城發文稱林超榮離世。（圖片來源：Facebook圖片）

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血癌是什麼？

血癌又稱為白血病（Leukemia），是一種發生於骨髓的白血球不正常增生現象。人體的骨髓是造血細胞的家，我們體內的血小板、紅血球和白血球都在這裏，經由造血細胞的轉化，待發育成熟，便進入血液系統當中。

當骨髓發生癌化，不正常的、帶癌細胞的白血球因此大量增生，並失去正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象。在帶癌白血球不斷分裂，無視甚至取代正常細胞成長的情況下，進而壓縮正常其他細胞與骨髓的空間，進而使人體造血功能下降，往往導致血小板與紅血球量不足而引發病徵。

白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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血癌有急性、慢性之分？

白血病所導致的不正常白血球增生，可以依據其增生之細胞成熟度（不成熟母細胞或中度成熟細胞），進一步分為急性與慢性白血病。

兩者主要是以症狀來區分：

1. 急性白血病



急性白血病是一種白血球系統的惡性增生，它發展迅速且病程較短。在急性白血病中，白血球（包括淋巴球或骨髓細胞）變得異常且無法正常發育成熟。異常的白血球稱為白血病細胞或白血病 blasts。這些白血病細胞會快速增殖並取代正常的血液細胞，干擾正常的造血功能。急性白血病通常需要立即治療，治療包括化療、放療和干細胞移植等。

2. 慢性白血病



慢性白血病是一種白血球系統的慢性增生，它的發展相對較緩慢，病程也較長。在慢性白血病中，白血球（通常是淋巴球或骨髓細胞）異常增多，但它們仍能夠進行相對正常的發育和成熟。這些異常增多的白血球稱為白血病細胞，它們可以存在多年而不引起明顯症狀。慢性白血病的治療通常是為了控制疾病進展和減輕症狀，包括化療、靶向治療、免疫療法和觀察等。

值得留意的是，一般急性之白血病若沒有做治療，大約3個月會死亡，故不會轉為慢性。反而慢性白血病患者由於其血球細胞大多為不成熟，若經過一段時間約有８至９成患者有轉為急性的可能。

據統計發現，急性骨髓性白血病是成年人較易罹患的白血病類型，而急性淋巴性白血病則好發於孩童身上。

白血病早期難察覺 出現５症狀應儘早求醫！

慢性白血病早期的徵狀並不明確，其症狀可能不具體或與其他常見疾病相似，因此不容易察覺。以下是一些可能出現在白血病早期的一般症狀：

1. 疲勞和虛弱感



這是許多疾病中常見的症狀，包括白血病。由於白血病細胞的異常增生，正常的造血功能受到干擾，可能導致貧血和疲勞。

2. 頻繁的感染



血癌可以影響正常的免疫系統功能，使患者容易受到感染。反複的發燒、喉嚨痛、感冒和其他感染症狀可能是病徵之一。然而，在早期，這些感染可能並不明顯，或者被認為是普通的感冒或其他常見感染。

3. 骨痛或關節痛



白血病細胞可能浸潤到骨髓和骨骼中，引起骨痛或關節痛。

4. 食慾不振和體重減輕



早期白血病可能導致患者食慾減退和體重減輕。

5. 過度出血或容易瘀傷



白血病患者的血小板數量可能減少，導致容易出血或瘀傷。

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