老花人士一鏡已經唔夠用！HOYA高階漸進鏡片配合你的多元生活！

漸進鏡片是老花人士的好幫手。但都市人生活多姿多采，除了工作繁忙，更要進行不同活動消閒娛樂、享受生活，單靠一副鏡片未必能夠滿足各種活動的視力需求。想每分每刻都享有最佳視力？配備多一副功能性鏡片就最好不過！HOYA高階漸進鏡片採用大量創新技術提升鏡片表現，為您提供更舒適貼心的佩戴體驗。現時個人購買兩副指定HOYA漸進鏡片，即可享有第二對半價優惠，同時獲贈Osim眼部按摩器，即看內文了解更多！



老花屬人體自然老化現象

老花是由眼球水晶體老化導致，從而失去調節能力，令你看近物時會出現難以對焦的情況，是大部分人年過40歲後便會逐漸浮現的自然現象。除了佩戴傳統單焦點老花鏡片外，更多人選擇佩戴漸進鏡片。漸進鏡片設計獨特，在鏡片的不同部分提供不同距離的視力需求，分別上方是遠距離視區，中間為中距離視區，下方則是近距離視區，能夠同時滿足老花人士看遠、中、近不同距離的視力需求，無須換眼鏡，便能輕鬆享有舒適清晰的視力。

HOYA漸進鏡片值得你信賴

市面上的漸進鏡片品牌眾多，在一項有關高階漸進鏡片的消費者調查當中，日本品牌HOYA的質量、技術和信賴度均排第一，更是消費者們最願意推薦的品牌。HOYA的高階個人化漸進鏡片不但採用大量創新技術以提升鏡片表現，能完美迎合現今數碼化生活模式。除此之外，為了讓用家擁有最佳的視力效果，更會擷取他們的個人數據作深入分析，並按數據綜合結果度身訂製鏡片，所以高階個人化漸進鏡片的表現會比一般漸進鏡片更為卓越。

HOYA的高階漸進鏡片採用大量創新技術以提升鏡片表現，讓佩戴者擁有最佳的視力效果。

HOYA全新高階個人化漸進鏡片，讓您擁有前所未有的清晰視野

在HOYA的不同漸進鏡片當中，LifeStyle漸進鏡片系列是熱賣產品之一，當中全新的Hoyalux iD LifeStyle 4個性化漸進鏡片，針對都市人不同的生活模式特別預設了Indoor、Urban及Outdoor 三款不同的鏡片設計，將生活融入鏡片設計之中。鏡片容易適應，確保用家日常使用電子產品時亦能擁有穩定清晰的視力。

同樣全新的Hoyalux iD MySelf Profile高階個人化漸進鏡片為配合數碼世代的視力需要而預設五款鏡片設計。鏡片採用創新的3D Binocular 技術，生產時能因應左右眼度數差異作出修正，令雙眼度數差異較大的人士獲得更立體視力，無論進行靜態或動態活動，或於不同場景距離間轉換，視線都能快速對焦。鏡片個人化設計有如度身訂製的禮服般合身，為您個別打造更舒適清晰的視力。

HOYA兩款漸進鏡片都配備不同設計，以滿足不同用家的生活習慣。

購買兩副鏡片第二對即享半價優惠！

現時大家生活多變，基於工作環境及生活習慣不同，每個人都有獨特的視力需求，單靠一副漸進鏡片已不足以應付多樣化生活的視力需求。因此針對不同活動的視力需要，而配備多副功能性的漸進鏡片來提升視力質素就最好不過！

由即日起至2月29日，只要個人購買HOYA指定漸進鏡片一對（Dynamic/ LifeStyle/ MyStyle/ MySelf Profile/ MySelf漸進鏡片系列），並即時選購多一副漸進鏡片，即享第二對半價優惠！

*資料來源：根據尼爾森IQ於2023年9-10月訪問306位40歲或以上、每月家庭收入港幣35,000或更高、同時有近視及老花問題並認識漸進鏡片的香港居民的市場調查報告所得。在95%置信水平下抽樣誤差為±5.60%。

如果兩副鏡片其中一副為新產品（LifeStyle 4/MySelf Profile /MySelf），更可額外獲贈一部「Osim uVision 3眼部按摩器」，贈品數量有限，送完即止！

您想時刻享有輕鬆舒適的視力？請立即瀏覽以下網頁了解更多：https://bit.ly/470GhWt

（資料及相片由客戶提供）