指甲｜男子指甲突現奇異白線 醫揭原因：４成患者會發生

你的指甲是否呈溫潤的粉紅色，表面沒有紋路與皺褶。若非如此，那你的身體可能出現某些狀況。近日，一名30歲患有淋巴癌的男子，在接受化療後發現指甲上出現６條怪異的白色橫紋，且每一條粗度都相同，嚇得他馬上就醫求助，幸好，最終發現只是虛驚一場。



（圖片來源：截圖自互聯網）

據外媒報道，這名男性由於患有淋巴癌，正在接受化療療程，當時治療才進行到一半，其突然留意到自己的指甲上出現了６條白色橫紋，因擔心是不知名疾病，他立即就醫求助。經醫生檢查後，證實了男子患上了橫向白甲症，又稱為米氏線 (Mees’ lines)或雷諾德氏線（Reynolds' lines）。

醫生指，這是一種良性疾病，並不會對身體造成不良影響。至於為何會出現這種狀況，醫生就解釋，指甲變化是化療的常見副作用，當化療藥物進入到體內時，部份藥物會中斷負責製造新指甲的細胞群的正常功能，而６條白線分別對應著化療的次數，約有 40 % 患者會出現同樣的症狀。這就像化療對頭髮的影響，有些藥物會導致化療患者禿頭，因為這些藥物會擾亂快速生長的細胞，損害毛囊，從而導致脫髮。幸好，在本案例中，患者的指甲不到一年後就恢復正常。

紐約市康乃爾大學的皮膚科醫生 Shari Lipner 就提醒，指甲就像是「煤礦裡的金絲雀」，無論是心臟問題、關節炎或血液循環問題的徵兆，指甲的狀況都可以反映一系列的重要健康資訊。因此，人們每個月應自我檢查指甲一次，當發現異常時，就應儘早求醫。

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什麼是米氏線？

米氏線（Mees' lines）是指指甲上出現的平行白色橫線，通常橫跨指甲的寬度。這些線條在指甲板上呈現橫向的白色間斷帶狀，與指甲的紋理和生長方向相交。

除了因化療而導致之外，米氏線亦可能與身體內部的疾病或暴露於有毒物質有關。以下是與米氏線相關的疾病及環境因素：

1. 毒物暴露



米氏線的形成可能與暴露於某些毒物或有毒物質有關。這些毒物可以是重金屬（如砷、鉛、汞）、化學物質（如某些藥物、解毒劑、化學清潔劑）或其他有害物質。

2. 代謝異常



某些疾病或條件可能會導致身體代謝異常，進而影響指甲的生長和形態。這些代謝異常可能與腎功能衰竭、肝臟疾病、缺乏營養、慢性疾病等相關。

3. 血液供應異常



米氏線的形成可能與指甲板的血液供應異常有關。這可能包括血液循環不良、微血管功能障礙或其他血液循環相關的疾病。

4. 免疫系統異常



某些自身免疫性疾病或免疫系統異常可能與米氏線的出現有關。免疫系統的異常活動可能導致指甲發生變化。

需要注意的是，米氏線僅僅是一種指示性病徵，不能單獨診斷特定的疾病。如果你注意到自己指甲上出現了米氏線，最好諮詢專業醫療人員進行評估和診斷。醫生會綜合考慮你的病史、其他症狀和相關檢查結果，以確定可能的病因和進一步的治療方案。

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