寄生蟲｜男童上課嗜睡被指「懶惰」 檢查揭腦部長寄生蟲瘤

經常嗜睡可能是身體患上嚴重疾病的症狀，若出現這徵兆就應盡快求醫。俄羅斯就有一名12歲學童，因經常在上課時睡覺導致成績不斷下跌，而被老師認定為「懶惰」的學生，但經檢查後才發現，原來是腦內的寄生蟲令他嗜睡。



醫生為患者進行贅生物切除手術（圖片來源：網上圖片）

據外媒報道，12歲來自俄羅斯車里雅賓斯克的 Misha （姓氏未公開）因經常在上課時睡覺，而被認定為「懶惰」的學生。然而，不久後他就出現了跛行、行動困難且頭痛等症狀，家人連忙帶他到醫院進行檢查，核磁共振的結果顯示他的右腦出現了巨大的增生，最終在上月接受了手術，切除了切除 12 公分贅生物。

男孩的媽媽表示，「起初，Misha 似乎只是懶惰了。然後出現了其他症狀。我的兒子開始一瘸一拐，手臂移動笨拙，並且抱怨頭痛。」

目前，Misha 已進入康復階段，醫生相信手術很成功。男孩的主治醫生、神經外科醫生German Safronov 指，「這個孩子患有頭痛、臉變得扭曲、四肢無力等症狀。當這個他來醫院求醫時，我看到核磁共振掃描結果後，非常驚訝的發現這個男孩患有神經囊蟲病。」

醫生認為，Misha 之所以會感染囊蟲，是由於沒有經常清潔兩手所致。據指，寄生蟲的幼蟲「生活」在他頭部的囊泡中，當地媒體稱，由於氣泡太多，以至於醫生都數不清了。

Safronov 博士解釋說，「這個結構外觀像一隻巨大的刺猬或覆盆子，因為它由單個氣泡組成。該結構被完全去除，保留了左側腦室後角的側壁。」他續指，「至關重要的是不要打開任何氣泡，因為如果發生這種情況，囊腫的內容物進入腦脊髓液，就會導致整個大腦受到污染。」

Safrono表示，任何人都可能感染這種病，但他表示，在車里雅賓斯克地區發生病例很奇怪。

什麼是神經囊蟲病？

神經囊蟲病（Cysticercosis）是由豬肉絛蟲（Taenia solium）的幼蟲引起的寄生蟲感染。 囊蟲的成蟲會寄生在人類的小腸中，但幼蟲則可以侵入人體的組織，包括肌肉、眼睛和最嚴重的情況下，甚至是大腦和中樞神經系統。

神經囊蟲病主要是經由攝取被囊蟲卵污染的食物或水源而感染。 當人類攝入被囊蟲卵污染的食物或水後，卵會孵化成幼蟲，並進入腸道，進入血液循環系統。 幼蟲可以透過血液循環到達身體的各個部位，包括肌肉、眼睛、皮膚、骨骼和最嚴重的情況下，大腦和中樞神經系統。

在感染的過程中，囊蟲幼蟲在人體組織中形成液囊狀結構，稱為囊蟲囊。 這些囊蟲囊可以引起發炎反應和組織損傷，導致多種症狀和併發症。 症狀的嚴重程度取決於感染的部位和囊蟲囊的數量和大小。

神經囊蟲病的症狀可以包括頭痛、癲癇發作、視力問題、肌肉疼痛和無力、腦膜炎、腦積水等。 在某些病例中，囊蟲囊在大腦和中樞神經系統中的位置可能導致嚴重的神經系統併發症，甚至危及生命。

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香港５大常見寄生蟲

據衛生署資料，香港5大常見腸道寄生蟲包括蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、縧蟲和肝吸蟲，取決於感染的寄生蟲種類，其病徵亦會有所不同，如感染小量的寄生蟲，甚至可能會全無症狀。至於有症狀的患者，則較常出現以下情況︰

1. 腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉



2. 體重減輕



3. 肛門痕癢



4. 如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段



5. 如受感染致有大量寄生蟲在體內，可導致較嚴重的併發症，例如腸塞、貧血、膽管阻塞及發炎



預防感染要做好２點！

1. 保持良好的個人衞生



⚫ 經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及接觸泥土或如廁後。

⚫ 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，可考慮使用含70至80%的酒精搓手液潔手，以作為清潔手部的措施。

⚫ 定期修剪指甲。

⚫ 勸阻小童不要吮吸手指或搔抓肛門範圍。

⚫ 在田裏工作時須穿上鞋子。

2. 保持良好的食物衞生



⚫ 只飲用煮沸後的自來食水或來自可靠商戶的樽裝飲品。

⚫ 從衞生及可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

⚫ 避免進食高危食物，例如生或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚類。

⚫ 應徹底清洗食物。

⚫ 處理食物時應遵從「食物安全五要點」，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開 （分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播的疾病。

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