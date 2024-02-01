乳癌｜36歲癌末母親拍片留下遺願清單：希望能給孩子留個念想

得知自己的人生即將走到盡頭，你會做什麼？貴州有一名36歲罹患乳癌末期的母親便選擇了為孩子們留下一點美好的念想，列出了100個遺願清單。



乳癌末期患者鄧靜及其兩個兒子（圖片來源：網上圖片）

綜合內媒報道，一個名為「鄧靜媽媽」的帳號近日開始在社交平台上，發布記錄自己癌症晚期的生活影片，並稱要完成100個人生遺願，帳號在短短數日內就吸引了6萬多名粉絲。

在影片中鄧靜指，「自去年確診以來，光是接受了六次化療就已經令她快受不了，（會開始）這100個願望就只是忽發奇想，每完成一個願望，那就算自己賺到了，因為我接受了（死亡）。」

鄧靜憶想確診之前，當時她剛剛誕下了第二胎，坐月時感到乳房腫脹疼痛，奈何當地醫療設施有限，需輾轉重慶和北京的醫院接受檢查，並在情人節當天確診了乳癌末期。

在確診初期，鄧靜積極治療、接受手術，身體的疲憊讓她什麼都做不了，但某天她突然意識到，「現在孩子還那麼小，自己不知道什麼時候可能就不在了，天天像這樣浪費時間，實在沒有意思，」於是便有了用影片記錄完成人生遺願的想法。

鄧靜的全家福（圖片來源：網上圖片）

目前，鄧靜已完成了兩項心願，照一張全家福和陪兒子玩一天。在影片中，鄧靜曾問道兒子，「若有一天媽媽不在了，你怎麼辦？」年紀尚小的兒子竟馬上回答，「那我也不活了！」鄧靜連忙擰著兒子的耳朵糾正他，「以後不准講這種話。」

鄧靜坦言，她希望能為孩子們留下一點念想，當孩子長大後、遇到困難了，看到媽媽在生病時都這麼努力，也許就能為孩子們帶來一點動力。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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乳癌知多啲！

癌症有過百種，它們的共同特徵是不正常細胞失控地增生，並破壞人體健康組織和擴散至其他器官，當惡性腫瘤出現於乳房，就形成乳癌。

乳癌是十大致命癌症之一，更是本港女性最常見的癌症。在2020年間，佔本港女性癌症新症總數的28.4% ，它會侵襲乳房組織，擴散至腋下淋巴腺，以至身體其他部位如肺部﹑骨骼﹑肝臟甚至腦部。乳癌會損害受感染器官的功能，更會威脅患者生命。

然而，於早期發現乳癌病徵，並立即接受治療的患者，存活率都相當高。及早發現和治療，不但可減低醫療開支，更可避免不必要的治療及其對身心帶來的負面影響。

簡單３步自我檢查乳癌風險（按圖👇👇👇）

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預防乳癌要從自我檢查做起，建議每月進行一次自我檢查，特別是在月經結束後的5-7天進行。對於更年期婦女和未經月經的女性，可以在每個月的同一天進行自我檢查，在此提供3步驟乳房自我檢查：

1. 乳房左右是否對稱



乳癌會造成組織變形，可在鏡子前，仔細觀察乳房的外觀，注意是否有皮膚凹陷、皮膚變厚或皮膚破裂等異常情況。

2. 乳房是否有硬塊



用手探測乳房，可以站立或臥床進行。檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，用指尖輕輕按壓乳房，從外周按向乳頭，注意是否有硬塊或腫塊，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

3. 擠壓乳頭是否有不正常分泌物



檢查乳頭是否有異常分泌物，乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。

同場加映 ▼7大抗乳癌食物（點擊下圖看清！👇👇👇）