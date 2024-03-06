30歲女術後朱古力瘤復發 醫生:子宮內膜異位術後持續服藥減復發率

經痛對於部分女士來說可能屬平常事，但其實「每月一痛」並非如女士所想屬經期的「正常」現象，這有機會是婦科疾病的徵兆，如子宮內膜異位症或子宮肌腺瘤等。如女士忽視了這些症狀，有機會因而延誤治療，令病情惡化。長期經痛或嚴重經痛有機會由子宮內膜異位症引起，經常聽到的朱古力瘤則是子宮內膜異位症的其中一種，雖然手術可切除已出現的子宮內膜異位組織及朱古力瘤，惟並不能阻止復發。子宮內膜異位症復發率可高達5成。



婦產科專科張智醫生指：「一般建議患者術後應服用藥物作長期治療，避免因朱古力瘤復發而再次進行手術，因手術有機會影響卵巢功能，同時術後亦應定期檢查，以監察有否朱古力瘤復發跡象。」

婦產科專科 張智醫生

輕微個案先進行藥物治療 病情未受控需進行手術

患者病情輕微且沒有併發症，而朱古力瘤小於5厘米的話，一般會先建議進行藥物治療，如病情仍未受控，才需進行手術切除。手術主要分為腹腔鏡微創手術及剖腹手術，當中剖腹手術只佔小部分，張醫生加以解釋：「由於大部分個案能透過微創方式進行手術，若手術時出現困難，如出血較多或影響附近器官等，才會透過剖腹形式進行手術。」

長期藥物治療減術後朱古力瘤復發 口服黃體酮抑制子宮內膜生長

由於朱古力瘤復發率高，患者術後進行長期治療，有助減低復發率，故醫生建議患者於術後仍需服用藥物作長期治療。現時藥物治療主要分為止痛治療及荷爾蒙治療兩大類，當中止痛治療目的是透過藥物，如非類固醇止痛藥以紓緩經痛等症狀。至於荷爾蒙治療方面，混合型口服避孕藥及口服黃體酮均常用作治療子宮內膜異位症，前者能抑制卵巢排卵及抑制卵巢分泌雌激素，後者則能抑制子宮內膜生長及減低子宮內膜活躍程度，更有助術後控制朱古力瘤復發，復發率可減低至百分之五。

朱古力瘤復發率高，患者術後進行長期藥物治療，有助減低復發率。

張醫生分享曾有一名30歲女患者受子宮內膜異位症困擾近10年，進行手術後成功誕下雙胞胎，惟及後朱古力瘤復發而需再次進行手術。為了減低術後復發風險，醫生替患者處方藥物作長期治療，先後分別處方混合型口服避孕藥、收經針及藥性子宮環，仍未能紓緩症狀，故轉服口服黃體酮。患者至今服藥近兩年，經痛問題得以紓緩外，朱古力瘤亦縮小至大約1至2厘米。

術後定期檢查 抽血助提早了解復發風險

一般建議患者術後每3個月進行一次定期檢查，從而監察術後情況，現時除了進行盆腔超聲波外，亦能透過抽血檢驗卵巢癌指數（CA125）作指標。雖指數主要用作檢驗卵巢癌機會，但朱古力瘤復發亦會令指數增加，給患者警號以作進一步檢查，助及早發現復發端倪。

建議患者術後每3個月進行一次定期檢查監察術後情況，有助及早發現復發端倪。

以上資訊由張智醫生提供