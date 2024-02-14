垂體瘤｜月經不停兼尿頻！21歲女子險失明 病因竟是大腦腫瘤

對女生而言，每個月都會「到訪」的月經雖然十分惱人，但其實月經不規律亦能反映出身體健康問題。廣州就有一名21歲女大學生，自高中起便飽受月經紊亂的困擾，每月來經2到3次，更有尿頻問題，每天小便可多達20次，後來雙眼又突然出現「重影」問題，最終就醫才發現，原來病症成因是腦部長出腫瘤。



綜合內媒報道，21歲的小薇從高中起，就一直有月經紊亂及尿頻的困擾。即使喝水量不算多，但是每天小便次數仍高達了10至20次。即便如此，但仍小薇未曾想過主動求醫。直至去年，她的視力突然衰退，更不時會出現「重影」，才驚覺自己的身體可能出現問題。

起初，她向當地的中醫師求診，對方表示症狀是由於身體缺血所致，僅處方中藥給她服用。在持續服藥過後，小薇的右眼雖在一年後不再受到重影困擾，但她的左眼視力卻惡化到完全失去視力。

最終在家人的陪同下之，小薇終於前往當地的大型醫院進行腦掃描檢查，並發現她的視神經與視交叉神經之間，竟長了一顆最大直徑3公分、約鵪鶉蛋大小的垂體瘤。醫生指，垂體瘤除了影響她的視力外，更有可能引發內分泌障礙、腦積水等病症。避免病情繼續發展，醫生馬上為她安排切除垂體瘤手術，最終手術順利完成，其後小薇的各項指標亦恢復正常。

什麼是腦下垂體瘤？

腦下垂體瘤（又稱：垂体腺瘤）是一種發生在腦下垂體的良性腫瘤。 腦下垂體是位於腦底部的小腺體，它負責分泌多種重要的激素，調節身體的生長、代謝、性腺功能、甲狀腺功能和腎上腺功能等。

腦下垂體腺瘤可分為功能性和非功能性兩類：

1. 功能性腦下垂體腺瘤



這種類型的腺瘤會分泌過多或過少的激素，導致激素水平異常，進而影響機體的正常功能。 最常見的功能性腦下垂體腺瘤包括催乳素瘤（分泌過多催乳素導致女性乳汁分泌）、生長激素瘤（導致兒童過度生長或成人骨骼畸形）、促腎上腺皮質激素瘤（導致腎上腺皮質激素 過多或過少）和甲狀腺刺激素瘤（導致甲狀腺功能亢進或減退）。

2. 非功能性腦下垂體腺瘤



這種類型的腺瘤通常不會分泌異常的激素，而是透過對周圍結構的壓迫造成症狀。 非功能性腦下垂體腺瘤通常被稱為腦下垂體瘤。 腦下垂體瘤的症狀可能因其大小和位置而異，包括頭痛、視力障礙、視野缺損、腦下垂體功能減退和其他神經系統症狀。

腦下垂體瘤５大常見症狀

腦下垂體腺瘤的症狀可以因腺瘤的類型、大小和位置而異。 以下較為常見症狀：

1. 視力問題：腦下垂體腺瘤可能會對視神經產生壓迫，導致視力問題。 常見的症狀包括視野缺損（通常是雙側外側視野缺失）、模糊視覺、雙重視覺（重影）或眼球運動異常。



2. 頭痛：腦下垂體腺瘤可能會引起頭痛，通常是慢性的、持續性的頭痛，可能伴隨著噁心和嘔吐。



3. 荷爾蒙失調症狀：功能性腦下垂體腺瘤（如催乳素瘤、生長激素瘤、促腎上腺皮質激素瘤和甲狀腺刺激素瘤）可以導致相應激素的過度或不足，從而引起一系列激素失調症狀 。 這些症狀可能包括月經不規則、性慾減退、乳腺分泌物增加、生長異常、疲勞、體重變化、血壓升高或降低等。



4. 腦下垂體功能減退：腦下垂體腺瘤可能壓迫腦下垂體，導致腦下垂體功能減退。 這可能導致腎上腺皮質激素不足、甲狀腺功能低下、性腺功能減退等症狀，例如疲勞、體重增加、性慾減退、失去月經、皮膚乾燥、便秘等。



5. 其他神經系統症狀：大型腦下垂體腺瘤可能對週邊神經組織產生壓迫，引起頭暈、失眠、注意力不集中、記憶問題、情緒變化、抽搐等症狀。



即使發現患上腦下垂體腺瘤，患者也不用過於擔心。因為腦下垂體腺瘤不是癌症，所以如果不引起症狀，只需長期觀察，無需接受治療。

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