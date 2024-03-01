謝安琪大推！3星期3倍生髮 日本國家級認可神級生髮產品
無論男女，大家都最怕面對「甩頭髮」！可惜脫髮成因眾多，除了壓力大、飲食不均衡，甚至中年危機等等，都是不少香港人面對的問題！工作多多的謝安琪（Kay）早前亦透露自己好關注頭髮健康，佢推薦咗一款「內服外用」連日本厚生省都認可嘅醫藥部外品嘅生髮產品，可以幫頭髮注入營養，有助預防脫髮，更有生髮效果！她所用的生髮產品就是日本大熱，由當地權威生髮皮膚科醫生及專家共同研發的Kaminowa法之羽一系列神級生髮產品，以下立即為大家解構這幾款神級生髮產品！
必用KAMINOWA法之羽養髮液、生髮素！謝安琪「外用內服」推薦！
以圈中「美魔女」見稱，今年46歲的Kay除了是兩孩之母，更一直忙碌工作，唱歌、拍劇、電影、廣告以至大小活動都可以見到她的蹤影，最近更獲提名香港電影金像獎「最佳女主角」，要以最佳狀態出席不同場合，少不免要「Set頭」、染髮轉造型，接觸不同化學頭髮造型用品，所以她好擔心會有脫髮問題，一直都很關注頭髮健康，幸運地在朋友的介紹下認識了在日本超人氣的育髮專家KAMINOWA法之羽4款產品，包括養髮液、生髮素、洗髮露及護髮素，當中的養髮液和生髮素更是皇牌產品，令她深深感受到「外用內服」的效果！介紹了給不少有脫髮問題的朋友！
多方測試證實效用超顯著！日本製天然成份 香港KOL口碑之選
法之羽講明是日本超人氣生髮產品，就連日本皮膚科醫生沼本秀樹都大力推薦，法之羽生髮產品的過人之處除了奉行「養+生」內外補給濃髮法則，更有多項測試證實效用！根據Kay的分享，大家可首先以法之羽養髮液「外用養髮」，法之羽養髮液特別注入了日本厚生省認可生髮成分Swertianin Extract，獨有「生髮酶」有助改善頭皮血液循環，喚醒處於休眠狀態的毛囊，提升毛髮的再
生能力，特別的凝膠精華，質地清爽，易吸收，科研實證3星期生髮150%*！ 加上不含矽、香料、色素及礦物油，成份天然大家可以放心日日使用！
之後大家可以同時「內補育髮」，服用注入「日本神級生髮成分」- 日本山葵萃取及日本豌豆芽萃取的法之羽生髮素，呈粉末狀的法之羽生髮素，除了更易被人體吸收，Kay亦大讚入口是淡雪草莓味，味道怡人，十分易入口！科研實證 有效刺激毛乳頭細胞再生力300%⁺，可以促進血管新生，提供充足的養分予毛囊，無藥性食用配方，安全可靠！
除了在日本被讀者推選為No.1^生髮產品之外，在香港亦有93%香港用家認同使用6星期，掉髮明顯減少！產品成效口碑十足，可以見到不少香港KOL於社交平台亦大推產品，如果大家有脫髮問題，絕對要嘗試一下！
城中KOL 試用KAMINOWA養髮液後超推薦：
3月必買：萬寧爆賣優惠
萬寧第2件半價，日期3月1日至3月14日
KAMINOWA法之羽養髮液 80g
零售價：$610 /盒
兩件折實價：$457.5/盒
KAMINOWA法之羽有機防脫洗頭露 200mL
零售價：$225/盒
兩件折實價：$169/盒
KAMINOWA法之羽有機防脫護髮素 200mL
零售價：$225/盒
兩件折實價：$169/盒
萬寧第2件半價，日期3月8日至3月21日
KAMINOWA法之羽生髮素30包
零售價：$690 /盒
兩件折實價：$517.5/盒
銷售點︰萬寧門市及萬寧官網
萬寧官網：https://www.mannings.com.hk/brands/kaminowa/c/KAMINOWA
（以上優惠所有價格以店鋪為準，如有爭議，萬寧保留最終之決定權。條文及細則請參閱優惠券的使用細則）
*使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果
⁺毛乳頭細胞WST法測試結果
▴根據@cosme於2023年8月進行6星期「法之羽全系列」用後滿意度調查，並回收有效問卷42份後所析出之結果
^法之羽於2023年11月被up PLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於up PLUS 2024年1月號內公佈
（資料及相片由客戶提供）