謝安琪大推！3星期3倍生髮　日本國家級認可神級生髮產品

無論男女，大家都最怕面對「甩頭髮」！可惜脫髮成因眾多，除了壓力大、飲食不均衡，甚至中年危機等等，都是不少香港人面對的問題！工作多多的謝安琪（Kay）早前亦透露自己好關注頭髮健康，佢推薦咗一款「內服外用」連日本厚生省都認可嘅醫藥部外品嘅生髮產品，可以幫頭髮注入營養，有助預防脫髮，更有生髮效果！她所用的生髮產品就是日本大熱，由當地權威生髮皮膚科醫生及專家共同研發的Kaminowa法之羽一系列神級生髮產品，以下立即為大家解構這幾款神級生髮產品！



必用KAMINOWA法之羽養髮液、生髮素！謝安琪「外用內服」推薦！

以圈中「美魔女」見稱，今年46歲的Kay除了是兩孩之母，更一直忙碌工作，唱歌、拍劇、電影、廣告以至大小活動都可以見到她的蹤影，最近更獲提名香港電影金像獎「最佳女主角」，要以最佳狀態出席不同場合，少不免要「Set頭」、染髮轉造型，接觸不同化學頭髮造型用品，所以她好擔心會有脫髮問題，一直都很關注頭髮健康，幸運地在朋友的介紹下認識了在日本超人氣的育髮專家KAMINOWA法之羽4款產品，包括養髮液、生髮素、洗髮露及護髮素，當中的養髮液和生髮素更是皇牌產品，令她深深感受到「外用內服」的效果！介紹了給不少有脫髮問題的朋友！

謝安琪指法之羽養髮液十分方便使用，只需每日2次早晚，對準頭皮後塗上適量的養髮液並按摩就可以，質地清爽不會「笠」！

另外呈粉末狀的法之羽生髮素，謝安琪亦表示淡雪草莓味十分易入口！

多方測試證實效用超顯著！日本製天然成份 香港KOL口碑之選

日本皮膚科醫生沼本秀樹都大力推薦法之羽生髮產品。

法之羽講明是日本超人氣生髮產品，就連日本皮膚科醫生沼本秀樹都大力推薦，法之羽生髮產品的過人之處除了奉行「養+生」內外補給濃髮法則，更有多項測試證實效用！根據Kay的分享，大家可首先以法之羽養髮液「外用養髮」，法之羽養髮液特別注入了日本厚生省認可生髮成分Swertianin Extract，獨有「生髮酶」有助改善頭皮血液循環，喚醒處於休眠狀態的毛囊，提升毛髮的再

生能力，特別的凝膠精華，質地清爽，易吸收，科研實證3星期生髮150%*！ 加上不含矽、香料、色素及礦物油，成份天然大家可以放心日日使用！

之後大家可以同時「內補育髮」，服用注入「日本神級生髮成分」- 日本山葵萃取及日本豌豆芽萃取的法之羽生髮素，呈粉末狀的法之羽生髮素，除了更易被人體吸收，Kay亦大讚入口是淡雪草莓味，味道怡人，十分易入口！科研實證 有效刺激毛乳頭細胞再生力300%⁺，可以促進血管新生，提供充足的養分予毛囊，無藥性食用配方，安全可靠！

除了在日本被讀者推選為No.1^生髮產品之外，在香港亦有93%香港用家認同使用6星期，掉髮明顯減少！產品成效口碑十足，可以見到不少香港KOL於社交平台亦大推產品，如果大家有脫髮問題，絕對要嘗試一下！

城中KOL 試用KAMINOWA養髮液後超推薦：

＠nicealvin：「三星期多嘅時間，效果已經非常明顯UP連髮型師都讚我自生頭髮濃密咗🥹髮量多咗，髮質強壯咗😃bb毛都出多咗」

@hat.t.y：捱夜真係會甩頭髮㗎🥲仲會斷頭髮添！用咗KAMINOWA養髮液同埋Hair Plus生髮粉大半個月，頭髮明顯濃密咗😍真心好用呀！😆

@yolanda_ay:使用三週後，頭髮比使用前更濃密，前額的BB毛明顯多左，髮量UP，而且頭皮油脂分泌大大減少!!!

用家實證*：3至6個月明顯改善，髪量顯著增加，變得濃密，彷彿年輕10年！

用家實證*：3至6個月明顯改善，髪量顯著增加，變得濃密，彷彿年輕10年！

3月必買：萬寧爆賣優惠

除了皇牌產品KAMINOWA法之羽養髮液及生髮素，另外大家一系列使用法之羽有機防脫洗頭露及法之羽有機防脫護髮素，防脫效果自然更佳！

萬寧第2件半價，日期3月1日至3月14日

KAMINOWA法之羽養髮液 80g

零售價：$610 /盒

兩件折實價：$457.5/盒

KAMINOWA法之羽有機防脫洗頭露 200mL

零售價：$225/盒

兩件折實價：$169/盒

KAMINOWA法之羽有機防脫護髮素 200mL

零售價：$225/盒

兩件折實價：$169/盒

萬寧第2件半價，日期3月8日至3月21日

KAMINOWA法之羽生髮素30包

零售價：$690 /盒

兩件折實價：$517.5/盒

銷售點︰萬寧門市及萬寧官網

萬寧官網：https://www.mannings.com.hk/brands/kaminowa/c/KAMINOWA

了解更多：https://kaminowa.com.hk/

（以上優惠所有價格以店鋪為準，如有爭議，萬寧保留最終之決定權。條文及細則請參閱優惠券的使用細則）

*使用Swertianin Extract 3星期毛髮再生、生長150%，使用Swertianin Extract 29天的測試結果

⁺毛乳頭細胞WST法測試結果

▴根據@cosme於2023年8月進行6星期「法之羽全系列」用後滿意度調查，並回收有效問卷42份後所析出之結果

^法之羽於2023年11月被up PLUS編輯部選為No.1的頭皮護理品牌，其結果並於up PLUS 2024年1月號內公佈

（資料及相片由客戶提供）