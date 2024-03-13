驚驚茶餐廳｜傷心到「心碎」？心臟科醫生：警惕「心碎綜合症」

傷心過度原來真的會「心碎」？！壓力與心臟健康息息相關，悲傷情緒不單影響日常，更會令心臟受損，誘發心碎綜合症。到底甚麼是心碎綜合症？與心臟病又有何關係？女性是否特別容易「心碎」？不如一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生曾振峯的專業分享！

攝影：蘇煒然



問題1：甚麼是心碎綜合症？

曾振峯醫生：心碎綜合症是心臟病的其中一種，症狀亦近似心臟病發，正式醫學名稱是「章魚壺心肌症」（Takotsubo Cardiomyopathy）。此病最先在1990年於日本發現，因發病時心室影像如當地捕捉章魚用的章魚壺而命名。

問題2：心碎綜合症的成因是甚麼？

曾振峯醫生：患者普遍經歴巨大的情緒或身體上的壓力，令身體釋出大量腎上腺素，導致心臟超出負荷及受到毒性影響，泵血功能因此而受損，難以推動血液到身體各器官，嚴重可導致心肌衰竭。

心臟科專科醫生曾振峯講解心碎綜合症的成因、症狀與預防方法。

問題3：女性是否特別容易「心碎」？

曾振峯醫生：臨床上，患上心碎綜合症的女性比男性高10倍，當中普遍為更年期後的女性。心碎綜合症的死亡率達4%，不過大部分患者接受治療後，心臟功能可完全恢復正常。

問題4：如何避免患上心碎綜合症？

曾振峯醫生：想擁有健康的生活，調整心態至為重要。由於此病主要因情緒觸發，所以日常應避免過度受壓。當情緒出現嚴重困擾，或者遇到悲傷的事情時，應與親友傾訴，並尋找釋放情緒的方法，切忌獨自承受。若出現身體不適，應立即求醫。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。