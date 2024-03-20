心驚驚茶餐廳｜心臟病人點做運動？醫生：注意心率以帶氧運動為主

運動對身體的好處眾所皆知，不只有助強化肌肉、控制體重、減低患病風險，更能緩解壓力，促進心理健康。不過曾接受心臟手術，或心臟病患者，運動會否為心臟帶來負荷，反而刺激病情？一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生盧家業的專業分享！

攝影：鄭子峰



問題1：曾接受心臟手術，或心臟病患者，是否不應做運動？

盧家業醫生：當然不是，心臟病患者比一般人更加需要長期運動。心臟病病因與三高及過重息息相關，適量的運動有效控制血壓、血糖與膽固醇，同時減肥。而專為心肌梗塞或心臟衰竭病人而設的心臟復康治療中，亦包含運動治療，參與治療有效減低心臟病死亡率與復發機會達20至25%。

心臟科專科醫生盧家業分享心臟病患者做運動時有何注意事項。

問題2：甚麼運動適合心臟病患者？運動時有何注意事項？

盧家業醫生：心臟病患者應著重訓練心肺功能，建議進行動態帶氧運動，如跑步、游水、行山與跳健康舞等活動關節的運動。相反，無氧運動則不太推薦，指的是高強度爆發性運動，如短跑或負重訓練。

問題3：運動期間，心臟病患者應該如何監測自己的身體狀態？

盧家業醫生：明白有心臟病患者會擔心運動時病發，然而，若本身病情稱定且已接受適當治療，運動時亦沒有不適，就能像正常人一樣進行運動。不過，若患者過去有心肌梗塞或心臟衰竭病史，運動時應循序漸進，若出現胸悶、冒冷汗、心跳異常等不適症狀便應休息。患者亦可透過運動心電圖或心肺運動檢測，由心臟科醫生評估其合適運動量。

此外，最大心率亦可以透過簡單公式，即220減去自己的年齡計算。舉例說，20歲年青人的最大心率是200，而70歲老年人則是150，運動時達最大心率的50至85%便較理想。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。