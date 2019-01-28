【華為風波】合縱連橫已打響　中國如何力求突圍

周日（1月27日），《紐約時報》報道，美國政府過去一年秘密向各國施壓，要求聯合封殺華為及其他中資企業參與各地的鋪設5G網絡計劃。

報道提到了英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）上周訪問華盛頓，其中一個關鍵議題就是，英國是否應該冒着破壞中英關係的危險，同意特朗普政府的要求，封殺華為。

而近日，華為在英國亦波浪漸起。18日，英國牛津大學決定停止接受來自華為的捐款，隨後，貝爾法斯特女王大學亦作出相同的表態；24日，英國王儲查理斯王子（Prince Charles）創立的王子基金會（Prince's Trust）發表聲明稱「考慮到公眾對中國電訊設備商華為的擔憂，基金會不再接受來自華為的新捐款。」

據報，英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）上周訪問華盛頓，其中一個關鍵議題就是，英國是否應該冒着破壞中英關係的危險，同意特朗普政府的要求，封殺華為。（getty images）

雖然英國文化大臣衛俊明（Jeremy Wright）上周三（23日）出席達沃斯論坛期間表示，華為尚未被排除於英國敏感商業合約的投標之外，但是可以看出，英國在美國的壓力之下，排擠華為的舉措已愈來愈多。上周五（25日），英國跨國電訊商沃達豐（Vodafone）宣布，暫停在核心網絡部署華為設備，直至西方政府解決關於華為活動的擔憂為止。

面對這一情況，中國駐歐盟使團團長張明表示，「華為等中國企業之所以在歐洲遭受誹謗及歧視，主因有人不遺餘力地製造華為的安全問題。」而鑒於5G與全球產業鏈、供應鏈及價值鏈高度交織，張明警告「限制中國技術參與歐洲5G網絡建設的任何嘗試，可能會給全球經濟和科學合作帶來嚴重後果。」

美國施壓各盟國

一直以來，美國以危害國家安全為由，遊說「五眼聯盟」（Five Eyes）和歐洲多國 抵制華為。然而，美國所謂的「危害國家安全」，實際上仍然未能拿出實質性的證據，令各盟國難以拿出令人信服的理由封鎖華為，同時亦令各盟國難以相信美國的舉措，是否真的出於國家安全的考量，而僅僅是為了阻止中國高端科技的發展。

美國以危害國家安全為由，遊說「五眼聯盟」（Five Eyes）和歐洲多國 抵制華為。。（視覺中國）

與此同時，美國的遊說，似乎愈發演變成一種威脅，有白宮官員表示，美軍是否會繼續駐軍波蘭，以協助該國應對俄羅斯的威脅，視乎華沙政府是否制裁華為的態度。

「冷戰思維」？重圍之下如何突破

美國這一手法看起來頗為熟悉，回想起上世紀的冷戰，美國亦拉攏一眾盟國封鎖蘇聯。如今，特朗普政府的政策，仿佛又回到了冷戰思維。自特朗普上台後，一直向世界高喊「美國優先」的口號，而這也給美國一些右翼保守派政客看到了機會，在這一論調下，試圖重施美國當年對付蘇聯和日本的方式，拉攏盟友制約中國。

自特朗普上台後，一直向世界高喊「美國優先」的口號。（路透社）

對於中國來說，美國欲帶頭在西方國家形成一堵「牆」，阻礙中國與西方國家的融入，確實會對中國的發展帶來不少挑戰。當下，美國更將5G定位為新一輪的軍事競賽，稱這一競賽所具備的劃時代性，不再是傳統武器裝備的比拼，而是對5G主宰權的控制。

將一科學技術的發展上升到軍事層面，這足以洞察美國牽制中國的用意，然而，5G的背後，實際上是美國對於世界主導權丟失的恐懼。當整個國際社會進入21世紀至今，近20年來，各國都在強調「和平發展」、「互利互惠」的模式，而這一模式的發展，亦形成了世界多極化的趨勢。不過，這一趨勢對於美國來說，將面臨的是絕對優勢的削弱。

而特朗普政府上台後，他所發出的「美國優先」口號能獲得一眾選民和保守派政客的支持，亦表現了美國部分人士對於「單邊主義」盛行時的懷念。而當美國「單邊主義」有抬頭之勢，相信美中俄等國針鋒相對、日歐及一眾小國被迫站隊的情況將會愈來愈多。

特朗普「美國優先」的口號能得到一定支持，亦表現了美國部分人士對於「單邊主義」盛行時的懷念。（getty images）

在面臨這一複雜的國際形勢之下，越來越多諸如張明、華春瑩等政府官員在國際上發聲。近年來各方皆評論中國已拋棄「韜光養晦」，但是當中國發展到一定程度，自然樹大招風。因此中國在發展自身的同時，亦需要在國際舞台上尋求話語權，尋求突破，獲取更多與西方國家的合作機會，才能不斷在國際上拓寬發展空間。

而華為5G的發展亦是中國探索未來國際發展模式的一個例子。當美國頻頻向各國施壓，欲封鎖華為時，華為本身的技術優勢以及「物美價廉」的競爭優勢，是令各國難以在5G技術上直接站隊美國的原因之一。即使美國在軍事上、外交上施加壓力，各國亦會擔憂封鎖華為，會造成5G建設的停滯，或是預算的大幅提升。因此，國際格局雖變，但是關鍵之處，即是從變中找到突圍的方法。